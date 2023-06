Desventura, la gran aventura de Karly Gaitán Morales

Reseña sobre el libro Desventura

Un Martes Santo de 1931 un terremoto devastó Managua, capital de Nicaragua, y fue entonces cuando Anastasio Somoza García implantó la dinastía más larga en la historia de América Latina, que terminó en 1979 con el derrocamiento a Anastasio Somoza Debayle por la Revolución Popular Sandinista y asesinado en el exilio. Si bien la escritora nació en el 1980, la historia está ambientada en el contexto, en un momento histórico de su época final, e inicia en una tenebrosa noche de junio de 1978 con un asesinato atroz. Esta obra sirve como calidoscopio de esa época y este thriller logra desnudar un momento que hizo historia, exponiendo esa realidad a través de los ojos de hombres y mujeres que, aparte de vivir sus dramas cotidianos, se encontraron con hilos de ruptura de sus existencias rasgando a lo largo de sus páginas el tiempo, divorciando el pasado del presente, y el presente del futuro.

Esta es la historia de un feminicidio y de un caso (y su expediente forense y policial) que se vuelven protagonistas en la novela. Karly logra, con esta magnífica obra que hurgando en la desventura de su protagonista, escribir un relato que describe con una cantidad de detalles la vida y muerte de esta mujer que perece en manos desconocidas, con un crimen que a todas luces y desde el principio parece que quedará sin resolver. Un relato ágil, un valiente viaje a las almas traumatizadas. En definitiva, es un placer ver como una escritora inteligente divertirse de una forma excepcionalmente magistral y emocionante que te atrapa. Sorprendente, divertida, cautivadora y emocionante. La autora le reserva al lector un giro inesperado después de jugar con su imaginación al presentarle varios posibles culpables. El as bajo la manga que se conserva hasta un punto de la novela cautivará al entretenido receptor que hasta el momento no lo tendrá fácil en la misión de atrapar al asesino antes de que se termine de leer la obra.

Karly logra con esta obra romper como novelista desde el clásico punto de vista de una narradora omnisciente y logra que abunden los puntos de vista distintos, incluso los tiempos verbales diferentes en diferentes partes del texto y, por lo tanto, el sentimiento de incertidumbre en algunos momentos. Las voces de los personajes usan la técnica de la intervención directa, por lo que, de forma magistral, la novela logra no tener un solo guion que abre una conversación en sus 256 páginas. Esta obra que en un principio uno controla a su antojo parece provocar a veces más preguntas que respuestas, un inevitable signo de madurez en cualquier escritor y que ha experimentado la emoción de la vida. A la pregunta de cómo se siente ante el nacimiento de esta obra, Karly no ha confirmado: “Es una historia basada en un hecho real y mi reto principal no fue escribir e hilvanar una historia, eso no era la dificultad, sino cómo alejarla lo más posible de la historia verdadera y preparar un libro que siento que he escrito al estilo de un guion de cine, con personajes que salen y entran de escena de formas envolventes y con cambios de cámara, de voces, de tiempos de una línea a otra o a veces todo eso ocurre en una misma línea” y a la pregunta que ha supuesto para su trayectoria como escritora nos ha respondido: “Es una novela que quise escribir en 1998 cuando tenía 18 años de edad, entonces escribía profusamente y en el año 2000 tenía ya finalizadas tres novelas de extensiones promedio. En ese momento me gustaba más una a la que titulé Querubines al amanecer, también una novela negra, que envié a concursos internacionales, pero obvio que no gané nada. Sigue inédita. Pero era más apasionante está publicada ahora por ser tomada de un episodio de la vida real. El hecho de mentirle al lector y desvirtuar en la literatura una serie de hechos reales me pareció más emocionante que escribir un libro que todo fuese inventado, como esa otra novela que te mencioné”. Una historia que nadie debe perderse.

