Sandra, o un nuevo fracaso

En el régimen legal electoral de nuestro país, si ninguno de los candidatos presidenciales obtiene más de la mitad del número total de votos, se celebra una nueva elección, en la que compiten los dos candidatos que han obtenido más votos. En esta elección es ganador aquel que obtiene más votos.

Desde el proceso electoral del año 1985, cuando fue decretada la actual Constitución Política, ningún candidato presidencial ha obtenido más de la mitad del número total de votos y, por consiguiente, ha tenido que haber una nueva elección, que ha sido llamada segunda elección. La anterior, entonces, ha sido llamada primera elección.

Importancia política de Sandra

En el proceso electoral del año 2015 y en el del año 2019 Sandra fue uno de los candidatos presidenciales más importantes. En la primera elección del año 2015 fue uno de los dos candidatos que obtuvieron más votos: 20% del número total de votos. El otro candidato, Jimmy, obtuvo 24%. En la primera elección del año 2019 fue también uno de los dos candidatos que obtuvieron más votos: 26%. El otro candidato, Alejandro, obtuvo 14%.

Pasados fracasos electorales

En la segunda elección de año 2015 Sandra fue candidato perdedor: obtuvo 35% de los votos. Jimmy obtuvo 65%. En la segunda elección del año 2019, también fue candidato perdedor: obtuvo 42%. Alejandro obtuvo 58%.

Pueden ser propuestas varias hipótesis para explicar el fracaso de Sandra en la segunda elección de ambos procesos electorales. Una de ellas expone una tesis antecedente y una consecuente.

La tesis antecedente es que, en la primera elección, la proporción de ciudadanos que nunca votaría por Sandra no podía votar por uno de ellos (que no fuera Sandra, por supuesto) con el fin de impedir que ella triunfara, por haber multitud de candidatos. Es decir, votar por uno de ellos no necesariamente podía impedir el triunfo de Sandra.

La tesis consecuente es que, en la segunda elección, por haber solo dos candidatos, aquella proporción de ciudadanos ya podía votar por un candidato, que era el único contendiente de Sandra, con el fin de impedir que ella triunfara, si tal proporción era suficiente para impedirlo, y lo era. Contribuye a la verosimilitud de esta hipótesis este hecho: en los dos procesos electorales inmediatamente anteriores, Sandra fue el candidato presidencial que tuvo la mayor proporción de ciudadanos que nunca votarían por ella. En el actual proceso electoral esa proporción equivale a 35%.

Probable nuevo fracaso electoral

En el supuesto de que esa hipótesis es válida, es más probable que improbable que, en el presente proceso electoral, ocurra lo que ha ocurrido en los dos inmediatos anteriores. Entonces, en la primera elección, que se celebrará en el próximo 25 de junio, Sandra será uno de los dos candidatos que obtendrán más votos; y en la segunda elección, que se celebrará en el próximo 20 de agosto, será el candidato perdedor.

Esa mayor probabilidad no es, evidentemente, probabilidad matemática, en la cual, por ejemplo, hay un determinado número de casos probables que pueden ocurrir entre un número total de casos posibles. Es probabilidad meramente empírica e inductiva. Es decir, a partir del resultado que Sandra obtuvo en el proceso electoral del año 2015 y en el del año 2019, se pretende inferir el resultado que ella obtendrá en el presente proceso. Por supuesto, ni la probabilidad es necesidad, ni la improbabilidad es imposibilidad.

Persistencia de la ambición política de Sandra

Con impresionante acción tenaz e infatigable, y con admirable coraje, Sandra ha logrado persistir en su ambición de ser Presidente de la República. Ese persistir ha requerido resolver problemas de persecución penal pública, proceso judicial, prisión, conflicto en su propio su partido, y peligro de extinción de ese partido. Evoquemos dos hechos importantes.

El primero es que, en septiembre del año 2019, Sandra, acusada de financiamiento electoral no registrado, fue capturada y sometida a proceso judicial; pero logró ser absuelta. ¿Lícitamente? Nos abstenemos de conjeturar. El segundo es que, en diciembre del año 2021, el Tribunal Supremo Electoral inició un proceso de cancelación del partido de Sandra, porque carecía del órgano dirigente nacional que exige la ley; pero ella logró que no fuera cancelado. ¿Lícitamente? Nos abstenemos de conjeturar.

Independientemente de la licitud o no licitud de su absolución y de la no cancelación del partido, en enero del año 2023 su partido, Unidad Nacional de la Esperanza, proclamó su candidatura a la Presidencia de la República. Quizá sus anteriores derrotas electorales en una segunda elección secretamente proclamaron una nueva derrota. Aparentemente solo podría ser Presidente de la República si obtiene mayoría absoluta de votos en una primera elección; lo cual parece, no precisamente improbable, sino imposible.

Post scriptum: Un motivo por el cual hay una notable proporción de ciudadanos que nunca votarían por Sandra, es que ella suscita la impresión de que no le interesa la moralidad y la legalidad, o la justicia y el derecho, o la honradez y la honestidad, o la pobreza y el sufrimiento de los pobres, sino solamente le interesa, allende el bien y el mal, emplear el poder del Estado para obtener un ilimitado e ilícito beneficio privado. Y algunos ciudadanos hasta temen que, si gobernara, su gobierno sería un orgiástico reino de la corrupción.

