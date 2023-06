Cuidado pueblo, llegó el momento

Tanmi Tnam

Este es nuestro país: con muchas riquezas pero hay un alto porcentaje de la población que vive en pobreza, hay leyes pero poco se cumplen, hay algunos espacios de participación pero se sigue imponiendo, hay muchos partidos políticos pero se vota por el menos peor, hay escuelas pero falta formación ciudadana, hay religiones pero no hay valores para contrarrestar el apoyo a corruptos, el medio ambiente en problemas pero no hay propuestas de solución, muchos cultivos se están perdiendo por falta de lluvia nadie dice nada. Somos varios pueblos, pero la mayoría de partidos políticos sigue promoviendo y consolidando la visión y práctica del Estado monocultural y racista y hay población indígena en los partidos políticos pero las ideas y los dirigentes no los miran. Así está llegando el momento de acudir a votar para elegir autoridades el próximo 25 de junio.

Es sano insistir en hacer uso del voto para seleccionar a los candidatos con alguna pizca de honradez y espíritu de servicio para sacar adelante a todos los habitantes del país sin anteponer intereses personales. La ciudadanía sabe que no hay que votar por los mentirosos, especialmente aquellos que ya los conocen los votantes, que siempre han dicho hacer acciones para el desarrollo, pero en la realidad lo que dicen no tiene viabilidad y no tienen la idea de cómo concretar tales ofrecimientos. No hay que votar por los corruptos, también ya son bien conocidos por los votantes, han hecho uso del poder para su beneficio personal, se han apropiado de los recursos públicos y muchos luchan por su reelección. Hay que cuidar el buen efecto del voto, por lo que no hay que votar por los que ofrecen dinero y también algunos se conocen por el derroche de dinero y posiblemente distribuyan dinero para el día de la votación. Tampoco hay que votar por los que se aprovechan de la ignorancia del pueblo debido a que ha sido difícil conocer quién es cada candidato porque son muchos y hay varios que ni en fotografía son conocidos.

Hay que tener cuidado con aquellos candidatos que hablan mucho de religión porque hablan y hablan, pero sus hechos en puestos de responsabilidad pública están marcados por la corrupción y la impunidad. No hay que votar por aquellos que solo se dedicaron a sensibilizar las emociones del votante con música ranchera y zarabanda pero no cuentan con algún plan de trabajo que elimine la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y la falta de fuentes de trabajo.

No hay que votar por los diputados que se quieren reelegir que después de 8, 12, 16 o 20 años de estar en el Congreso de la República no han podido generar alguna propuesta de ley que vaya en busca del bienestar de la mayoría de los guatemaltecos, solo sirven para levantar la mano para aprobar cualquier ley incluida aquellas que van en contra de los pobres. También algunos votantes tienen alguna experiencia con aquellos diputados que se han dedicado a pedir dinero para posibles puestos de trabajo.

Muchos partidos políticos, no ha sido posible conocerlos. Pero también muchos ciudadanos no sienten inclinación por votar porque los tribunales de justicia tomaron la decisión de excluir a sus candidatos.

Es tiempo de reflexionar de manera responsable, talvez hay partidos políticos que están en contra de la corrupción, que tengan propuestas de solución para disminuir la pobreza, que cuenten con estrategias para la cobertura total de educación y salud de manera gratuita y de calidad. Que sirva el voto para construir el país que deseamos: con justicia, democracia, paz, sin racismo y desarrollo para los pueblos.

