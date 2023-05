¡No es que no sepa! ¡Es que no sabe!… ¡Que no sabe!

Mirilla Indiscreta

Puede estar actuando creyendo estar en lo correcto, lo que dice… siempre incongruente y desafiando la lógica del conocimiento, lo afirma con la entereza del necio.

El necio se ofusca y revuelve en la ignorancia, y se aproxima a la verdad común menos ilustrada.

Pragmatismo le suena a práctico, inmediato, común, entendiendo como común lo que finalmente se acerca a la opinión de la “gente”, nada complicado para el oportunista ordinario, que sin saber que es demagogo, desiste de convertirse en estadista, por qué le parece que lo obliga a pensar.

Desde luego el Lógico matemático Charles S. Pierce, quién impulsó ese movimiento filosófico

(1839-1914) le arisca la piel y lo desestima el ordinario, como movimiento filosófico impulsado en 1872 en Cambridge-Massassuchets de los Estados Unidos.

La llamada “práctica Inteligente” para el ignaro, no es más que una práctica oportunista de lo práctico, sin filosofía ni pensamiento.

Dios nos libre, en un país de cabeza y con un presente en perpetua crisis, los iluminados de esta especie, protagonistas del caos.

Con el título de este artículo quise parafrasear al ilustre periodista, escritor y referente intelectual histórico de España don Federico Jiménez Los Santos que consume mi atención todos los días por las mañanas como el agudo crítico liberal de la política española.

Quien no sabe que actúa, como lo hace, porque no sabe, que no sabe, no merece tener ningún espacio en la política de los pueblos.

El quehacer moral ético de la política y los políticos, debiera ser comunión de nacimiento de quienes se dedican al sagrado propósito de servir al bien común.

Por esa razón vale la pena, a veces, alejarse de la turbulencia de la plebe y rescatar los valores que existen en la sociedad, y que por temor al descrédito eterno, inmerecido e ingrato deciden perderse en la muchedumbre, sin opinar ni arriesgar su prestigio.

En esas circunstancias, hablar de un hijo, el más pequeño de los varones, resulta difícil por definición y especialmente si ha decidido fajar su destino con el porvenir de la patria, acumulando experiencia y conocimientos que lo hacen especial y sobresaliente.

Nunca me sorprendió su inteligencia, todavía muy niño, era su práctica usual conversar como adulto, con un lenguaje depurado, retando la contradicción para acercarse a esa verdad transitoria, que no es más que una tesis en busca de su contradicción, para reiniciar la polémica creativa.

Él no sabe, de éste escrito, seguramente, se empezará a sorprender en esta misma línea, donde empezaré por decirle que lo quiero mucho, y que la política me privó, por vocación irresistible, dedicarle el tiempo que su precoz y brillante inteligencia demandaba.

Y les tomaré un minuto, después de mi larguísima vida, para hacerle justicia a su formación académica, profesional y ahora política para coronar su esfuerzo:

1.-Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario. Magna Cum Laude.

2.-Universidad Mariano Gálvez. Distinción Honorífica: Magna Cum Laude, exonerado de examen técnico profesional por excelencia académica.

3.-UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (la de su padre)

A) Postgrado especializado en Derecho Tributario y Mercantil

B) Post-grado de especialización del sistema de Planificación en Guatemala.

C) Post-grado de especialización en Planeación, Inversión Pública y Ordenamiento Territorial.

UNIVERSIDAD AUSTRAL, ARGENTINA.

D) Especialización en Legaltech y Fintech

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

E) Internacionalización de los Gobiernos locales.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA-

F) Políticas Urbanas en las Ciudades en Crisis.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, COLOMBIA.

G) Derechos Humanos, Equidad y Bienestar

NOMBRE: YANG ROCA, EDAD:32 AÑOS ASPIRACIÓN. CANDIDATO A ALCALDE DE VILLA NUEVA. QUE DIOS TE ACOMPAÑE MIJITO.

Siendo muy jovencito conocí a otro talentoso hijo de la patria, era oficial del Juzgado de Primera Instancia de Antigua Guatemala, extremadamente acucioso y estudioso, era ya una revelación en el tribunal, por sus inquietudes estudiantiles que lo llevaban en ascendente carrera, a transformarse en un consultor jurídico, a su nivel de estudios, que hacía de cada dictamen un estudio profesional.

Con el tiempo ascendió a Secretario y también lo hizo de excelencia, para finalmente llegar a la primera gran etapa de su carrera, ser Juez.

Pero las exigencias de sus inquietudes intelectuales lo apremiaban con angustia y sed de conocimientos hasta graduarse de Doctor en Derecho Constitucional Internacional, con una serie de reconocimientos, todos dignos de su enorme formación profesional.

Sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, se fijó en su mente y todas las realizó… muchos árboles en Chimaltenango, tuvo el hijo, ahora colega Abogado y Notario con su eterna compañera de vida y heroína de la historia del Organismo Judicial (un reo, la secuestró en el vehículo que era conducido e hizo estallar una bomba, en el interior junto a ella, con el propósito de asesinarla) reconocida por su valiente actitud frente al desastre, Esmeralda Orozco es impecable magistrada del Organismo Judicial…. Ejemplo y ejemplar.

Mi querido Doctor terminó recientemente la publicación de su primer libro con edición internacional. “HACIA UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONVENCIONALIZADA” así se llama su obra de la Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional

El próximo 24 de mayo será presentada cibernéticamente su libro por el Doctor Marcelo Fernando Trucco Profesor programa de Doctorado de la Universidad de San Carlos.

Nombre Estuardo A. Cárdenas. Edad 45 años trayectoria: impecable (de las más altas notas para integrar la nueva Corte Suprema de Justicia).

No puedo dejar de mencionar, a quién fuera mi extraordinario candidato a Vicepresidente en la pasada contienda electoral, MANUEL MARIA MARTÍNEZ, Doctor de Doctores, que seguramente nos honrará como Diputado en el Futuro Congreso de la República. Querido por Jutiapa, honrará a toda Jutiapa. Un abrazo hermano.

¡Ya vieron queridos lectores, no solo merolicos y oportunistas hay en Guatemala!

¡Para muestra cuatro botones!

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...