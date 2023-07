El problema de Guatemala

Debemos Saber La Verdad

El problema no solo es que los últimos gobernantes, incluyendo el actual gobierno, han sido corruptos, incapaces y aprovechados, sino que el problema está en nosotros como pueblo, que somos la materia prima de un país en donde:

la viveza es la moneda que siempre es valorada más que un Quetzal

el hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás

los ministerios, oficina de gobierno y municipalidades parecen almacenes particulares en donde los empleados deshonestos se llevan a sus casas todo lo que pueden y les falta, y nadie hace algo para que la ley los castigue

la gente se siente triunfar si consigue robarse la señal de cable o electricidad del vecino

la gente inventa a la hora de llenar sus declaraciones de SAT para no pagar o pagar menos impuestos

la impunidad es un hábito en donde los ministros, diputados, magistrados, funcionarios, alcaldes no generan capital humano

no hay interés por la ecología y las personas tiran la basura a las calles y luego reclaman a las municipalidades por no dar mantenimiento al drenaje

no existe la cultura por la educación

no hay conciencia ni memoria por la política o por la historia

nuestros diputados, alcaldes y muchos funcionarios trabajan pocos días al año y cobran todos los demás como si fueran altos ejecutivos

no hay respeto por los demás

los líderes magisteriales y sus educadores solo ven sus intereses personales y sus sueldos y poco les importan los estudiantes

la gente está llena de faltas, pero disfruta criticando a todos y así se siente mejor como persona y mejor guatemalteco, a pesar que compran cosas robadas o pirateadas y friegan a los demás

Como materia prima de un país tenemos muchas cosas buenas, pero nos falta mucho para ser los hombres y mujeres que nuestro país necesita. Más que el presidente actual y los presidentes anteriores, lo que nos tiene realmente fregados a los guatemaltecos son esos defectos, esa sagacidad congénita, esa deshonestidad, esa falta de calidad humana y esa irresponsabilidad.

Realmente lo siento, aunque los presidentes hubieran renunciado el próximo tendría que seguir trabajando con esos funcionarios, la misma materia prima defectuosa, y no tengo garantía que alguien lo pueda hacer mejor porque en lugar de tomar nuestros destinos en nuestras propias manos, siempre estamos esperando que alguien nos señale un camino a seguir.

Tenemos que erradicar primero los vicios que tenemos como pueblo y después empezar a cambiar nosotros solos como guatemaltecos por eso es que nadie servirá, ni han servido incluyendo el actual presidente y los anteriores, acaso necesitamos traer un dictador para que nos haga cumplir la ley con la fuerza y por medio del terror y del miedo.

Aquí hace falta otra cosa, algo más inteligente que manifestaciones, bloqueos, amenazas, sindicatos, machetes y mientras esa otra cosa no empiece a surgir de abajo para arriba o del centro, seguiremos igualmente condenados, estancados, fregados y no importa que vayamos a Estados Unidos, México, Europa, etc. siempre llevaremos a Guatemala adentro.

Si no cambiamos la forma de pensar y actuar, seguiremos igualmente fregados porque le haremos daño a nuestras posibilidades de desarrollo como nación, ahí la cosa cambia, ya que un nuevo gobierno con los mismos funcionarios y presidentes tampoco harán algo.

Siempre apoyamos al débil o al desvalido por lástima, porque nos sentimos igual de pequeños, fiesta nacional por un segundo o tercer lugar, héroes nacionales a quienes ganan algo, porque nosotros mismos jamás creemos que vamos a ganar algo, así tenemos que reflejarnos en los triunfos de otros porque los nuestros son muy escasos y somos el pueblo de la disculpa, de la excusa y de no esforzarnos por los demás.

Después de esta reflexión como guatemalteco he pensado en buscar al responsable, no para castigarlo sino para exigirle, si exigirle, que mejore su comportamiento y no se haga el loco, he decido buscar al responsable de que Guatemala este tan fregada y estoy seguro de que lo encontraré esta noche cuando me vea en el espejo, ahí estará no necesito buscarlo en otro lado y le voy a exigir y suplicar si es necesario, que empiece a cambiar y me ayude a hacer una Guatemala mejor.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...