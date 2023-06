Oportunidad para avanzar algo o más de lo mismo

Tanmi Tnam

Han transcurrido varias horas desde que la ciudadanía eligió a sus autoridades. Hay datos oficiales de cuántos votos obtuvo cada partido político y quiénes van a competir en la segunda vuelta. Nos imaginamos que algunos excandidatos están contentos, más de alguno cayó enfermo del corazón, otros con tristeza y hay quienes preocupados por deudas contraídas. Los que perdieron haciendo uso de dinero público estarán rezando para que no superen las averiguaciones. Los que ganaron sin derroche de dinero, pensarán cómo responder a la confianza de la ciudadanía, estos votos tienen mucho significado. Algunos que perdieron, ya hicieron cálculos cuántos dólares han obtenido por los votos que recibieron a través del partido político. Los que no lograron la continuidad del disfrute de la impunidad estarán analizando qué hacer, puede que la justicia y otras entidades retomen el camino de la honradez y los lleve a tribunales. Como hay de todo, cualquiera estará pensando en organizar cierta procesión con algún santo por los resultados que dieron el pase a segunda vuelta. La ciudadanía tiene que profundizar la reflexión en la proyección que hacen los expertos porque no siempre refleja la intención ni la realidad.

Los pueblos de Guatemala están convencidos que la lucha por la formación ciudadana debe continuar en la familia, en las organizaciones propias y en cualquier espacio. El trabajo por la democracia tiene otro momento de inicio porque no se puede tener un país tan desigual, conflictivo y donde pocos disfrutan del poder. Hay que humanizar el modelo económico que no mira a la persona ni a la vida. El país debería de asumir oportunidades de trabajo con distintos modelos económicos, especialmente los que tienen corazón para desechar la pobreza, la explotación y el racismo.

La ciudadanía y los pueblos de Guatemala, deben estar atentos para contrarrestar las estrategias y acciones de los corruptos en el Congreso de la República. La ciudadanía de cada departamento debe seguir de cerca el desempeño de cada uno de los diputados electos, cuidado con los corruptos y alejarse de vendedores de oportunidades de trabajo. El próximo Congreso debe revisar y modificar las leyes que permiten la persecución, encarcelamiento y muerte de quienes defienden los derechos individuales y colectivos

A los dos contendientes en la segunda vuelta, deben presentar agendas viables para conducir al país a un verdadero diálogo para que todos sean partícipes en la construcción de la sociedad que todos deseamos, que cumplan sus promesas, que persigan la corrupción, dejen que cada poder del Estado y sus instituciones funcionen según las leyes. Es aconsejable que escuchen a los pueblos, que sientan las penas, que observen y busquen soluciones para erradicar la extrema pobreza. No más proyectos asistencialistas, mejor la ejecución de programas de producción desde las familias y apoyar la apertura de fuentes de empleo en todas las regiones. Los candidatos que participarán en la segunda vuelta tienen que asumir el contenido de los Acuerdos de Paz que fue resultado de una reflexión de los pueblos de Guatemala.

Estaremos atentos cuáles son las acciones concretas, viables y evaluables para diseñar y ejecutar la reforma educativa que necesita Guatemala, que forme para la ciudadanía y la productividad, el saber convivir en contextos multiétnicos, que asuma el estudio y uso de la cosmovisión de los pueblos. Estar atentos a cuáles son las soluciones que proponen para fortalecer y conservar la vida de la Madre Tierra y de todos los elementos naturales.

Libre emisión de pensamiento.

