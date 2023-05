Después de que Geoffrey Hinton, el padrino de la AI, renunciara a Google y se pronunciara respecto a las posibles consecuencias de la inteligencia artificial en el futuro próximo, ha surgido una serie de discusiones en las redes hasta reuniones en la Casa Blanca con los líderes de Microsoft, Google, Alphabet, Anthropic y OpenAI. El debate que está saliendo a la luz es, principalmente, sobre si a largo plazo estas tecnologías se volverán más inteligentes que nosotros, al grado de establecer un control superior, afectando el bienestar y la libertad humanas.

Ante todo se necesita tiempo para pensar y reflexionar del impacto que está teniendo y tendrá en la sociedad si estas herramientas de inteligencia artificial no tienen restricciones en su desarrollo. Aquí te desgloso algunas de las preocupaciones que Hinton ha compartido:

¿Qué pasaría si pronto las tecnologías se asemejan a un cerebro humano? En la actualidad, el modelo de inteligencia artificial de ChatGPT tiene entre 500 mil y un billón de conexiones en su procesamiento, aunque no alcanza todavía la cantidad de neuronas y conexiones humanas, OpenAI asegura que GPT-4, la nueva actualización, tendrá un mejor aprendizaje y superará en gran medida la eficiencia de las tareas cognitivas de los seres humanos.



Si en nuestro presente estas tecnologías ya son inteligentes, ¿qué se espera después? Las nuevas variaciones de la inteligencia artificial son capaces de procesar mejor la información y mucho más rápido, lo que desplazará rápidamente puestos de trabajo.



Siguiendo esta premisa de la inteligencia mejorada y optimizada, la idea que surge es cómo la utilizaremos y qué haremos con ella o qué pasaría si personas la usan con malas intenciones como por ejemplo, alterar los resultados electorales, manipular, matar o comenzar guerras.



La inteligencia artificial como arma desataría muchísimos problemas, por eso, Hinton propone antes de seguir con los avances y desarrollos de más tecnologías, poner un alto, a partir de un acuerdo entre países, para evitar que gobiernos y ciudadanos usen la inteligencia artificial sin ninguna restricción o regla.

En una entrevista con el The New York Times, Hinton mencionó que esta tecnología nos hará vivir más en la incertidumbre y la falsedad, donde la humanidad: “ya no será capaz de saber lo que es verdad”. Ante esta puesta de riesgos otros líderes también se han pronunciado como Elon Musk, Steve Wozniak, Bill Gates y Jaan Tallin, advirtiendo sobre el impacto que están teniendo las herramientas de IA en nuestra vida diaria y en el mercado laboral.

Los asistentes virtuales, ChatGPT, MidJourney, Dall-E y muchas otras inteligencias nos apoyan en nuestras actividades y facilitan el trabajo, pero, ¿hasta cuándo estarán de nuestro lado? ¿Qué sucedería si un día despertamos y estas inteligencias actúan en contra nuestra? Los coches autónomos y robots podrían desviarse de su programación e incluso violar la privacidad de las personas, crear sistemas de vigilancia, etc. Las herramientas de IA son realmente más peligrosas que las armas nucleares, como ha dicho Elon Musk.

Sin embargo, no todo es malo, estas inteligencias nos pueden mejorar como personas y, en general, aumentar la calidad de vida de forma significativa. Lo que falta es crear organizaciones y proyectos que las regulen, para que su uso sea responsable y seguro para todos.

