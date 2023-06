Cantos de Sirena

Reseña de “Sirenas de Papel” de Toni García Villanueva.

Seguro que te has emocionado y has amado, pero ¿Lograste expresar esas maravillosas emociones en palabras o no lograste que las palabras adecuadas surgieran desde tu alma?

Eso es lo que es este maravilloso poemario “versos a quemarropa escapados” de la prisión del alma de este gran autor.

Este poemario es una compilación de poesías de este poeta en el que se plasman el arte de la poesía, a través de la palabra que sirve como medio para recrearnos con sentimientos que nos embriagan nuestros sentidos con amor, desamor, pasión, dolor, alegría y tiques mágicos de sensibilidad y emoción.

Los poemas no son algo que se ve, sino son esa luz que nos aporta luz y lo que nos muestra, nos ilumina no es otra cosa que la vida, un camino entre luces y sombras como el tuyo, que me está leyendo, o el mío. ¿En qué nos diferenciamos tú y yo? Simple y seguramente en los colores que la luz de la emoción nos ilumina en esa maravillosa gama de colores que son las emociones.

No olvides que nunca es demasiado tarde para emprender el proyecto que es la vida y que nuestras emociones, aunque las situaciones sean diferentes, todos suelen ser semejantes. ¿Acaso no te emborracha la felicidad cuando te enamorás o te asesina la tristeza cuando perdemos lo que amamos?

Compartir vivencias, sentimientos y emociones desde la gratitud de la vida, eso es lo que es, en esencia la poesía.

Un libro que comenzó en un momento en el que autor, sobrepasado por todas sus vivencias y emociones contenidas y aprisionadas, se “amotinaron” y “escaparon” de su alma para buscar la luz de la vida.

Una forma de drenar los sentimientos, que durante años “amordazó” y la suerte del azar encontró con el respaldo de amigos, familiares y pudo hacerse realidad este maravilloso proyecto de sentimientos puros y directos del corazón inspirados por el amor a la vida y son la manifestación de agradecimiento por estar vivo.

Quizás para manifestar su esencia en estado puro lo haga con las palabras del propio autor.

“Hay corazones

hechos

para llegar al cielo.

Hay cielos

hechos

para albergar nuestros corazones.

Y cuando despiertas No son sueños.

La vida es maravillosa al módico precio para vivirla.”

¿Acaso vas a renunciar a vivir estas 153 páginas de vida?

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...