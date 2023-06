¿Porqué las catástrofes económicas, no son perceptibles en nuestras escalas?

Relatividades Perspectivas

Los Colapsos y las crisis económicas son anunciadas y reportadas, mientras que en las clases bajas no las percibimos como tales sino como leves cambios.

Siempre he dicho que la economía es una ciencia social y subjetiva. En este caso, son las grandes corporaciones las que perciben grandes cambios económicos. E incluso, existen personas que perciben cambios más drásticos que los que perciben otras.

Lo preocupante es que muchos ignoran que a escalas mayores, se realizan acciones ante debacles, como préstamos al fondo monetario internacional -Banco Mundial-… Que son soluciones para las entidades en niveles económicos altos… Y son afecciones para las entidades en niveles económicos bajos: cada préstamo, cada mala decisión, cada mala acción se traducen en deuda – control – dominación para la gente de clase baja.

El Fondo Monetario Internacional -Banco Mundial- ya es dueño de nosotros y de lo que “poseemos”. Ellos ponen y quitan a los arrieros intermedios (gobernantes) y ellos deciden que procede en cada área – pais.

Colapsó el banco Deutsche Bank, colapsó el Citibank, “fueron absorbidos junto a otros, por JP Morgan”, “… Y eso ¿a mi que me importa?”. Reorganizaron sus recursos para afirmar continuidad de control – dominación… Mientras que nosotros tomamos cada suceso como algo trivial.

La deuda de USA es cada vez más crítica, al punto en que subir tasas de interés causa inflación… Y no subirlas y si subir techo de deuda, causa colapso sistémico: “… Y ¿a mi, que?”. Los gobiernos piden préstamos que no generan capital para pagarlos: “eso es problema de los arrieros, no nuestro” (suben los impuestos o fiscalización de recaudaciones, y ahi si lloriquean). “en x país hicieron esto… Y eso a mi no me afecta, no afecta a este país” (efecto mariposa: los recursos, talentos, capacidades, conocimientos, materiales, etc. No están distribuidos equitativamente en todo el mundo. Las afecciones en un lugar, repercuten en muchos lugares). “es que pasa todo eso e incluso el petróleo llegó a tener valor negativo… Y no pasó algo realmente” (sucede en niveles altos… Para luego transmitirse a niveles inferiores. La rana hervida lentamente). Pronto, lo que hacen grandes personajes y entidades, se presenta como un duro golpe para nosotros. Ya conocen mi propuesta de protección: desligarnos de sistemas decadentes impuestos. Definir sistemas distintos y paralelos… Para quien quiera integrarse (que los demás perezcan por sumisión ante los sistemas decadentes).

