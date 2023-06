Comunismo aplicado, desde hace mucho tiempo

Relatividades Perspectivas

Impuestos: metodología para efectuar robo sistemático en sistema de política masiva e impositiva (los arrieros imponen fronteras… y todo aquel que este dentro de un área, debe acatar los reglamentos impuestos por los arrieros intermedios puestos por los arrieros dominantes («elecciones» de arrieros (entre opciones impuestas por otros arrieros, en sistema controlado, en las que hacen creer a las manadas… que ellas poseen el poder – control).

Unos tributan grandes cantidades mediante impuestos, mientras que otros tributan cantidades mínimas pero el total recaudado es invertido, no proporcionalmente para beneficiar a cada grupo de contribuyentes. Toman mucho de lo que tributaron quienes tributan mucho, para invertirlo a beneficio de quienes tributan poco. Y todos sabemos que la mayor parte es invertida en complacencias que no retornan capital, o siquiera bienestar.

Morimos de hambre: Los arrieros regalan alimentos y recursos obtenidos con los impuestos pagados por otros y ni siquiera procuran prevenir que quienes morían de hambre, no recayeran en la misma situación. Quienes experimentaban hambruna, continúan en inconsciencia sobre planificación de natalidad, inconsciencia sobre educación y emprendimiento, inconsciencia sobre salud y recaen hacía la pobreza y hambruna. Luego, piden más regalos por parte de los arrieros pagados por otras personas (los arrieros obtienen manadas fácilmente arriables mediante complacencias financiados con dinero de otras manadas).

«Elecciones» de arrieros (entre las opciones impuestas por otros arrieros, en sistema controlado:

1. Regalos para obtener votos: todo eso proviene de los impuestos o de la burla magnánima hacia las manadas: por cada voto obtenido, los arrieros reciben pago… proveniente del dinero que las manadas tributan.

2. Todo el circo de «elecciones» de los arrieros (entre las opciones impuestas por otros arrieros, en sistema controlado… adivinen quien lo paga…

Tristemente, algunos no logran comprender que al aceptar regalos (para adulación o para obtener votos), sin tomar conciencia (sin compensar – devolver lo invertido), están empobreciendo, no solamente a otras manadas, sino a sí mismos, puesto que quienes mantienen a la economía estable, decaen porque les quitan capital que podrían reinvertir para dar continuidad a sus proyectos… y se lo dan a quienes no solo no producirán algo, sino que continuarán causando decadencia.

No logran comprender que al ser «salvados» o «rescatados», causan la decadencia de otros y de sí mismos. Por eso, los arrieros procuran mantener un sistema educativo deficiente e incluso, degradante en cuanto a capacidad intelectual (repetir, en lugar de pensar). Las manadas son amaestradas para creer que la asertividad se obtiene mediante coincidencia social, y por lo tanto, creen que lo que hacen y su comportamiento, es acertado… Aunque sea obvio que no lo es, porque es comportamiento y acciones en manada. Experimentamos hambruna y economía precaria….. tengamos otro hijo o gastemos dinero en X cosas, porque eso es lo que los demás hacen y por lo tanto, está bien y, quien diga que debemos tomar conciencia, es un opresor no – empático…. un acaudalado que como tuvo todo de manera fácil, nos dice que nuestra situación es por culpa nuestra y, nos dice que no hagamos lo que hacemos, por falta de empatía: pretende reprimir nuestros derechos, porque lo que hacemos es correcto porque se hace en manada y por eso es asertivo.

Benditos los arrieros que sí se preocupan por los pobres / desafortunados y regalan cosas: no entienden que todo eso, proviene de otros o de préstamos. En ambos casos, los otros y también ellos, pierden a largo plazo, porque la economía decae. «Este gobierno manejó mal la economía. Antes, no estaba tan mal. Ahora todo está peor. No entienden que los gastos y deudas para adulaciones mediante complacencias, se acumulan y causan decadencia creciente y gradualmente.

Toda complacencia sin corrección – solución de causas, se traduce en decadencia económica a largo plazo. Los arrieros son culpables, pero son las manadas poco pensantes, quienes originan y perpetúan esa decadencia.

