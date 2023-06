La carnicería electoral

Mirilla Indiscreta

La lucha por el poder ha marcado, desde que los seres humanos abandonaron la caverna, que la disputa por el dominio, es más importante que el amor al prójimo.

Que la paz sin guerra no existe, y que vencer sin someter, constituye una derrota.

Toda confrontación necesita como pólvora indispensable, un fundamento moral como pretexto y una población que crea esa mentira.

No hay guerra que ponga al diablo en el pendón de la tropa, pero tampoco el arma que se activa para la masacre puede llevar en la ojiva destructora un Padre Nuestro.

Por eso la guerra es inmoral, pero más lo será la lucha cívica que se transforma en guerra.

Quienes buscan un cargo público proponiendo la guerra, tendrán como recompensa el rastro donde destazarán las ilusiones del pueblo iluso y engañado.

Los Partidos Políticos, no son cuarteles, y cuando los quieren imitar, terminan metiéndose los cuarteles de verdad

Después no tienen el valor de oponerse a la dictadura y terminan como instrumentos del dictador.

Me provoca risa, cuando amenazan con la guerra y terminan de conserjes o sicarios de la dictadura.

Hablan de represión, aquellos que responden con machetes y pistolas abrumando y ofendiendo la dignidad y los cargos de las fuerzas de seguridad y el orden.

Bravuconadas por todos lados, sabiendo que no les pasará nada, la amenaza sustituyendo a la propuesta, la lengua y la intriga ahogando a la propaganda… y muy pocos de estos encrispados «liyeros» han vivido la represión.

Ya los quisiera ver, enterándose que el Presidente o Jefe de Gobierno, ha dado órdenes de matarlos como represalia a la rebelión y conspiración frente al impostor o usurpador del movimiento que traicionó para situarse en el poder.

Para colmar la paciencia de Dios, afirmar públicamente, que ha sido el creador, quién lo avaló para traicionar y usurpar un legítimo alzamiento cívico-militar en contra de un auténtico fraude electoral. Marzo 1982.

Fraude que ya tenía el respaldo de la “gente” y los oportunistas disfrazados de dirigentes políticos.

Los mesías políticos, solo existen en Tik-Tok diseñado para difundir estupideces.

El colmo es predicar la rebelión si no queda el candidato del “rebelde”.

Y vetar como consigna de manera directa, a uno solo de los contendores, constituye una provocación innecesaria, por cierto, atacando a quién tiene más posibilidades objetivas y reales de sobreponerse cívicamente a sus adversarios.

No obstante, la intención, al parecer, también por consigna, de anularlo sistemáticamente de las falsas preferencias electorales, con el objeto de proclamar el “Fraude” si gana la elección.

Meme, tiene que soportar estoicamente, ser atacado, sin derecho a defenderse.

¡Puede ganar cualquiera! ¡menos Conde!

¡Qué de asombrero! ¡Irrumpió don Edmundo!

¡Odian al Presidente! ¡pero valientes como son!… ¡Se quieren echar a don Meme! … !Quieren botar a Giamattei!… ¡Pero que lo hagan otros!… ¡De repente se animan los Gringos!… ¡Hay que transar la soberanía muchá! Imploran los pistudines que se burlaron de don Carlos para darle pechugas, alitas, oxigeno, transfusiones y carteles gigantes al viejillo come niños.

Tenía tiempo de no ver tan acalorado a Don Edmundo… “Me fastidian las cabronadas” me espetó encabronado.

“Un político con más de 30 años de ejercicio pleno… sin un solo proceso en contra suya, sin carátulas de periódicos, donde lo llevan preso por delincuente” … “en la contienda conozco muy pocos con ese raro honor”.

Lástima que el verdadero debate político, no ha sido estimulado en lo medios de comunicación.

El ballet al que someten a los contendientes, más parece un concurso de adivinanzas, preguntas y respuestas, que podría responder un loro amaestrado… “Responda usted con una sola palabra…. Hambre… agua… corrupción… justicia…” “Lotería… contesta el candidato aliviado”

¡DEBATE!… ¡DEBATE! … ¡DEBATE!… ¡RECLAMA EL PROCESO!

¡LAS LOTERIAS Y BINGOS PARA LA FERIA DEL HIPODROMO DEL NORTE!

Libre emisión de pensamiento.

