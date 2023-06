Las promesas de la cumbre de París y las elecciones chapinas

A mediados de junio, dos sonoros estruendos alertaron al mundo. La cumbre de París, preámbulo del Cop-28, prometía poner fin a la dictadura financiera del FMI-Banco mundial, que gobierna el mundo desde 1944, instalando un nuevo sistema financiero internacional, que condonaría deudas nacionales del tercer mundo a cambio de proteger el ambiente. Un sueño largamente esperado por los humanos.

El segundo relámpago eran las promesas electorales de Guatemala, en donde se pondría fin al pacto de corruptos, en donde cabemos todos, y se iniciaría un nuevo siglo de desarrollo de un país muy atrasado.

Todos los años de intensa investigación científica no han hecho sino confirmar la teoría del calentamiento global, que el fondo perturbador, que afirma que la exactitud gerencial de buscar maximizar ganancias es esencial para continuar el crecimiento económico pese a la asombrosa predicción de una catástrofe climática, un hundimiento de sociedades con poblaciones exageradamente altas y una hambruna mundial.

Pese a los altisonantes discursos de Lula, Macron, Díaz-Balart y otros, junto con los bullangueros manifestantes de todas las cumbres, encabezados por la enigmática Greta Thunberg, las promesas eran un rayo de luz del cielo. Emmanuel Macron, insistió que la cumbre sería un momento decisivo. “Estos dos días nos permitieron construir un nuevo consenso para el planeta. Hemos concluido con un documento que detalla una visión política compartida que estructura el camino hacia una profunda reforma de la arquitectura y la gobernanza financiera internacional”, dijo[1].

La promesa era obnubilante, esta cumbre está diseñada para construir unidad entre los miembros de la comunidad internacional, es una respuesta al doble desafío al que nos enfrentamos: la lucha contra las desigualdades y el cambio climático.

Sin embargo, los mismos medios internacionales ya vaticinan el final cómico de estas promesas. Según la prensa mundial la cumbre para un nuevo pacto financiero global, podría ser vista como una nueva reunión del turismo ecológico que existe desde hace ya tres décadas, y el turismo de alegría, denuncias, música y choques empezó donde tiene que empezar toda fiesta mundial, en Río, en 1992. ¿Será otra reunión con mucha fanfarria y nada de resultados, como las periódicas conferencias climáticas (COP) y las reuniones del G7 y el G20, las cumbres FMI-Banco mundial, etc.?

Emmanuel Macron, estos días nos permitieron construir un nuevo consenso para el planeta. el presidente Macron, no da datos ni hechos que confirmen sus afirmaciones. Solamente promete una profunda reforma de la arquitectura y la gobernanza financiera internacional. Pero, ¿qué es una profunda reforma financiera?, la respuesta parece sencilla, y Lenin al tomar el poder en Rusia y derrocar el imperio zarista sentó las bases para negar esta posibilidad. La reforma tendría que abarcar el final del uso de monedas de curso internacional, el cierre del FMI y el banco mundial. Así como poner como objetivo de la economía no maximizar ganancias, sino lograr un equilibrio entre la población humana y el uso de los recursos de la naturaleza.

La promesa de transferir 100.000 millones de sus derechos especiales de giro (DEG) a los países en desarrollo. Los DEG son la moneda emitida por el FMI como moneda del banco central del mundo. Transferir Degs a los países atrasados no es cambiar el sistema, es fortalecerlo, es decirle a las colonias, seguirán siendo colonias pero les vamos a dar sobras.

Además, se prometieron 200.000 millones de capacidad crediticia adicional durante los próximos diez años. Ese dinero, es la base del sistema, no lo cambian, le encuentran nuevos usos. Es seguir endeudando para mantener el sistema con dineros que se convierte en armas, conflictos, corrupción, lavado del narco.

Las evidencias de que el sistema tiene que transformarse son evidentes. Tan solo ver que la desigualdad, la pobreza, el gasto multimillonario inútil (como visitas al Titanic), la deuda pública se van de control, provocando la desconfianza en los gobiernos, los Estados y los organismos internacionales.

La esencia del tema es que los ganadores de la segunda guerra mundial crearon un sistema bipolar, por un lado FMI-Banco mundial, que organizan y dirigen un sistema basado en la competencia de mercados mundial, maquillado, en pocos casos, por Estados democráticos. Y, por otro lado, una superpotencia sin estrategia, URSS, que se derrumbó sin pena ni gloria. ¿Si fuera posible crear un sistema paralelo a Bretton Woods, y lograra construir una economía y una sociedad basadas en la racionalidad y la planificación democrática y equitativa podríamos hablar de un cambio? Los discursos se los lleva el viento.

Se habla de una Sociedad para una Transición Energética Justa (STEJ). En donde las naciones más ricas acompañan a los países que dependen de los combustibles fósiles en su camino hacia la energía limpia, mientras abordan las consecuencias sociales de la transición. Son generalidades, son mitos, como luchar contra el neoliberalismo, es hacer discursos demagógico sin abordar como crear un nuevo modelo que de respuesta a cómo producir, qué áreas de la mitad del planeta no sería agredidas por actividades humanas, cómo redistribuir los recursos equitativamente, cómo determinar el número de humanos que pueden existir sin destruir el planeta.

La economista Kristalina Georgieva, gerente del FMI[2], felicito a Macron, por aportar una cumbre para abordar conjuntamente los temas de la deuda, el clima y la financiación para el desarrollo.

Ella mencionó el tema central que no se puede resolver, el corazón del sistema son los acuerdos de 1944, y la conducción de los mercados comerciales y financieros por parte del FMI y el Banco Mundial. Recordó que en el año 44 habían 99 países y hoy el FMI tiene 190 miembros. Pero, lo demás sigue igual. Aunque la población mundial se triplicó y la economía mundial, medida por el PIB, aumentó más de 10 veces. La matemática simple significa que el ingreso promedio per cápita se ha más que triplicado. Me encanta.

“Entonces, tenemos un mundo más rico. Pero es un mundo con enormes desequilibrios.” Según ella, el problema es que el capital está en unas zonas del mundo y la juventud en otros extremos, la solución es llevar el capital a dónde están los jóvenes para mantener la productividad. No menciona claramente cómo haremos para que esa productividad no siga destruyendo el planeta y eliminando especies completas de plantas y animales.

Georgieva, tiene claro el panorama. “Las fuentes de emisiones, históricamente y ahora, se encuentran principalmente en las economías avanzadas y las grandes economías de mercados emergentes (China, Taiwán, Brasil, México, etc.) Pero, ¿dónde está la mayor parte del impacto? Trágicamente, en países que no han hecho nada para crear el problema.” Qué hacer: estancar la economía mundial y dejar de contaminar. Imposible. Trasladar los recursos a los países más atrasados, para que contaminen con la misma intensidad, se enriquezcan monetariamente y ayuden a destruir el planeta más rápido. No parece posible. ¿Entonces?

El FMI reconoce el problema, pero su misión es clara: estabilidad macroeconómica y financiera, crecimiento y empleo.

Sin embargo, la importante dirigente mundial pretende olvidar los principios de la economía. Nos dice “la demanda es mayor, las tasas de interés son más altas, por lo que necesitamos más recursos de subsidio para compensar la diferencia entre las tasas de mercado que reciben los prestamistas y las tasas por debajo del mercado que nos comprometemos a ofrecer a nuestros prestatarios más vulnerables. Esta brecha de subsidios asciende a US$1.200 millones.” Resulta que no importa lo alto o bajo de las tasas, sí los países no tienen la responsabilidad de convertir recursos baratos en protección de la naturaleza, equidad social y rentabilidad, entonces no podrán pagar y la zoga al cuello de la deuda seguirá apretando.

Las promesas de las elecciones guatemaltecas también son espurias. La mayoría de candidatos, incluyendo los ganadores ya han participado en puestos de alta dirección del gobierno. Los resultados saltan a la vista. Guatemala es uno de los países más atrasados del mundo. No obstante, hay algunos cambios. La estructura de diputados va a cambiar levemente, provocando que puedan surgir proyectos de ley que modernicen un poco. Es interesante que los votos nulos ganaran las elecciones.

Guatemala

Resultados electorales

Presidencia, 25 de junio 2023

-en miles de votos y porcentaje-

Partido Total % 1 Nulos 956 17,4 2 UNE 868 15,8 3 Semilla 649 11,8 4 Vamos 431 7,8 5 Viva 400 7,3 6 En blanco 385 7,0 7 Cabal 370 6,7 8 Valor unionista 361 6,6 9 Vos 237 4,3 10 Bien 141 2,6 11 Victoria 134 2,4 12 Urng- 87 1,6 13 Todos 76 1,4 14 Ppn 65 1,2 15 Azul 61 1,1 Fuente: Elaboración propia portal TSE

Algunas conclusiones iniciales. Los votos nulos y en blanco, son casi el mismo porcentaje de lo obtenido por los dos partidos más votados y que van al balotaje. Es decir, los nulos y blancos son el doble de votos que los que saque el partido que gane la presidencia. Sumando los nulos, blancos y la abstención, suman más del 50% del padrón electoral. O sea, la mayoría de la población rechaza a todos los políticos del camerino. Un país con una dirección sin representación no tiene opciones.

Fuente: elaboración propia, con datos del Portal-TSE, el 26 a las 10:00 horas. Solo aparecen los partidos con un 1,0%, de cerca de 26 participantes.

La existencia de dos partidos más orientados a la democracia que los otros, trae un balotaje lleno de expectativas. Veremos si Guatemala sigue su tendencia de mediocridad o da un giro hacia el progreso.

[1] https://www.dw.com/es/cumbre-de-par%C3%ADs-primer-paso-hacia-un-nuevo-sistema-financiero-global/a-66018459

[2] https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/06/22/sp062223-md-remarks-at-summit-for-new-global-financing-pact

