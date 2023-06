¿Quién garantiza la pureza y transparencia del proceso electoral?

Barataria

Guatemala en dónde llamamos democracia a un ejercicio de emitir sufragio cada cuatro años y en dónde la fiscalización, critica y publicidad de la función pública acarrea una actividad peligrosa que puede traer desde acciones comunes como la descalificación y satirización de netcenters hasta la prisión, muerte civil y en todo caso el exilio, se apresta a participar de un nuevo evento electoral el día de hoy.

Lo accidentado del proceso electoral con una serie de decisiones del Tribunal Supremo Electoral, órgano rector del proceso, dejando fuera de la contienda electoral a algunos candidatos, así como el protagonismo del sistema de justicia, que en esta oportunidad además de la actuación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, ahora incluyó el protagonismo de dos Salas jurisdiccionales de lo Contencioso – Administrativo. De tal suerte que, al final se fue reduciendo el amplio número de candidatos a la presidencia de la República, sin embargo, continúa siendo numeroso.

Esta última semana, previa a los comicios de hoy, no terminó sin polémica que está a la orden del día. Es verdad que la actual Magistratura del Tribunal Supremo Electoral, fue cuestionada no de ahora sino desde el momento de su elección y precisamente se dio por cuestionamientos en la forma en que fueron electos, títulos de Doctores que aparentemente no fueron obtenidos cumpliendo con todos los requisitos para ello, es decir que muy probablemente los sacaron en una cajita de corn flakes, además de ello hay que acusar a estos Magistrados Electorales de improvisación en cuanto al propio proceso, realizando compras de última hora y falta de seriedad a la hora de decidir sobre temas trascendentales como la inscripción de candidatos y la unidad de criterio para aplicar a todos los candidatos. Así, estamos frente al Tribunal Supremo Electoral más cuestionado de la historia de Guatemala.

Pero llamó mucho la atención que en esta misma semana, el señor Miguel Martínez prominente dirigente del partido VAMOS, partido en el gobierno actual, se haya anticipado a una publicación de un medio periodístico de Estados Unidos, argumentando que se le iba a involucrar a él con sobornos y cuya denuncia había sido puesta en la Embajada norteamericana por la Magistrada Blanca Alfaro. Esto ha reforzado las creencias callejeras de que el Tribunal Supremo Electoral no es confiable, porque de por sí muchos suponen que está sirviéndole al partido gobernante y a sus aliados, puesto que muchas de las denuncias de campaña anticipada, muchos partidos como la UNE, VAMOS y VALOR realizaron grandes concentraciones bajo el pretexto de concentraciones de afiliación cuando en realidad fueron campañas anticipadas. Aunque quiero dejar claro en esta columna que mi posición es que limitar el activismo político es un error y lo que sí se debe controlar es el financiamiento de tal activismo. Otro aspecto fue la utilización de recursos públicos que hicieron muchos candidatos. Como siempre, los “honorables magistrados” se han hecho de la vista gorda, pero sí actuaron advirtiéndole a algunos probables candidatos de que no les inscribirían por haber realizado campañas anticipadas y otras prohibiciones.

En suma, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral esta por los suelos, no les cree nadie y su actuar descarado no deja más que pensar en que no son tan honorables como lo pregonan, a ello se suma el echo de la denuncia anticipadas del señor Martínez advirtiéndole a la población que no se dejen engañar, que si sale la noticia es mentira y que nada tiene que ver con pagos de sobornos a los Magistrados Electorales ni mucho menos que sigan los designios del presidente Giammattei. Lo triste del caso resultó ser que la publicación salió a luz en el New York Times, la magistrada involucrada la señora Alfaro se apresurara a negar cualquier reunión con funcionarios de la embajada estadounidense y que los magistrados, como siempre guardaran silencio.

Como guinda en el pastel, para finalizar la jornada el día viernes por la tarde apareció el presidente Giammattei en un mensaje al país a través de todos los medios de comunicación posible con un breve discurso que ocupó dos aspectos: el primero fue un llamado a votar, lo cual es loable; lo segundo innecesario por cierto, resultó ser que el presidente garantizara la transparencia del proceso electoral al afirmar que “su gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada electoral se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad”. En rigor a la verdad el presidente de la república no puede garantizar la transparencia de ningún proceso electoral, es más mientras menos se vea involucrado en el mismo mayor es la pureza de un evento electoral. Por ello resulta sumamente preocupante que luego de la publicación del New York Times en donde se involucra al señor Martínez, resulte apareciendo en un ultimo mensaje al salirle al paso a cualquier elucubración relacionada con la “compra de los magistrados electorales”.

Lo que en realidad sucede es que la malsana practica de “comprar funcionarios públicos” siempre se le ha acusado al gobernante en relación al Congreso de la República cuyos actuales diputados en su mayoría le han obedecido ciegamente aprobando decretos a diestra y siniestra especialmente aquellos que tienen que ver con subsidios, presupuestos, ampliaciones presupuestarias o sea todo lo que tiene que ver con uso de recursos públicos. Lo mismo se habla de un pacto no escrito pero si demostrado entre el gobernante y los actuales e ilegítimos magistrados de la Corte Suprema, a cambio de permanecer en el cargo ilegítimamente. Así, las instituciones que están diseñadas para hacer cumplir la ley, han cedido ante el grupo que detenta el poder y con ello las instituciones se han vuelto disfuncionales. Así, resulta difícil considerar que este proceso esta libre de cualquier mancha, en realidad ya no es transparente desde la serie de argucias que han realizado los magistrados electorales y, como tapa al pomo, resulta un artículo en un periódico extranjero narrando hechos que ponen en duda la integridad de tales magistrados, lo cual tampoco nos sorprende luego de observar la forma en que han actuado a lo largo de su periodo. La democracia de nuestro país esta en riesgo, y tristemente la pureza y transparencia del proceso electoral ha sido mancillada por unos magistrados irresponsables y faltos de honor, que juraron defender la constitución y no lo han hecho, al igual que una sarta de funcionarios cuyos resultados del incumplimiento de sus juramentos caerán sobre sus cabezas y las de sus familias.

Libre emisión de pensamiento.

