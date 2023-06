El viejo Konrad

Editado Para La Historia

¿Puede generar simpatías y compasión un país que ha causado dos guerras mundiales que desbastaron no solo a Europa sino a todo el mundo y causó millones de muertes? ¿Tanto más que pocos años antes de la Primera Guerra Mundial este país participó en guerras contra sus vecinos: Dinamarca, Francia y el imperio Austro Húngaro? Creo que sí. Tanto más que, en el caso de la Segunda Guerra, los dirigentes fascistas que quedaron con vida y no huyeron fueron juzgados en el famoso Juicio de Nuremberg. No debemos olvidar que el pueblo alemán ha dado grandes pensadores, grandes científicos y grandes artistas. Es la tierra de Beethoven, de Brahms, de Goethe, de Einstein, es la tierra de Humboldt y de muchos otros grandes, hombres y mujeres. También es la tierra de un personaje al que mi padre admiraba particularmente y de quien me habló mucho en mi niñez. Estoy hablando de Konrad Adenauer.

Konrad Adenauer nació en la ciudad de Colonia en el año 1876 y murió en el año 1967 y fue uno de los fundadores de la CDU, que es el partido de la conocida canciller Angela Merkel. Gracias a las relaciones de su primera esposa desde temprano entró en la administración, llegando a ser alcalde de su ciudad natal, haciéndose cargo de los graves problemas de abastecimiento que motivó la Primera Guerra Mundial. Fue él quien, como alcalde de Colonia, trajo nuevas industrias a la ciudad, construyó un nuevo gran puente para atravesar el Rin y creó un cinturón verde para la ciudad, entre muchas otras cosas.

Entre las dos guerras Konrad trabajó siempre en la administración, llegando a obtener cargos de importancia en la llamada República de Weimar. Cuando triunfaron los nazis en las elecciones de 1933 de inmediato fue alejado de sus cargos políticos por el propio Himmler por la sencilla razón de que Adenauer se negó a colgar la bandera de la esvástica al lado de bandera alemana.

Durante el período en que duró el fascismo en Alemania, Adenauer vivió en una pequeña aldea cerca de su Colonia natal, pero fue apresado en dos ocasiones. La primera fue durante la noche de los cuchillos largos. Pero la segunda vez la cosa fue bastante más grave. Fue apresado cuando oficiales alemanes descontentos llevaron a cabo un atentado contra Hitler. Lamentablemente ese atentado falló, pero la cacería de brujas que desató fue grande. Konrad Adenauer fue detenido y fue salvado en extremis por un colega de prisión, comunista, de ser llevado al campo de concentración Buchenwald, de donde pocos salieron con vida.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados que ocuparon Alemania hicieron una lista de los hombres políticos alemanes que tuvieran un expediente limpio de nacionalsocialismo. Adenauer encabezaba esta lista y era el preferido de los norteamericanos que lo nombraron alcalde de su natal Colonia que, a estas alturas, estaba completamente destruida, como la inmensa mayoría de las ciudades alemanas. Fue a partir de ese momento que comenzaron a llamarle “Der Alte”, El Viejo.

En 1949 surge la República Federal de Alemania como nuevo estado, remanente de lo que quedaba de la Alemania de antes de 1933 y formada por los territorios ocupados por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Quedaba la parte ocupada por los soviéticos que más tarde fue nombrada República Democrática Alemana. Desde 1949 Adenauer fue el primer canciller de la nueva nación, por lo que podemos decir que fue el padre fundador de la Alemania contemporánea. Adenauer siempre consideró que Alemania tenía que resurgir como un país independiente, sin tropas de ocupación como era el caso en ese momento. Él siempre abogó por la reunificación de las dos Alemanias, él quería que Berlín fuera su capital y también fue él quien trabajó para que se estableciera en Bonn la capital provisional de la RFA en espera de esta futura, pero segura, reunificación. A él y sus ministros se debe el resurgimiento alemán de las ruinas políticas, sociales y económicas en las que se encontraba el país después de la situación a la que Hitler había llevado el país. Era claro para Adenauer que Alemania resurgiría solo como aliada de sus antiguos enemigos, en una perfecta amistad con países como Francia e Israel. En el cargo de canciller estuvo hasta 1963 cuando, ya con 87 años, fue su propio partido, la CDU, quien le pidió la dimisión.

Konrad Adenauer no solo fue el padre de la nueva y democrática Alemania, sino que también consideraba que Europa evitaría nuevas y futuras guerras si se unía en lo que él llamaba una Europa de naciones. El luxemburgués Robert Schumann, el francés Jean Monnet, el holandés Johan Willem Beyen, el belga Paul-Henri Spaak, el italiano Alcide De Gasperi y Adenauer son los padres fundadores de la Unión Europea. Pero Alemania también tenía que dotarse de un ejército, muchos estaban reticentes a volverle a poner un uniforme a los alemanes, en la medida en que Alemania ya se había visto involucrada en varias guerras en los últimos cien años. Una vez más fue Adenauer quien le dio solución a este espinoso asunto. Considerando que la nueva República Federal Alemania tenía fronteras con dos de los satélites de la Unión Soviética, Checoslovaquia y la RDA, era absolutamente necesario defender las fronteras del nuevo país con el resto de los miembros del bloque atlántico. La unión a la OTAN se produjo en el año 1955. Fue él quien estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y en una visita que realizó a Moscú en 1957 logró sacar de los campos de concentración a unos 10 mil prisioneros alemanes que tenían a buen recaudo los soviéticos.

Alemania, de ser un país totalmente destruido por la guerra, se ha convertido en nuestros días en una de las principales potencias económicas del mundo y locomotora de primera categoría en la economía de la Comunidad Europea. Los principios fuertemente católicos de Konrad Adenauer fueron los que siempre guiaron a este gran alemán.

