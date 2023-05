El Desarrollo Sostenible como quimera

“Pero esto ya pasó, y todas las cosas se pasan:

las memorias se acaban, las vidas no vuelven,

las lenguas se cansan,

los sucesos nuevos hacen olvidar los pasados”

(Miguel de Cervantes y Saavedra)

El desarrollo capitalista o una versión diferente basada en la buena fe

¿Cuáles son las razones para que los recursos que posee el país no le permitan despegar hacia el progreso?

Vivimos en tiempos de crisis profundas. Tanto en lo económico, con un sistema depredador que destruye el planeta y sus habitantes; en lo social, con guerras, brechas elevadas de ingresos, aumento de la pobreza, migraciones masivas hacia un norte exhausto y agotado; en lo ambiental, con enormes pérdidas de especies que se extinguen ante nuestra fría mirada; y en lo político, con pérdida de credibilidad de la población en la honradez, eficiencia y honorabilidad de los políticos y los burócratas.

Los signos de la crisis solamente pueden ser superados con un cambio productivo profundo, que implique una pregunta que causa conmoción: ¿será el ser humano tan inteligente que comprenda que el planeta solamente puede albergar un pequeño número de seres humanos, y que hay que poner un freno a la expansión humana?, ¿será el ser humano tan bondadoso, que permita que en la mitad de cada país vivan y destruyan, y consuman con abundancia los seres humanos, y permitan que por ley universal en la otra mitad vivan el resto de especies sin ser atacadas ni oprimidas por el humano?, ¿será el ser humano capaz de disminuir su consumo voraz y resguardar los recursos de la naturaleza?, ¿serán todas las respuestas “no”?

Dada la universalización de la productividad humana y uso intensivo de los recursos naturales para generar bienes y servicios de una creciente población, la problemática que surge solamente podrá ser resuelta con una toma de decisiones global: que abarque un límite por kilómetro cuadrado de población sustentable por el planeta, un área mínima de protección de la naturaleza, el aseguramiento de no exterminar a todas las especies de aves, peces y mamíferos, con el fin de que el ser humano no termine sus días completamente solo en este pequeño mundo.

Para entender esta problemática se hace necesario estudiar la problemática social y ambiental en forma integral.

Hace apenas 8 años, en una publicación de la BBC, se reprodujo una imagen del fenómeno del niño, un episodio que está aumentando lenta y angustiosamente, provocando un calentamiento más rápido del mar y sus efectos sobre la tierra.

El Desarrollo Sostenible como quimera 5

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-65419746, 27 de abril, 2023

Ya está naciendo la ciencia llamada a establecer este estudio: la ciencia medioambiental. Que comprende el medio ambiente, todo aquello que rodea a un organismo; la ecología, la ciencia que estudia la interacción entre los organismos vivos y su entorno; en fin, la ciencia medioambiental es una ciencia interdisciplinaria que pretende utilizar conceptos e información de las ciencias naturales (ecología, biología, química, geología), y de las ciencias sociales (economía, política, ética), para tratar de comprender en su conjunto como funciona la Tierra, como interactúan los sistemas inertes y los vivos en torno al planeta y proponer y evaluar soluciones de cara a los problemas medioambientales, que ya padecemos, y que parece se intensificarán en el futuro .

Un resumen nos indica que los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos (crecimiento de la población, sobreexplotación de los recursos, destrucción y degradación de los hábitat de la flora y de la fauna, extinción de plantas y animales, pobreza y contaminación), están relacionados entre sí y crecen en progresión geométrica.

Para notar el impacto de esta problemática basta ver el crecimiento poblacional: en la siguiente tabla observamos los ritmos extenuantes de crecimiento poblacional. Desde la aparición del capitalismo como sistema productivo eficiente y competitivo la población humana tiende a crecer en términos maltusianos, o sea geométricos, hasta el punto que cada 10 años aumentamos en mil millones de habitantes, con la presión sobre agua, tierra, flora y fauna. En el año 1950 la población era 2,500 millones de habitantes, en 48 años, en el 2000 alcanzó la cifra de 5,900 millones y sin mayor recuerdo, en el 2006 llegamos a la cantidad impresionante de 6,600 millones de gentes.

La población humana aumenta en 12 mil personas por hora, cuando usted lea esta columna seremos 8 mil 084 y 120 mil habitantes en el planeta, con la exigencia de comidas, viajes, vehículos, habitaciones, educación, salud, todo ello con base en el deterioro de los recursos naturales. Veamos la tendencia a crecer de los humanos:

Año Población en millones Aumentos por década, millones 1951 2 560 — 1961 3 065 505 1971 3 740 675 1981 4 499 759 1991 5 373 874 2001 6 185 812 2011 7 001 816 2021 7 851 850 Fuente: El autor, con datos de https://countrymeters.info/es/World, 15 abril, 2023, 14:54 horas.

Sabemos, que las propuestas académicas tienen un sello ideológico. Como dice el filosofo Karl-Hermann Flach se sabe “que el camino del conocimiento está empedrado de errores y que la verdad de hoy lleva en su seno el error de mañana”. No obstante, hay que crear un nuevo paradigma de crecimiento económico que considere el bienestar humano, y sobre todo el respeto a la naturaleza. En palabras hermosas lo expresó Ramón Tamames: “… el desarrollo sostenible consiste en la reconciliación del hombre con la naturaleza”.

De no hacer nada, la pobreza, las migraciones y el cambio climático continuarán su proyecto natural. Por ejemplo, en su último informe el Banco Mundial indica que muchos migrantes altamente calificados que migran a los Estados Unidos desde América Latina y el Caribe terminan su educación terciaria en los Estados Unidos. En el siguiente gráfico tenemos la proporción de migrantes altamente calificados en los Estados Unidos que recibieron su título terciario en los Estados Unidos se muestran aquí:

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 2023

El gráfico anterior nos muestra el espectacular crecimiento de las remesas enviadas por chapines desde Estados Unidos hacia la cara patria, Guatemala. Por cada $100 que se enviaban en el 2000 ahora se envían $900. Ante el ingreso de tanto dinero por qué no disminuye la pobreza, por qué no aumentan los emprendimientos, por qué no disminuye la desnutrición, que hacen los bancos, las empresas que transfieren remesas y los gobiernos que no diseñan una estrategia de inversión social y productiva de esos recursos.

Estos países son mágicos, el mundo cambia y trae enormes impactos socio-económicos, pero en el interior hay graves discrepancias, que solo se podrán resolver con el diseño de una segunda república.

