La obscuridad del mundo

05 de junio, 300 aniversario de Adam Smith

“El mayor progreso en las facultades productivas del trabajo, y la gran parte de la habilidad, destreza y sensatez con que ha sido dirigido o aplicado, parecen ser consecuencia de la división del trabajo.”

La riqueza de las naciones, marzo 1776

Los carteles de la droga se apoderan de las calles, ciudades y zonas marginales del mundo; su poder económico y potencial de fuego, intimidan o acercan a su entorno a las autoridades principales de los países.

El hambre y la pobreza abarcan a casi el 40% de la población en los continentes marginales. La inflación en el mundo desarrollado no cede su impulso caótico. La quiebra del comercio internacional, la fractura del mundo en potencias que no quieren todo el planeta sino solamente su parte. Todo eso, en medio de la guerra y el riesgo del cumplimiento de la regla de Anton Chéjov, el lanzamiento de armas atómicas sobre Ucrania, Rusia, o todos.

Existen seres poderosos que tienen la capacidad de influir sobre nosotros, con tan solo sus palabras. Así Kristalina Georgieva[1], en la lejana Croacia, el 2 de junio, abrió de nuevo su bola de cristal para observar este mundo de tinieblas e interpretarlo. Tiene el mismo poder que la mitología griega le atribuye al dios del mundo de los muertos, Hades. Al igual que Hades, la gerente del FMI, tiene una profundidad de pensamiento ajena a este mundo oscuro. Igual que aquel, es grave y lúgubre, tanto en su personalidad como en el cumplimiento de sus funciones, tiene que ser severamente justa e inexorable en la realización de sus deberes. Hades, en el caso de la mayoría de centroamericanos se asegura que entren en el reino oscuro y que nunca pueda ver la luz del cambio en la naturaleza ni la sociedad.

Así Georgieva indica que es el momento de formular políticas razonables en aguas agitadas. Que los problemas acumulados no permiten dilaciones ni dudas. “Es un placer venir a Dubrovnik, una ciudad que admiré mucho antes de su fama en Game of Thrones. Nuestra conferencia está organizada aquí, un lugar que ofrece refugio de las aguas tormentosas.”

Luego de la gran crisis financiera del 2008, que tenía que terminar con la quiebra de los bancos y el sistema financiero internacional, y que fue salvado en la raya con el déficit fiscal más monstruoso, que endeudó a todos los países del mundo, dejando endeudados a todos los pueblos para salvar los grandes bancos multinacionales. La pandemia financiera no terminó allí, la crisis, en forma de recesión está presente. El sistema internacional es una montaña rusa, es como un boxeador al borde del knock out. Venimos de shock en shock, de crisis en crisis, de anuncios del fin a tragedias bien intencionadas. Del Covid, a la invasión rusa de Ucrania, de la inflación que condena al deterioro del nivel de vida a la población, al desempleo, y finalmente, el aumento del impacto climático. El sistema no funciona, y no existe con qué cambiarlo.

Aquí, Kristalina se pierde un poco. Cree que la guerra también ha acelerado la fragmentación geoeconómica. Es la crisis del sistema capitalista basado en el control del sistema financiero la causa de que todos los sectores entren en shock. El sistema financiero sin rumbo provoca la lucha entre las 8 superpotencias por asumir el control del mundo. Pero ya no en forma completa, sino fragmentada. Cada potencia se sabe incapaz de controlar el mundo y por medio de conflictos armados buscan repartir de nuevo las colonias y semicolonias.

La paz ya no existe. Se aceleran los presupuestos de defensa, las cadenas de suministros se estropean, y el mundo consciente busca adaptarse a las nuevas realidades. Y, existe un mundo inconsciente, que cree que podrá seguir la tendencia del no desarrollo eternamente.

Así que nuestra gurú nos dice, “…proyectamos que la inflación se mantendrá muy por encima de las metas del banco central después de 2024.” En casi todo el mundo. El mundo se enfrenta a grandes retos.

Y no son desafíos, son paradojas:

El primero es reducir la inflación manteniendo la recuperación y sentando las bases para el crecimiento futuro.

Las tres políticas sobre las que se sostiene el sistema son: la monetaria, la fiscal y las estructurales. La monetaria seguirá anclada en detener el consumo, la inversión y el empleo, para lograr estabilizar la quiebra; la fiscal tratará de mantener a flote los gobiernos con un déficit primario positivo; políticas estructurales en América al sur del río bravo, solo las medio conocen Costa Rica, Uruguay y Chile.

El segundo desafío que enfrenta la región es la seguridad energética y de suministros.

Hay que asegurar recursos energéticos menos agresivos con la naturaleza, el agua, la protección al auge del calor.

El tercer desafío es aprovechar las oportunidades en un mundo fragmentado.

Hay que mantener una política internacional de no confrontación. De tratar de proteger la democracia, los derechos humanos, y convivir con todas las superpotencias. No caer de nuevo en una lucha fratricida defendiendo imperios que no tienen nada en común con nuestra sociedad.

Estados Unidos se enfrenta al desafío del techo de la deuda pública

Es impresionante, el imperio guía, la gran economía competitiva y libre, el gran defensor de la democracia, que atraía con su dama de hierro, madrina de todos los migrantes de la tierra está en quiebra. De caer este imperio, el mundo que viene no parece mejor.

El techo de la deuda pública, establecido por el Congreso de Estados Unidos, es el límite máximo de endeudamiento que el gobierno puede asumir para financiar sus operaciones y obligaciones. Este límite es determinado por el nivel de gasto y los ingresos fiscales del gobierno. Actualmente, el techo de la deuda se sitúa en $29 billones de dólares, una cifra astronómica que ha sido alcanzada debido a los crecientes déficits presupuestarios y la acumulación de deuda a lo largo de los años.

El techo de la deuda gringa es un techo de cristal. Se rompe cada seis meses para seguir endeudando al pueblo gringo y todos los pueblos del mundo. La ruptura del techo de la deuda tiene implicaciones significativas para la economía estadounidense y global. Si el gobierno se ve obligado a incumplir en el pago de sus obligaciones, los efectos se sentirían de inmediato en los mercados financieros, causando volatilidad y una posible caída en la confianza de los inversores. Entrarían en quiebra las bolsas y los grandes bancos transnacionales. Además, las tasas de interés podrían continuar su endemoniado aumento.

Las consecuencias también afectarían a los ciudadanos estadounidenses en su vida cotidiana. Un posible incumplimiento del gobierno podría llevar a la suspensión de los pagos de seguridad social, pensiones y otros programas gubernamentales, lo que impactaría negativamente a millones de personas que dependen de estos pagos para su sustento.

En aquel escenario, demócratas y republicanos buscan sacar tajada electoral, dejando de lado las estimaciones estratégicas.

En el tricentenario del nacimiento del padre de la economía, aquel sabio que escribió el libro sagrado de la economía: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Nadie lo ha leído o entendido, por eso es que pocos países conocen las causas de la riqueza y las aplican para avanzar.

