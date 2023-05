La huelga del guión

Dede México

A inicios de Mayo el Sindicato de Guionistas de Cine y Televisión (WGA) de Estados Unidos de América lanzó una nueva huelga la primera desde 2007 y exigiendo, como en aquel entonces se hizo, las ganancias recibidas en la comercialización de los productos en DVD. Ahora sobre el streaming en las diferentes plataformas. Esta exigencia ya ha generado varios atrasos en las principales producciones cinematográficas y televisivas. En un mundo lleno de contenidos los creadores de contenido a la antigua usanza están mostrando su músculo.

¿Y si la vida necesitase guiones?, fácil sería tener el discurso que ha de venir, la certidumbre siempre ha sido un huésped muy anhelado, pero lo fortuito y su caótica llegada también están en el guion, quizá más bien nosotros no hemos leído el guion de la vida.

Mientras una huelga en Estados Unidos capta la atención del mundo, al mismo tiempo la historia migrante comienza un nuevo capítulo con la suspensión del título 42 en EUA, que como medida sanitaria se utilizó para la deportación de más de 2 millones de migrantes sin ningún resguardo del debido proceso o derechos humanos. Cada día más migrantes viven en situación de calle en ciudades fronterizas mexicanas. En Coahuila se espera la llegada masiva de un contingente de migrantes que han atravesado el país. La situación no es menor y la historia advierte que las medidas de militarización de la frontera por parte de las autoridades americanas serán una realidad. Terrible tragedia la que viven miles de historias que se truncan. En la nostalgia, que es dolor por lo lejano, no se permiten pensarlo. No hay frases para describir las heridas y la deshumanización que se hace del problema. La desesperación de quienes pierden todo para ganar algo, una fuerza de emprendimiento verdaderamente apasionada y que arriesga la vida.

La Suprema Corte de Justicia, con nueve votos a favor y solo dos en contra, saliéndose del guion, echó para abajo el llamado Plan B de la reforma electoral. Criticó el proceso legislativo y lo encontró ajeno a los principios democráticos y parlamentarios que deben mantenerse en el país. Los Ministros encontraron una violación a la ordenanza establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo el principio de deliberación informada y democrática. La parte que se impugnó redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas electorales, lo que es prohibido actualmente por la veda electoral. Con esta decisión habrá que configurar los guiones de cada mañanera para impedir que estas incidan en la veda electoral del próximo año en que el país llevará a cabo la mega elección política. La reforma propuesta por el Presidente además de involucrar al ejecutivo en funciones propias del aun autónomo INE recorta el 85% del servicio profesional electoral.

La política sigue un guion, que tanto es fondo como forma. La política transcurre no solo entre palabras sino entre mensajes. Cuando los guiones faltan y no hay que decir, por el dolor del mensaje o por la incongruencia del mismo nos estancamos y en silencio comenzamos a ver a otros como la solución. En la vida también hay guiones que describen las crisis y los andares, y no se pausan esos guiones, no hay huelga suficiente.

