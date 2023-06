El eufemismo de la izquierda gobernante

Zoon Politikón

Las economías más importantes de Latinoamérica están gobernadas por líderes de izquierda. Estos se enfrentan a desafíos como la creciente inflación, la guerra en Ucrania y una pobreza que va en aumento; además, asumieron el compromiso de cumplir con una serie de promesas populistas que dibujan un hilo conductor entre todos ellos.

Esta reconfiguración del mapa político de Latinoamérica inicio en 2018 con el izquierdista Andrés Manuel López Obrador (México), continuo con Alberto Fernández (Argentina) en 2019, Luis Arce (Bolivia) en 2020 y Pedro Castillo (Perú) en 2021. En 2022, se suman Xiomara Castro (Honduras), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) en 2023.

México se precipitó hacia la izquierda, en 2018 con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con las promesas de mejorar la economía, reducir la pobreza y la desigualdad, hacer frente a la corrupción y a la violencia, y fortalecer la joven democracia del país.

En Argentina, el izquierdista Alberto Fernández ascendió al poder en 2019, luego de prometer impulsar la economía argentina, crear un Ministerio de la Mujer, dar vivienda y ocuparse del hambre, que los jubilados no paguen los medicamentos, recomponer jubilaciones y salarios, y legalizar el aborto.

En Chile, Gabriel Boric llegó con la promesa de realizar una profunda transformación, ampliando la red de seguridad social, transfiriendo la carga fiscal a los ricos, crecer y repartir de manera justa los frutos, y enfrentar la desigualdad social.

En Perú, Dina Boluarte Zegarra abogada de izquierda asumió la presidencia después la remoción de su antecesor Pedro Castillo, quien intentó perpetrar un fallido golpe de Estado. Boluarte es heredera de un programa electoral izquierdista que asegura que buscará la reforma política y el crecimiento económico con inclusión social, así como extirpar la corrupción, rescatar al país, priorizar a las familias más necesitadas, alimentar a los hambrientos, mejorar el acceso a la atención médica y a la educación.

En Colombia, Gustavo Petro exguerrillero fue elegido presidente tras prometer defender los derechos de los indígenas, negros y pobres, además de construir una nueva economía para todos, cuidar de los ancianos, niños, discapacitados y marginados, y luchar contra la corrupción.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva un duro izquierdista, prometió crear el ministerio de los pueblos indígenas, mantener el beneficio social, sacar a Brasil del mapa del hambre, elevar el salario mínimo cada año por encima de la inflación, ampliar el acceso a la educación superior, universalizar el acceso a la luz y el agua, y ampliar el programa farmacia popular.

En Honduras Xiomara Castro de Zelaya llega al gobierno con un discurso de refundación del país, prometiendo subsidiar la energía, dar atención precisa para adultos mayores, personas con discapacidad, niñez y juventud, pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidad LGTBI.

Una combinación de hechos los ha llevado al poder; uno de esos factores es la animadversión contra los políticos tradicionales (supuestamente de derecha), la cual es impulsada por la pobreza y la desigualdad, condiciones que solo se han visto recrudecer por la pandemia y han profundizado la frustración entre los votantes que han proyectado su indignación contra los candidatos tradicionales.

Los nuevos líderes son mucho más progresistas socialmente que los izquierdistas del pasado, piden un cambio en el uso de los combustibles fósiles y abogan por el derecho al aborto, prometen ayudar a los pobres y marginados. A todos estos los vinculan las promesas de un cambio radical; y a la mayoría de ellos los identifica que en solo unos meses después de su llegada, aumentan los precios al consumidor, los disturbios, los índices de aprobación caen, las tasas de inflación aumentan generando crisis en el costo de vida y la pobreza aumenta aún más.

Si bien algunos electores como una forma de expresar su rechazo a la política tradicional le dan su apoyo a pesar de todo a esto líderes, es solo por guardar las esperanzas de muchas personas, especialmente de los pobres y rurales.

Las protestas sociales que se dieron antes de la pandemia en contra de Iván Duque en Colombia y de Sebastián Piñera en Chile, así como de los hechos ocurridos en Honduras que desembocaron con la extradición de Juan Orlando Hernández, fueron aprovechados por Petro, Boric y Castro de manera planificada y coordinada para su llegada al poder.

Sin lugar a duda la pandemia favoreció el ascenso de la izquierda por los efectos causados en la población que no necesariamente vota a favor de la izquierda por razones ideológicas, sino porque quiere castigar y quiere experimentar algo distinto, lo cual no necesariamente solucionara los problemas de aumento de la tasa de pobreza extrema en la región.

Pero justamente cuando estos líderes llegan a las presidencias, sus promesas de campaña enfrentan una realidad nebulosa, marcada por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania que eleva el costo de los bienes empeorando las condiciones de vida de los ciudadanos, por el empobrecimiento de la clase media, por una inflación que está a la puerta, la migración sigue en aumento, las consecuencias económicas y sociales cada vez son más nefastas. Es por ello la breve luna de miel que han tenido estos mandatarios, en donde el clamor popular les cobrará la factura cuando sus gobiernos no cumplan, o no quieran cumplirles.

Hay fuertes intereses para querer aparentar que en Latinoamérica hay una izquierda -roja- y otra -rosada-. En donde una izquierda socialdemócrata quiere parecer alejarse de la izquierda autoritaria de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba por representar a la izquierda ortodoxa que ha hecho tanto daño a la democracia, que ha atentado contra la institucionalidad y que ha violado los derechos humanos. Pero lo cierto es que, aunque se quiera referir a ellas como -democracia y autoritarismo- son lo mismo ya que su fin último es un Totalitarismo en donde toda la izquierda contemporánea combina la agenda clásica, estructural (pobreza, desigualdad) con la poscolonial, identitaria (minorías étnicas y sexuales) para convencer al electorado, diferenciándose en su aplicación de acuerdo con el grado de fragmentación social. Si queda alguna duda no hay que olvidar que muchas de estas campañas -rosadas- son financiadas por capital venezolano.

Por lo tanto, no importa si se hacen llamar de centro, centro izquierda, izquierda rosada, izquierda moderada, progresistas… ya que, si en sus intenciones existen la propuesta de temas como el aborto, la eutanasia, la distribución de la riqueza, la agenda de género, presupuestos dadivosos o todo lo que conlleva la Agenda 2030; entonces no se engañe pues es simplemente “izquierda” que un día sacará a luz sus verdaderas intenciones –alcanzar el poder total–. Así, que al elegir no se precipite en su decisión al pensar en castigar, cambiar o en sus esperanzas personales, elija con responsabilidad pues hay mucho en juego.

Libre emisión de pensamiento.

