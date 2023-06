Mira el río de la vida donde la realidad somos todos como ley natural del misterio

Preludios Opinionistas

Resultó curioso, es una especie de locos sobre una obsesión mental, seguro creía era un chiste, por eso no lo tomaba en serio. Mientras la mente de Javier era amplia y hospitalaria. Pero suele darse, entonces el conductor del taxi, volvió a ver por el espejo retrovisor.

-Usted es el Escritor y poeta «Odrayab«-le preguntó el taxista al pasajero-.

-Quizá, casualmente, pero en efecto soy -respondió el Escritor y Poeta-. La conversación prosiguió haciendo una raya imaginaria en el aire imborrable, que fue impregnada de mucho realismo. Cuando el taxi llegó al destino el Escritor y poeta se bajó, se despidió y, discurría internamente desde su mente hacia el mundo exterior: Todo saldrá bien. Muéstrame tus manos, tu alma. A lo mejor no me refiero a esto. La gran mayoría ve en los hombres y mujeres de arte, algo que no pueden alcanzar. Esa concepción equivoca y/o errónea suele proyectarse en estas personas del mundanal ruido, y no, pero no se dan cuenta que ellos hacen historia densa, que presumiblemente se podría saborear. Solamente hace falta que la escriban o la comenten, así las artes de la cultura se poblarían mucho más y mejor, pues la lengua y sus novedades e inventos escritos son bellos.

Ojalá lo fuese, y entendiesen todas estas posibilidades literarias que están sumergidas en el pantano del mundo, esa es historia olvidada en parte, en los pliegues de las tinieblas de este mundo, queriendo salir a la luz, con sonidos de Arpa, Instrumentos musicales de todo tipo, para cantar ante las ruinas de la mundanal guerra que no tiene sentido, porque es mucho mejor dialogar, mediar y ponerse de común acuerdo para elevar a los altares la paz y tranquilidad social.

Desafortunadamente es triste realidad, verdad, que, sufre esa ley de los rigores y secretos de la vida, para huir como vocero, ante el combate de la vida y continuar fiero por suprema voluntad, cargando los dolores inmensos de esa belleza interna que tiene la humanidad. Es decir no hay mejor cultura la que nace desde el epicentro y/o seno de las infinidades realidades escritas por el ser social en todos los sentidos. El mundo y sus interioridades es la mejor cultura de las artes.

Y, aunque haya naufragios, muchedumbre, y calla o en su defecto se resigna, es una notable convulsión que está en espera para volcarse, saliendo a luz la belleza escondida en estas realidades del mundo, o de su ruda maldad, porque aquí hay de todo.

Es decir; cada ser social, deja a lo largo de su vida impreso un canto como “genio bendito o maldito”, porque con su cuchillo jadeante y tajante arranca el cáncer que carcome a la maledicencia, o promueve el camino del mal, ni modo ¿verdad? Sin embargo, la vida de la realidad arroja su hermosa Lira con tonos, semitonos, sostenidos, bemoles, las mejores notas musicales de toda índole, para enaltecer, ese es el tenor del bello canto que diario se escribe como rayo fulminante, tonante ante el Olimpo de los Cielos Inmaculado azul Celeste, acompañado de fulgurantes nubes blancas como la nieve. Ese es el mundo, ahí vamos todos dejando una estela preciosa para las futuras generaciones. Todo es herencia de herencias.

El Escritor llegó a su casa y se sentó en su escritorio y escribió lo que vio, palpó y vivió en el trayecto hacia su casa…!

Libre emisión de pensamiento.

