El voto nulo es un suicidio político

Hoy podemos ver una campaña masiva a favor del Voto Nulo que creo que llegar a su meta de la mitad más 1 voto será prácticamente imposible. Por un simple motivo 29 partidos políticos existentes lo cual hace esa meta inalcanzable. Solo tomando la en cuenta que 3 candidatos tienen 40 %, imagínese deberían tener menos del 10 % los restantes 26 partidos, algo imposible realmente. Esta es la razón por la cual nunca ha ganado el voto nulo en el PARLACEN, con tantos partidos jamás ganara el Voto Nulo. Por lo que mi conclusión es que el Voto Nulo esta favoreciendo a los candidatos Socialistas y Progresista que representan una gran amenaza para el país.

Desde hace muchos años he criticado de forma directa los privilegios que se le han dado a Doña Sandra y la Une en el sector justicia y como el TSE ha protegido a la UNE no cancelando este partido, que ha roto todas las normas en las carreras electorales como de donde vienen sus fuentes de financiamiento o campaña anticipada.

Entrando en materia me uno al mensaje de Liga Pro Patria que puede ver en el siguiente video Por quien no votar:

Sea Usted el que analice y comprenda que la mayoría de los candidatos que mencionare están ligados a intereses directos de algunos de estos grupos G13, ONU, Internacional Socialista, Foro De Sao Paulo, Foro Económico Mundial y ellos son Sandra Torres, Edmond Mulet, Manuel Villacorta y Bernardo Arévalo. No me crea a mi analice sus planes de gobierno donde hablan claramente de tomar las corrientes internacionales del momento. Hay algunos que lo hablan de forma directa como Villacorta, sin embargo, vimos como Torres y Mulet hablan y niegan que apoyaran las agenda 2030 en nuestro país.

Quiero dejar este articulo como prueba de lo que creo que vendrá , Ojalá me equivoque.

Pero considero que cualquiera de estos 4 candidatos que mencione firmaría el Acuerdo de Pandemias que propone la OMS donde cedemos a esta maquiavélica organización toda nuestra soberanía, dando luz verde a enviarnos cascos azules de la ONU si no somos obedientes y retornarán a la tan mal recordada CICIG por su falta de parcialidad y justicia selectiva que genero. Como recordatorio esta terrible ley electoral que tenemos es gracias a esta institución que termino de hundir el estado de derecho en nuestro país, donde hoy se puede decidir a dedo quien participa y quien No en las elecciones. ¿El extremo de la justicia selectiva que genero CICIG y este sistema totalmente amañado, es que precisamente que la UNE siga existiendo y Doña Sandra no esté en la Cárcel, pregunto cuántos procesos archivados tiene la doña y porque el TSE la considera apta para participar? La respuesta pues se volvió el comodín político de los políticos de turno que tienen totalmente cooptada la republica a sus intereses. Quiere un mejor ejemplo de esto.

Hoy vemos nuevamente como le MIENTEN A LAS PERSONAS EN SU CARA viendo por ejemplo los siguientes casos:

Ver una Sandra transformada donde ahora ella dice no tener preferencia entre Arbernz o Castillo Armas. No se si la Señora se recordara de los homenajes que le hicieron a Arbenz y a Fidel Castro cuando gobernaron con la UNE.

Luego diciendo que apoyara al Ejército y que subirá su presupuesto, cuando hubiera pensado escuchar esta afirmación de la ex vicepresidente de la Internacional socialista.

Por otro lado, Mulet dice que no apoya traer a la CICIG algo que apoyo al 100 % hace 4 años.

También Mulet afirma que esas supuestas agendas que “ DICEN” él no las apoyaría jamás. tratando de hacer ver como que no existieran.

Mulet afirma ser de derecha, pero se declara abiertamente Demócrata liberal, y sus propuestas de regalar tablets con internet, medicinas gratis para todos y la Indemnización Universal solo denotan su corte Socialista y estatista.

Señores entiendan algo estos candidatos les están mintiendo descaradamente y están diciéndoles exactamente lo que quieren Oír. Por su lado Villacorta si les está diciendo lo que va a hacer de forma radical y sabemos que Arévalo con Semilla su postura es totalmente Progre.

Hoy dejo constancia con este Articulo que de ser electos estos candidatos firmarán el acuerdo de la OMS y además se unirán gradualmente a la agenda 2030, dejando de ultimo paso el tema de la ideología de genero por el corte conservador de nuestro país. Dejar que cualquiera de estas 4 opciones llegue al poder, es entregar el país al globalismo y al socialismo en bandeja de Plata, Por favor Luego NO DIGA QUE NO LO SABIA.

Por lo que mi conclusión es que el Voto Nulo solo esta favoreciendo a estos 4 Socialistas, algunos que por lo menos como Villacorta lo admiten, otros con Mulet que son Socialistas de closet que lo niegan o Sandra que ahora es un camaleón político diciendo que es Social demócrata. Solo hay una candidata que tiene posibilidades de competir contra Mulet o Sandra y es Zury Ríos que es la única que Yo podría darle la duda razonable, que no firmaría el acuerdo de pandemias de la OMS y no se alinearía de lleno a la agenda 2030 (OJO dije Duda razonable, porque luego de lo sucedido hace 4 años con el actual gobernante, puedo decir que YO no confió en ningún político hasta que me demuestre lo contrario). Hay muchos otros candidatos muy buenos como Rivera Claveria o el Dr. Arredondo que nunca se alinearían a las agendas internacionales nefastas, pero desde mi punto de vista no tienen probabilidad estadística.

Una segunda vuelta con cualquiera de estos 4 (Mulet , Sandra, Villacorta o Arévalo), puedo asegurarles que el que perderá será Guatemala y en un tiempo lo estaremos viendo. Pues los cambios demasiado radicales llevándonos a un sistema socialista globalista en poco tiempo.

RECUERDE QUE EL VOTO NULO Y LA INDIFERENCIA ELECTORAL DIERON LA POSIBILIDAD A CHAVEZ DE GOBERNAR VENEZUELA Y LUEGO TODOS SABEMOS LA HISTORIA.

Libre emisión de pensamiento.

