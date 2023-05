¡Ya no te relincha ni el caballo!

Mirilla Indiscreta

¡INVOCAR LA MUERTE, ¡ANTE QUIEN TE PUEDE MATAR, ES RETARLA DOS VECES!

¡AL PODEROSO, QUÉ SABE QUE LO ÉS, Y LE TEMEN QUIENES LO SABEN, LE DESAGRADA SER FAMOSO!

¡LA SOBERBIA ES TU AMANTE, HASTA QUE NADIE TE ESCUCHA!

¡NO TE DARÁS CUENTA, DE QUE EL EGO PESA TANTO, HASTA QUE TE HUNDE!

Sí advirtiéramos que las admoniciones de Don Edmundo no tienen otro propósito, que advertir una situación, dejaríamos de sentirnos aludidos, vale la pena reflexionar, como primer acto de contrición, y arrepentimiento, en lugar de pensar maliciosamente… “Y éste que me sabe”.

Benjamín “Bugsy” Siegel, inventor de la ciudad del juego, denominada Las Vegas, fue “mafioso” de nacimiento, sirviendo desde muy niño, a magnates de la “Cosa Nostra” y en la época de la prohibición del alcohol, se volvió muy rico

Esa fuente de ingresos terminó, cuando en 1934, el gobierno derogó La Ley Seca.

Trasladó su “visión de mafioso empresarial” al juego, y a una ambición actoral, con gran afán de notoriedad y reconocimiento público.

Su persecución de fama, transformaba sus actos cotidianos, en verdaderas faenas publicitarias.

Su casino “Flamingo” aún conserva la altivez proyectada por su creador, como expresión del lujo, los casinos, las diversiones y suntuosas estancias.

Los recursos que demandaba de la mafia conocida por las autoridades rebasaban los cálculos de la cosa nostra, que veían en aquella inversión, un derroche que animaba igualmente la popularidad de “Bugsy”.

Estrellas del cine, se diputaban el privilegio de ser amigos del carismático mafioso, que lograba el control de autoridades, y competir por las cámaras de los reporteros.

Demás está decir, que le advirtieron a “Bugsy” del riesgo de una desmedida figuración que incluso lo llevó casarse con la actriz Virginia Hill, pero no le hacía olvidar que era simplemente “Bugsy” que significaba gusano, un matoncito al servicio de los grandes señores.

Frustrada la inauguración del “Flamingo” con una pérdida por fallas técnicas de 350,000 dólares, los grandes jefes reunidos en la Habana decretaron su muerte que se ejecutó el 20 de junio de 1947.

La nueva administración del majestuoso casino, ganó la primera noche de su reinauguración $1,000.000 de dólares.

Peligroso jugar con fuego, como admoniza Don Edmundo: “Invocar la muerte, ante quién te puede matar, es retarla dos veces” y don Bugsy no se dio cuenta “que el ego pesa tanto, hasta que te hunde¨.

Todas esas advertencias, tienen sentido, cuando los ánimos enrarecen el ambiente, con la prédica del “Fraude” para deslegitimar el proceso electoral, que abrazando “La Corrupción” como recurso de confrontación.

Enfrentamiento mediático, que transformó el monopolio de ese aplastante recurso informático, en una amenaza al libre juego de preferencias y motivaciones ideológicas y partidarias.

Actuando con una sensatez que algún día agradeceremos, en Cayalá descartaron su opción de premiar la delincuencia, a cambio de un control absoluto, sobre el posible escogido, sabiéndolo rehén de sus intereses.

Posiblemente decidieron, impulsar a sus peones y vende-patrias incondicionales al Organismo Legislativo, que ya sirvió al señor Iván Velázquez, con la complicidad, de la Corte de Constitucionalidad de la época obscura, para variar nuestras normas constitucionales a través de la utilización perversa del Amparo, origen de todo nuestro desbalance constitucional, que transformó a la famosa corte, en un remedo de Asamblea Nacional Constituyente.

Han sometido a nuestra nación en esclava de sus decisiones definitivas, usurpando las funciones de la Corte Suprema de Justicia, que los juristas esperamos, que en un cercano futuro, la puedan transformar en una Sala de asuntos constitucionales y amparos.

Y que conste, que la Constitución que nos rige, no contiene el texto original, que fue agredido, por las terribles reformas que le hizo don Ramiro de León Carpio, que terminó “fusilando políticamente” a sus aliados que lo hicieron presidente; también los llamados acuerdos de paz, rechazados por la población, en el referéndum, que convocó para ese efecto (esa es historia aparte que ya contaremos)

Las contradicciones entre dependencias del Tribunal Supremo Electoral, nos han llevado, a que la revisión de postulantes, todavía sea una gran incógnita.

Pero esa no es razón suficiente, para que se pasen por alto, violaciones flagrantes cometidas por algunas organizaciones políticas, que encuentran en esa deficiencia, un aliado para su prédica de “Fraude” desalentando la participación ciudadana y justificar su derrota… lo que sería un verdadero fraude.

Fue alentador encontrar las declaraciones del Licenciado Raúl Falla Ovalle cuando declaró: “A un mes de las elecciones generales, es necesario aclarar: 1. Que NO (Las mayúsculas son de su texto) hay evidencia alguna de fraude. 2. Que NO es posible postergar los cargos de elección popular, bajo ningún pretexto. No caiga de nuevo en la trampa de la izquierda que pretende deslegitimar el proceso electoral. Su voto cuenta.

El licenciado Falla Ovalle de reconocido prestigio profesional, y la Fundación contra el Terrorismo, han manifestado su abierta simpatía por la señora Zury Ríos, su candidata presidencial, lo que presupone que la candidata comparte los términos de la declaración, dándole seriedad institucional a la misma.

Sin embargo, hay que señalar, que una declaración de este calibre, no manifiesta tolerancia a verdaderos horrores convencionales, tolerados o apañados por la Jefatura de organizaciones Políticas.

El Tribunal Supremo Electoral, deberá considerar con la mayor severidad y seriedad esos vicios y delitos manifiestos.

En medio de toda esta confusión, los partidos con auténtica organización territorial y mayor número de alcaldías y diputaciones en disputa, presentan una ventaja que pesará en el resultado, más allá de las maniobras de los menos representativos de esa organización nacional.

Don Meme, callada la boca, puede constituirse en el gran elector o elegido.

Aunque la caricatura de don bigotes, no le hace justicia. Sí garantiza la lealtad de sus alcaldes y diputados en la primera y segunda vuelta, la realidad no la podrá sustituir los gritos demagógicos de los defraudados.

¡SI HABEMUS PAPA!… ¡HABEMUS GOVERNO!

Libre emisión de pensamiento.

