Bitácora de futuro: Ambiciones hacia el universo (Cuarta parte y final)

¿Quién en un futuro a corto, mediano o largo plazo, tendrá la última palabra o aproximaciones acerca del Universo? No es porque lo arguye-sugiere la ciencia anterior o moderna o no, “que estamos destinados a desvanecernos en un sueño” ni triste, ni bueno, es porque, no es nada preciso, es una sugerencia, nada probado. Y, muchos piensan que es prematuro estar discurriendo de este tema del universo, Empero, no paran de explotarlo a diestra y siniestra.



Ni tampoco habrá un “último pensamiento” como sentencia de la Ciencia, ahí solamente Dios la tiene. Y. En ningún momento “la vida y la inteligencia están condenados” eso es estar menospreciando la vida humana. Tampoco “la última palabra, por profana y mundana, que sea se desvanecerá en silencio” claro, con la muerte todo se desvanece o por las inclementes incursiones de la ciencia al universo, que con ello están destruyéndolo y por ende al Planeta Tierra.

Vean que asombroso, se expone: de los tales “Agujeros Negros” que “Las estrellas mueren pero se reproducen”, de la “Creación del Universo denominada Bing Bang”, y de muchas cosas más, que es prematuro estar prescribiendo el futuro del universo, será que los nuevos inventos -“descubrimientos”- de la ciencia será una vía de escape, pues considero que no, porque a la fecha han quedado como simples teorías sin comprobación. También hablan de “Energía Oscura” dicen: “que tal vez de la vuelta y vuelva a comprimir el universo”. Con esto están planteando una involución, por decir un retroceso del universo, no tienen nada cierto y determinado, eso es duda inmensa.



Hablan también de que “las próximas galaxias colapsarán” pero cuáles próximas galaxias, será las que inventan con la supra tecnología que los científicos han creado y perfectamente pueden hacer montajes al mejor estilo original. No crean que hay dundos en el planeta. Es por eso por lo que reitero, no estén jugando con las mentes, ni con él.

Veamos, acerca de “La Teoría de la Inflación Eterna” propuesta por “Hawking y Hertog” se basa en la “Teoría de Cuerdas”: “Se trata de una rama de la física teórica que intenta reconciliar la gravedad y la relatividad general con la física cuántica, en parte describiendo los componentes fundamentales del universo como pequeñas cuerdas vibratorias. Su enfoque utiliza el concepto de holografía de la teoría de cuerdas, que postula que el universo es un holograma grande y complejo. Es decir, la realidad física en ciertos espacios tridimensionales puede reducirse matemáticamente a proyecciones 2D sobre una superficie”.



“Hawking y Hertog desarrollaron una variación de este concepto holográfico para proyectar la dimensión del tiempo en la inflación eterna. Esto les permitió describir esta inflación sin tener que depender de la teoría de Einstein. En su nueva propuesta, la inflación eterna se reduce a un estado atemporal definido en una superficie espacial al principio de los tiempos”.



Las teorías cualesquiera que estas sean no han podido llegar a la verdad de verdades, para satisfacer. La única razón es que, de verdad, estos dotados-Científicos, Ciencia, Inventores -desde la Creación de la Materia en todas sus dimensiones por él, usando lo que creó, transformando la materia referida, pero no han tenido la dicha estos “dioses” crear de la nada su propia materia como lo he argüido en los temas que anteceden, asimismo, también, le han puesto nombres a capricho a los diversos o múltiple materiales preciosos que han encontrado, es decir, ellos llamaron plutonio, hierro, y etc., como un gran hallazgo por ellos, pero eso ya existía. Claro, como lo he expresado una y otra vez lo beneficioso de la ciencia dilucidado creado por los científicos está bien, siempre y cuando sea de bienestar común y no de destrucción masivo o como sea.



A la fecha, desafortunadamente nada de eso tiene asidero de verdad. Más bien están tratando de continuar manipulando el asunto. Entonces, sería quizá oportuno que demuestren, expliquen que sucedió a posteriori, de la creación que ellos plantean acerca del Big Bang, ¿qué existencia continúo? ¿cómo se llamaban los seres vivientes? ¿que sucedió? y etc., mejor ¿qué digan cómo aparece el ser humano y las presuntas otras vidas en el Universo? ¿cómo se llamaban las primeras ciudades o caseríos, que, si existían reinados, gobernantes? entre muchas cosas más. Nada de esto han podido argüir, sólo que hubo un “Big Bang” que la creación se hizo debido a la nebulosa solar, por una desgasificación volcánica, y etcétera…, empero, hablan de posibilidades, nada concreto. Viene lo más hermoso ese volcán fue materia, ¿ellos lo crearon? Por supuesto que no. Pero aseguran que la materia ya existía. ¿Y entonces?

Ahora bien, voy a plantear mi teoría: Óigase bien. La Creación es de Dios, después surgió la unidad de la imaginación, ideas y la realidad de la mente humana, y observación del entorno, lo cual efectivamente ha venido increcendum en los tiempos. De ahí surge mi teoría: ¡EL CHI CLÁN PRODUJO LA CREACION! de la Nova Materia, porque se forma y parte desde el Movimiento Campana proveniente de la oscilación del ambiente a través de su trayectoria rítmica, y debido a la observancia de su movimiento, velocidad, espacio, tiempo, elasticidad, y vibración del equilibrio, en donde todo se traslada en el universo, de un lado a otro, no es circular, es una línea infinita que se sostiene por el movimiento en el infinito y uso de la materia existente, en su longitud, masa, tiempo, espacio oscilante de extremo a extremo, produciendo sobre un eje de velocidad en el centro el movimiento campana oscilado. De está teoría quizás se deriva la fórmula del razonamiento más el movimiento que fue evolucionando, revolucionando, renovando la materia existente y el sonido en un espacio determinado para hacer la Nova Creación de la Materia y su utilidad de bien.



Lo único que se puede decir de estos “Señores Dotados» es que hacen sus inventos, creaciones, novedades, pero desde la materia creada por Dios. No son originales, ni sinceros, con sus investigaciones plantean un futuro desde la materia, la creación del Universo desde el “Big Bang” pero aún no lo han probado ha quedado en teoría ¿o creen qué estamos en la guerra del Universo versus Materia y Dios? Es recomendable que, así como están contaminando el ambiente del universo envíen a borbotones máquinas especiales a limpiarlo.



Recordemos que, acá en el Planeta Tierra somos menos que la mínima del mínimo de una partícula diminuta. Según los Científicos: “Los Quarks” son las partículas más pequeñas del universo. Son elementales, indivisibles y no se pueden romper en piezas menores. De hecho, se les considera puntuales como el electrón, el fotón, el gluón y el neutrino, entre otras que conforman el modelo estándar de la física de partículas”. Los Científicos ni siquiera han podido decir cuánto mide un Quark. ¿Quién garantiza que están diciendo la verdad acerca de esos “Quarks”? Incluso, ni siquiera han podido proporcionar cuánto mide exactamente la Luna. Marte, Júpiter, etcéteras, o una o las Estrellas, el Universo como tal, para generar más dudas contra ellos mismos.



Lo de la materia, que es todo el universo, en el Planeta Tierra llagamos cuasi a la nada. Sería bueno que, digan como se llama la materia que han creado, no hallazgos. Esencialmente, hemos estado pernoctando, viviendo en el mismo universo, pero en diferentes épocas y tiempos. Hay que comprender, que Dios siempre será Dios. ¡FIN!