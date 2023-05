Sin filosofía la vida es ciega.

Desde La Ventana De Mi Alma

A veces se pierde el reflejo de la luz al final del túnel, todo es distinto cuando las cosas parecen tener el equilibrio perfecto, desde los arbustos junto a la ruta, las nubes en el horizonte, y los árboles viajando conmigo mientras la luna juega a esconderse entre cada recodo del camino en ese fugaz insomnio de las horas.

Pero siempre surge una nueva oportunidad para vencer el ego que nos nubla la visión, puede ser una conversación sabia que te dice que a pesar de todo, nada está perdido.

Es imposible no sentirte desilusionado/a, desesperado/a, perdido/a

¿Tuviste tú alguna nueva oportunidad en tu vida? ¿La pudiste aprovechar? ¿Necesitas pedirle a Dios una segunda chance? Porqué no hacer ahora un poco de historia.

Es imposible no cometer un error, no caer en un bajón, no ensuciarnos con el barro de la vida.

Si, como humanos no estamos exentos de equivocarnos, duele y pesa, doblega y quiebra, y pensamos que posiblemente no hay vuelta atrás, y que no podemos luchar contra corriente, porque lo que está pasando sin saberlo con certeza, tu alma si lo siente, tu alma si lo sabe aunque en realidad parezca una burda coincidencia o quizás, una cómica leyenda.

Entonces es cuando…

La tarde se sienta junto a mi, y me inspira el verso,

mientras confusa procuro encontrar mis huellas,

o aquella coherencia de mis pasos con la existencia.

Y en esta introspección tan anhelada,

el viento me llama con su voz de niño,

y en mis manos abiertas se abre mi universo con pinceladas difusas marcando un camino.

Y procuro entender la filosofía de la vida,

de cómo sincronizar las palpitaciones de mi existencia

de cómo consolidar las convergencias sutiles de mi destino,

si somos frondas apuntando al cielo

con raíces entrelazadas bajo el suelo,

O si somos diamantes incrustados profundamente en la piedra,

parajes inhabitados, sin pájaros, sin nidos sin rastros de primavera,

y sin los profundos respiros de la selva.

Hoy solo ansío respirar entre mis versos,

dejar que mi pluma palpite en el esplendor del alba.

Ser viento soplando al norte

acariciando las hojas que reverdecen en invierno.

Ser pájaro regresando al nido

y renacer con el perfume de la aurora.

Y en la penumbra de la silente selva,

ser el diamante que nadie encuentra.

Sin filosofía la vida es ciega.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...