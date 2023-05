Si se acepta la corrupción

Debemos Saber La Verdad

Cuando se acepta la corrupción y a los corruptos, los ciudadanos que lo aceptan, no merecen ser libres para opinar y exigir.

En una nación en donde las leyes que fácilmente son perdonadas o se disimulan las culpas y se les concede benficios y perdón a los corruptos, se pierde la libertad de esa nación.

Una nación en la que las instituciones públicas y privadas están en gran parte corrompidas, no tiene futuro. Así mismo, las nación en donde la sociedad civil, supuestamente organizada, no se mueve si no hay posibilidad de ganancias, no es capaz de dejar algo a las siguientes generaciones.

En la patria en la que se acepta el dinero malo, como algo normal, no hay patriotismos solo hay intereses y apariencias.

Un país en donde los pocos que se esfuerzan por hacer prevalecer los valores morales, la honestidad, la ética, el honor son hechos a un lado, es un país que se está perdiendo.

Una sociedad en la que muchos hombres y mujeres se conforman con distracciones sórdidas o falacias de distracción, no merecen ser parte de la nación.

Todos debemos ser personas valientes que nos oponemos a ese estado de corrupción y a los que que la ven normal, porque será un pueblo que se perderá, por ser dominado por la corrupción.

Libre emisión de pensamiento.

