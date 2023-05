El techo de la deuda del gobierno yanqui

Pulso Económico

Periódicamente el mundo se pone en tensión cuando el gobierno de los Estados Unidos alcanza el techo del endeudamiento pactado para controlar unas finanzas públicas viboreantes. Y es que los gastos del gobierno gringo influyen en todo el mundo. Los países más independientes extienden la mano para recibir “ayuda”, las contiendas militares y la industria de esta benemérita producción de instrumentos letales son esenciales para inversionistas, comerciantes y fanáticos. Por eso CNN nos clama al cielo y nos dice que “… tras varias semanas de tensas negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los republicanos de la Cámara de Representantes alcanzaron un principio de acuerdo para elevar el techo de la deuda y limitar el gasto.

Pero que no se alarme nadie, ambos partidos de extrema derecha no van a reducir el gasto de defensa, ni el gasto en combatir comercialmente a competidores, ni mucho menos en funcionarios públicos esenciales para que funcione el Estado de derecho burgués. No, lo van a reducir en gasto innecesario: educación, servicios sociales, combate a la pobreza, salud.

La deuda pública es una de las innovaciones económicas más profundas de la sociedad humana, es decir, del capitalismo. La deuda pública es el acta de matrimonio entre el Estado y el mercado. Por medio de la deuda pública los industriales y financieros lograron el compromiso de fortalecer el Estado de derecho, democrático, orientado a fortalecer los principios de la propiedad privada en el marco de la competencia, permitiendo el acelerado desarrollo de la sociedad burguesa. Por medio de la deuda pública los industriales, comerciantes y financieros ahorran suficiente capital para invertirlo en la deuda del Estado, asegurando su control sobre la política y la administración de las instituciones públicas.

Es el descubrimiento del arca perdida y su creación en la tierra.

En general se comprende que la deuda pública es una forma de financiamiento para alcanzar los objetivos nacionales. Los países más avanzados no se hubieran electrificado, cubriendo un alto porcentaje del territorio del país con electricidad, ni tuvieran un amplio sistema educativo que les ha permitido, aún en un mundo lleno de carencias educativas, tener un nivel de alfabetización superior al 90% de los adultos, ni un amplio sistema de salud, si no hubiera incurrido en el endeudamiento acelerado en momentos de crisis para salvar los mercados.

El déficit fiscal presenta ventajas y desventajas, genera soluciones y presenta nuevos problemas, provoca oportunidades y riesgos. El déficit puede fortalecer la inversión en infraestructura real para promover el desarrollo económico y social; y por otra parte, puede convertirse en un obstáculo para el desempeño de una sociedad al generar un uso ineficiente de los recursos escasos de la sociedad.

Originalmente los Estados, para desarrollarse tenían que ser repúblicas independientes y extraer capital original del saqueo de colonias y semicolonias. Al césar, levemente, este proceso ahora se avanza en el endeudamiento del gobierno, que pasa a depender de capitales financieros extranjeros o nacionales.

Que el mundo patas arriba, se preocupe del tema lo vemos en un reciente estudio del FMI sobre la economía de Estados Unidos[1]. Como en un cuento de hadas nos dicen: Hoy nos centramos en la Consulta del personal técnico del FMI de 2023 con las autoridades estadounidenses sobre la economía de ese país. Para empezar Kristalina Georgieva, empieza mostrando el interés de este estudio. Esta mañana tuvimos debates muy útiles con el presidente del banco central de USA Powell y la secretaria del tesoro, Yellen.

En forma encantadora nos resume la declaración sobre la economía, todavía, más grande del mundo. En cuatro puntos:

En primer lugar, la economía estadounidense ha demostrado ser resistente. La demanda de los consumidores, la reducción de los ahorros y el crecimiento en el ingreso disponible real.

Fuente: tomado de https://www.dw.com/es/un-deudor-optimista/a-65757095, el lunes 29 de mayo, 2023.

Es un cuento de hadas, en el informe del FMI se dice que el desempleo aumenta lentamente para acercarse al 4,5% a finales de 2024. Pero, la idea no es que aumente, sino que disminuya.

Georgieva, no engaña a nadie. Nos cuenta que los demonios acechan. El aumento de la demanda de los consumidores es una espada de doble filo. La gente gasta más pero no vive mejor ni más tranquila. Si mis familias aumentan el gasto, podría ser que tienen más bienes para el consumo. Pero no, resulta que el aumento del gasto se convierte en inflación, con lo que gasto más y consumo menos. Así que la la inflación se mantendrá por encima del objetivo a mediano plazo de la Reserva Federal durante todo 2024.

Segundo punto, “llevar la inflación firmemente al objetivo del dos por ciento requerirá un período prolongado de política monetaria estricta”. En palabras populares, esto significa elevadas tasas de interés, con el fin de frenar el consumo, lo que también influye negativamente en la inversión y el gasto social. “En otras palabras, las tasas deberán ser más altas durante más tiempo.” Lo peor, y sobre la enseñanza para nosotros. La incertidumbre sobre la geopolítica, la economía y la estabilidad mundial son enormes.

En tercer lugar, como manejar la deuda pública. No cabe duda que empresas y consumidores terminarán pagando mayores impuestos, en USA y centroamérica, bueno, en todo el mundo. Pero, en el cuento que vemos, el FMI aconseja a los gringos abordar los desequilibrios estructurales en programas como el Seguro Social y Medicare.

Esta parte del cuento es impresionante. Hace décadas, al advertir que se está cerca de colapsar a la población con más impuestos, y que el gobierno imperial se estancaba en el mundo, los dos partidos gobernantes tomaron un acuerdo heroico, hoy convertido en ridículo. Le pusieron un techo al endeudamiento. Al topar con el techo, el gobierno o mejora y se hace más eficiente y competitivo, o ahorca a sus ciudadanos con impuesto o reduce el gasto público. La medida fue aplaudida en todo el mundo. Hoy, como vemos en la prensa gringa e internacional, por enésima vez los dos partidos se ponen de acuerdo para elevar el techo. Un techo con muchas goteras.

Cuarto, el libre comercio, una de las banderas de victoria sobre las naves del capitalismo está en bancarrota. Reciente se aprobaron varias leyes proteccionistas en los USA. La ley de Reducción de la Inflación, la Ley CHIPS y la Ley Build America by America tienden a fragmentar el comercio internacional. La competencia china y de otros asiáticos es imparable.

Mientras no suceda un tsunami, Estados Unidos sigue siendo la economía guía del mundo. Así que en la próxima semana nos centraremos en sus resultados económicos generales. Aquí les dejamos estos datos, que son el indicio de un final feliz o el redoble de campanas para enfrentar una crisis mundial.

Estados Unidos: Indicadores económicos seleccionados

2022 2023 2024 PIB real (crecimiento anual, porcentaje) 2.1 1.7 1.0 PIB real (4T/4T, porcentaje) 0.9 1.2 1.1 Inflación PCE general (4T/4T, porcentaje) 5.7 3.8 2.6 Inflación PCE subyacente (4T/4T, porcentaje) 4.8 4.1 2.8 Tasa de desempleo (promedio del cuarto trimestre, porcentaje) 3.6 3.8 4.4 Saldo en cuenta corriente (porcentaje del PIB) -3.7 -2.8 -2.5 Tasa de fondos federales (final del período, porcentaje) 4.4 5.4 4.9 Tasa de bonos del gobierno a diez años (promedio del cuarto trimestre, porcentaje) 3.8 4.0 3.7 Saldo fiscal federal (porcentaje del PIB) -5.5 -5.6 -5.7 Deuda federal en poder del público (porcentaje del PIB) 97.0 96,6 98.4 Fuente: Informe del FMI mencionado.

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/05/26/transcript-of-the-united-states-article-iv-consultation-press-conference

