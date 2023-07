Tanmi Tnam

Estamos frente a una verdadera oportunidad de aprendizaje. La voluntad de la ciudadanía expresada en el voto se traslada a tribunales de justicia. Esto se debe a los hijos de la patria que necesitan conservar el poder y la riqueza por los medios a su alcance. No creen en la democracia que anuncian, no creen en el desarrollo humano para todos y no creen en el funcionamiento de las instituciones que planifican y devuelven el sentido del voto para el bienestar de todos. Partidos políticos que obtuvieron pocos votos y otros vinculados a corrupción, ahora piden a gritos el desconocimiento del resultado. Deben aceptar con humildad el efecto obtenido y agradecer, aunque sea un solo voto depositado en las urnas por el partido que representan puesto que significa mucho y revisar los hechos que los está llevando a desaparecer como partido político. Perdieron la vergüenza. Los que invocaban a Dios, revisen qué pasó, reflexionen y propongan soluciones para los problemas que padece el país. Devuelvan la ética a la política y a los partidos políticos. Hay que evitar la generación de conflictos que no resuelve nada, y asumir el compromiso de revisar a la luz del día el tipo de liderazgo y el actuar de los partidos políticos que han sido parte del atraso de la democracia. Hay que revisar y mejorar la ley electoral y de partidos políticos. No más leyes injustas, racistas e inoperantes para que los pueblos vivan en democracia.

El pueblo está frente a una oportunidad de aprendizaje. Hay datos, hay actores, hay entidades tradicionales que no han dicho nada. Ahora, se han olvidado de la calidad de propuestas que sirven para disminuir o eliminar el impacto de decisiones que generan injusticia, desigualdad, pobreza, miseria y analfabetismo. Lo que no se aprende en la escuela, se aprende en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Hay que escuchar las demandas de los pueblos, unir ideas, construir conjuntamente las respuestas. Los pueblos están cansados de vivir empobrecidos, por lo que ahora toca respetar los resultados de las elecciones recién pasadas. Guatemala es de todos.

El pueblo está aprendiendo y reafirma observando los acontecimientos en curso que es necesario conocer a fondo las implicaciones de que el poder viene del pueblo, que orienta decisiones y esfuerzos por la búsqueda del bien común. El desarrollo económico y político de todo un país, corresponde al esfuerzo de todos, no puede ser decisión de partidos políticos que se alinean con la impunidad, la corrupción y el uso de medios inadecuados para intereses de pocos.

La ciudadanía del país ya dijo la palabra a través del voto. Ya les dijo a los partidos políticos que las rancheritas, el derroche de dinero, las promesas exageradas, los discursos sin sentido, el acarreo de votantes y entrega de víveres no es a cambio del voto. Imagínense con una buena educación que forme la ciudadanía para la democracia, la justicia, la paz, el desarrollo humano y la vida de la Madre Tierra. El voto es personal y debe ser respetado. La ciudadanía que votó el 25 de junio del año en curso, ya dijo que basta de hacer mal uso del poder en manos de autoridades que solo piensan y actúan para su propio beneficio.

El pueblo está aprendiendo qué significa el voto, qué es y para qué sirve un partido político, cómo opera la corrupción y la impunidad y cuáles son las implicaciones del financiamiento de un partido político. Es ocasión para reflexionar sobre política, elecciones y la democracia en la familia, en las organizaciones propias de los pueblos, en las instituciones responsables y en la escuela.

Libre emisión de pensamiento.

