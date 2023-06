Buscan a los mejores candidatos

Tanmi Tnam

Estamos a doce días de asistir a votar para elegir al presidente de la República, los diputados al Congreso y las Corporaciones Municipales. En todo el país, muy pocos candidatos han tenido la oportunidad de subirse en la balanza que utiliza el votante para inclinar el voto. Como es común apreciar, por dónde se incline la balanza deben estar los mejores candidatos, aquellos que reúnen cierto perfil y que necesitan de poco esfuerzo para llegar al corazón de los votantes. Como ha sido en otras experiencias pasadas, es la ciudadanía que se está preparando para votar por los candidatos que serán sus próximas autoridades. En las reflexiones de determinados sectores se escucha votar por los mejores candidatos.

Inclinado al diálogo, que sea hábil para hablar con la gente, que sepa escuchar a todos los pueblos y sectores. Tanto debe escuchar al descalzo como al que viaja en helicóptero o avioneta privada. Todos tienen algo que decir acerca de los problemas a transformar en busca del bienestar de todos. Hay que tener miedo a aquellos candidatos partidarios del uso de la fuerza, la persecución, el terror y la desaparición de líderes. El poder en mentes y manos violentas es peligroso. Se necesitan candidatos que identifican la vida, la justicia y la democracia para vivir en armonía.

Que sepa observar las superficialidades y las profundidades de nuestro país. El mejor candidato es hábil en captar y ordenar las alternativas de solución para la eliminación de la miseria, de la pobreza, del analfabetismo, del desplazamiento y muerte lenta de las culturas de los pueblos. Con propuestas para que los grandes capitales aporten lo necesario para el desarrollo del país.

Hábil para convocar a todos los ciudadanos y a los pueblos para que apoyen la ejecución de las acciones que lleven respuestas de solución a las necesidades, problemas y aspiraciones de cada familia, de cada pueblo y de toda Guatemala. Los problemas estructurales de nuestro país deben tener soluciones, pero con la participación, el trabajo y la voluntad de todos.

Necesitamos de aquellos candidatos en cuya planilla y equipo cercano esté la gente honrada, trabajadora, sincera y sin antecedentes de corrupción. No debe de haber votos para candidatos que no cumplen su palabra, que actúan con violencia y que están acostumbrados a hacer mal uso del poder. Agradan aquellas planillas donde hay ciudadanos que con su sola presencia y participación atrae muchos votos porque es del conocimiento de los votantes que están interesados por el bienestar de todos.

A este momento ya escuchamos varias canciones, pero interesan candidatos y partidos políticos que cuenten con planes de gobierno para los próximos cuatro años. Planes con las alternativas de solución para erradicar la pobreza, la extrema pobreza y la emigración de la juventud. Merecen atención las propuestas de servicios esenciales de educación, salud, seguridad y medio ambiente. Se necesitan planes de trabajo que contrarresten la exclusión, el racismo y la discriminación. No a los planes que fomenten la injusticia, los conflictos y la ausencia de democracia.

En fin, estamos buscando candidatos y equipos de trabajo que sean muy buenos operadores para construir la democracia con la representación de los pueblos y que conduzcan los esfuerzos de todos para alcanzar el bien común. No mentirosos, no politiqueros, no corruptos, no a los que buscan enriquecerse con bienes públicos, no a los que imponen su pensamiento y soluciones que atienden intereses de pocos. Buscamos candidatos con credibilidad, honestidad y buen político.

Libre emisión de pensamiento.

