¿El voto nulo es la solución?

Amo Guatemala

El Voto Nulo desde la época democrática de Guatemala se ha utilizado como forma de protesta cuando los ciudadanos no les convence ningún candidato ¿Pero en verdad sirve de algo?

Muchísimos están inconformes en este proceso electoral ya sea por falta de claridad por parte del Tribunal Supremo Electoral TSE, ya que se habla de un posible fraude, por falta de oferta electoral o porque no inscribieron a sus candidatos, por eso se ha intensificado la campaña por el voto nulo, pero ¿Es esta la solución?

En el Artículo 203 de la Ley electoral y de partidos políticos, se establece que, si los votos nulos sumados fueran más de la mitad de los votos válidamente emitidos (Algo que nunca se ha logrado en el país), el Tribunal Supremo Electoral acordará anular y repetir las elecciones por única vez, por lo que los partidos políticos y comités cívicos, deberían postular candidatos a los cargos públicos, según lo estipulado en el artículo 210 de la Ley Electoral y de partidos políticos LEPP.

En dicho artículo, la ley no obliga a los partidos políticos o comités cívicos a postular nuevos candidatos y deja abierta la posibilidad de que participen los mismos candidatos, a la vez esto no garantizaría la inscripción de los candidatos eliminados de la contienda.

Que quiere decir lo anterior:

1. Nuevamente los partidos volverán a postular a los mismos candidatos.

2. Es muy difícil obtener el 51% de votos nulos y esto solo beneficiaria a Sandra Torres y la UNE que poseen un voto duro de parte de los mendigos que quieren su bono familia y su bolsita solidaria.

Respecto a los candidatos que fueron eliminados:

1. Jordán Rodas, Aldo Dávila, Alfonso Portillo, Manuel Baldizón de igual manera es muy probable que NO podrán participar por no llenar los requisitos que establece la Ley.

2. Roberto Arzú de igual manera no podría participar por ser reincidente en la falta de campaña electoral anticipada, no obstante, si gana el voto nulo el partido podemos puede postular a otro candidato.

3. Carlos Pineda, aunque gane el voto nulo no podría participar pues su partido Prosperidad Ciudadana no lleno los requisitos de ley y les prohibieron la participación a la mayoría de los candidatos, él podría participar si y solo sí otro partido lo postula algo que es muy difícil.

4. La gran beneficiada si gana el voto nulo sería Thelma Cabrera que MLP podría postular a otro vice presidenciable y así participar.

5. Cientos de millones de quetzales se tirarían a la basura repitiendo las elecciones. (el país no está para eso)

Mi consejo el voto nulo no es factible analice bien a todos los candidatos y vote por el que cree que es mejor, hay varios de partidos pequeños que son buenos como Julio Rivera de Mi Familia, quien en mi opinión sus propuestas son buenas y sus valores también, pero esa es solo mi opinión.

Analice su voto y no se preste a los berrinches de los candidatos que no fueron inscritos, pues ellos no buscan el bien para la nación, solo buscan su interés personal, no se deje engañar.

#AmoGUATEMALA

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...