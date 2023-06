Farma Value informa a sus clientes e interesados

A nuestros clientes e interesados,

Me dirijo a ustedes en calidad de Director General de Farma Value con presencia en Centro América, República Dominicana y México, para informarles sobre el resultado de las acciones de allanamiento, inspección, registro y secuestro que se llevaron a cabo en nuestras sucursales y Centro de Distribución en Guatemala, el pasado 2 de noviembre de 2022, por parte de la Fiscalía Contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros, La División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, La Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De las anteriores acciones o diligencias legales, con satisfacción informó en primero término sobre la emisión en su momento de las actas generadas por el personal de la Ministerio Público en las inspecciones realizadas en nuestras instalaciones. Estas actas establecían que, tras la revisión de un medicamento en particular almacenado en nuestra bodega y en las farmacias para su venta, habían confirmado que contábamos con la documentación adecuada para respaldar nuestras compras, y que no se encontraron ilícitos.

Posteriormente y una vez concluido el allanamiento, Farma Value solicitó información acerca del proceso de investigación ante la Fiscalía Contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduanero del Ministerio Público, compareciendo o presentándonos también en el expediente 02046-2022-00417 del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Municipio y Departamento de Guatemala.

En este sentido, fuimos notificados del acuerdo emitido por el citado Juzgado el 8 de noviembre de 2022, en el que se señalaba la Audiencia de Desestimación para el 5 de mayo de 2023, a efecto de que “las partes se pronuncien en relación a la DESESTIMACIÓN Y ARCHIVO solicitado por el ente investigador”. En dicha Audiencia de Desestimación, de la cual emana el acta sucinta que se ANEXA al presente, en la que intervinieron la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Administración Tributaria y nuestro abogado en calidad de mandatario judicial, se confirmó que no existió oposición de parte de las autoridades investigadoras, quedando por lo tanto DESESTIMADO Y ARCHIVADO el expediente de investigación en beneficio de Farma Value en Guatemala, al no haber existido elemento alguno que sustente el tipo penal investigado.

Es importante señalar que, hasta la fecha, tampoco hemos recibido notificaciones de infracciones de carácter administrativo por parte de las distintas autoridades que participaron en las diligencias practicadas en Farma Value en Guatemala.

Con lo anterior, se confirma que nuestras operaciones se realizan de acuerdo con la legislación vigente en Guatemala, y que estamos comprometidos en seguir cumpliendo con las leyes y normativas aplicables en cada uno de nuestros procesos en los países en los que tenemos presencia.

En Farma Value trabajamos con el compromiso de actuar siempre con la transparencia y honestidad en todas nuestras actividades, valorando la confianza de nuestros clientes, proveedores y socios comerciales que han depositado en nosotros durante todos estos años, reiterando que nuestro grupo es una entidad que opera desde hace más de 20 años en la región en plena y absoluta legalidad, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para operar en el mercado de manera justa y transparente.

Reiteramos nuestro compromiso que tenemos todos los días de seguir brindando una atención enfocada a sus necesidades con el mejor precio en los productos, siempre en agradecimiento por su preferencia.

Guillermo Aguilar

Director General

ANEXO

Acta sucinta relativa a la Audiencia de Desestimación de fecha 05/05/2023

