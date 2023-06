De teologías a mitologías

Relatividades Perspectivas

Algunos tenemos filosofías definidas por nosotros mismos, con base en observación y análisis (la mía es: teoría de balance conceptual, en la que todas las posibilidades existen y depende de la perspectiva, la definición (“negativo”, “positivo”, etc.). Algo puede ser malo para determinados parámetros, y puede ser bueno en otras circunstancias. La belleza y la fealdad son siempre relativas al ojo del contemplador. La luz muestra senderos… La oscuridad instruye. Lo “negativo” es rechazado por las mentes que no comprenden que no es solamente algo “dañino” sino información como cualquier otra y cualquiera de otra índole.

Las existencias “vacías” que parecen ser “inútiles” y definidas por sufrimiento, decepciones y frustraciones… Son aquellas que perciben lo que otros no perciben… E influyen en el mundo de maneras distintas, que parecen siempre vagas y coincidentes. El balance conceptual es la perspectiva de todas las posibilidades, en lugar de percibir solamente unas u otras… Por ser afectados directamente por ellas. “abajo”, “arriba”, “derecha” e “izquierda” son siempre relativos. El punto mas bajo de todo es el centro de todo. La nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo no existe – existe / existe – no existe,… Existe – no existe / no existe – existe como su propia inversión y como su definición original, al unísono. Pero… Desvarío. Si desean mas información, en mis perfiles de youtube, tik tok, uhive, main, minds, vk, etc. Esta mi redacción “teoría de balance conceptual”… Y también esta mi libro “la nada, el todo, el universo, el templo sagrado interior y el largo viaje del monje solitario – espíritu contemplador” en la nada, el todo, el universo, el templo sagrado (lo escribí en 2,010 o cerca de esa fecha. No se burlen). Y también esta mi teoría científica, que propone que la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo nunca – siempre / siempre – nunca… Siempre – nunca / nunca – siempre no ha existido – ha existido / ha existido – no ha existido,… Ha existido – no ha existido / no ha existido – ha existido, y es la perspectiva, la que define niveles de conciencia que al relacionarse, definen a otros niveles de conciencia (mayores a lumínicos 2 con lumínicos = neutrinos – mayores a lumínicos 1… Neutrinos y leptones = quarks… Mayor y menor en cuanto a niveles de cualidades, al relacionarse con mayores, definen a -, + de cada nivel intermedio mediante la fusión de –s y +s en balance, definiendo a punto, longitud, anchura parcial. Y a anchura inversa parcial. Si menores al nivel intermedio se relacionan con menores a ellos, definen a lo que conocemos como quark down – antiquark down o neutrones – antineutrones, o electrones – positrones / profundidades – tiempos / profundidades – tiempos inversos mas alla del cuarto nivel – cuarta dimensión. Cada proyección resulta en proyecciones reales (elementos) o abstractas (contenedores) definiendo a la genética – química / geometría de la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo. Y la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo es siempre dinámica. Es la supermente que algunos llaman “dios”.

Volviendo al tema de esta redacción, tras volver a desvariar: algunos consideramos que existen sistemas de perspectivas y definición relativa, mientras que otros consideran que existen deidades con consciencia propia.

Pregunto: ¿un dios benévolo permitiría atrocidades sobre inocentes? ¿Atrocidades que no pueden ser aprovechadas para bienestar de quienes las sufrieron? Es posible obtener provecho de… Pérdida de un miembro corporal, de la muerte de alguien influyente en nuestras vidas, de pérdidas materiales, de casi cualquier cosa. Pero si a alguien bueno, lo golpean para robarle, y lo dejan en estado vegetal o con sufrimiento agonizante. Si a una mujer la violan de manera brutal y llena de perversidad, al punto de ocasionar traumas a nivel físico químico que no podrá sanar jamás… Según mi teoría, ese desbalance generaría un rebalance en otra manera e incluso situación y objetos – sujetos. Pero… ¿Qué pasa con una deidad? ¿Acaso las deidades son malignas por omisiones? Acaso dioses benévolos permiten atrocidades… Sabiendo que quienes las padezcan jamás las superarán y sufrirán o morirán por causa de ellas… ¿Para beneficiar a otros o a otros objetos (ni siquiera sujetos)?

Qué sucede con esas personificaciones creadas al no lograr explicar o para sentir alivio por protección por parte de ellas, cuando la ciencia avanza y explica algo, o cuando se introducen otras teologías (por convencimiento mediante complacencia, o mediante convencimiento por violencia (ver mi redacción “para qué sirve una organización teo – lógica”), o cuando estas se desvanecen – ¿“olvidan” a quienes claman?

Quienes no analizan, buscan adoptar algo que les otorgue complacencia. En tema de teologías, optan por adoptar otra teología… Percibiendo a las teologías desechadas, como mitologías. Sucedió con la teología sumeria (Adramelech, Moloch, etc.), La teología egipcia (Ra, Seth…), La teología griega (Zeus, Hera, Hércules…), Nórdica (Odín, Thor, Freya…), y muchas otras. Incluso hay quienes se burlan de las teologías hinduista, budista, y otras aún definidas como tal por quienes creen en ellas, mientras que quienes creen en ellas se burlan o rechazan a las teologías como cristianismo, judaísmo, etc.

Lo que pretendo expresar, es que cada quien le da una explicación o una creencia, a la nada – todo / todo – nada… Todo – nada / nada – todo, y si esa explicación o esa creencia ya no es complaciente, quienes las formularon… Formulan nuevas explicaciones o creencias. Pronto (más pronto que tarde) recibiremos a la teología de Jehova – Yaveh, Jesucristo, etc. Puesta como una mitología… Por quienes adopten nuevas explicaciones y creencias. Y así como dejar de alabar o no alabar a Zeus, Ra, Vishnu, Brahma, Odin, etc. Fue percibido y condenado como sacrilegio – blasfemia, en un futuro, percibiremos a creyentes condenando a quienes no alaban o no alaban más a las deidades actuales… Y alabar a deidades nuevas será prácticamente obligatorio por parte de quienes creerán en ellas. Será sacrilegio no alabarlas, como fue sacrilegio no alabar a deidades del pasado en la transiciones hacia otras creencias / teológicas.

Yo, por mi parte, prefiero continuar con explicaciones… Que van mutando conforme a comprensión y epifanías… En lugar de enfrascarse en teologías estáticas que en algún momento serán desechadas por avances de comprensión.

… en 3, 2, 1: (“espíritus umbrarum – Herman Ponce) mi nombre impuesto por la sociedad es pagano – blasfemo… Un completo pedazo de… (dejo a su elección, el termino para referirme)”. Menciono esto… Para que no lo mencionen. Responderé mensajes y comentarios presenciales así, pero aclaro que ya es de mi conocimiento, que algunos piensan eso (algunos sin siquiera analizar y comprender mi perspectiva). No sientan necesidad de estar molestando… Tanto (solamente lo necesario para entretenernos).

Libre emisión de pensamiento.

