Gestar y crear humanidad

´´La poesía me resuelve todo,/-migas de pan que debo recoger-/o panadería de universos´´ Luissiana Naranjo Abarca.

La escritora y gestora cultural Luissiana Naranjo Abarca, navega con los sueños y hace realidad los cantos al parir ideas que las va nutriendo y, alimenta de a poquito y crecen, se acuerpan en realidades tan carentes al soplo divino del arte, que necesitamos en todas sus manifestaciones con música, poesía, cuentos, teatro, bailes, ponencias, entrevistas, charlas en diferentes espacios ambientales que van al calor de la bella y sensible Luissiana; una mujer Avanzadora, como las Juanas heroicas con ovarios – así las llamamos en mi pueblo de Maturín, Monagas- quien coordinó el V Encuentro internacional Poetas y Medio Ambiente durante todo el mes de junio y, hasta con actividades simultáneas y, siempre la bella sonrisa, mirada vital.

Me sumé como las poetas de la ACE -Asociación Costarricense de Escritoras- y varios escritores y artistas que al sentir en vivo la presencia, interacción humana nos abrazamos al mundo lúdico poético, porque, así somos las artistas, soñamos en conjunto como los amantes con esa fuerza de amar la vida y todas sus manifestaciones, que, a mi particularmente me sanaron, y en particular la voz de Luissiana con su justa palabra en el momento preciso y, así volamos con la inauguración en el Centro Cultural de España hasta el dos de julio con la clausura en el Museo de la Carreta en Gravillas Desamparados.

Al frente con mujeres y hombres, vamos con la mujer artista, intuitiva Luissiana que sabe de la necesidad del Arte para detener la violencia y no es palabrear son acciones que se montan un año antes y en el momento se remueven las piezas, siempre para mejorar y haya cumplimiento del objetivo con disciplina constancia y comprensión. Definitivamente es una lideresa integral que nunca desmaya y continuamos ‘’inventando los días’’ con esa ejemplar vocación de servicio socio ambiental en espacios habitados por seres humanos, como las cárceles, las escuelas, universidades, geriátricos, museos, teatros, con entrevistas a los poetas e investigadores, talleres, charlas que nos hablan de la Ecología, del Medio Ambiente en sus mas sutiles formas y diversidades riquísimas que nos hacen recrear la belleza de la vida en nuestro único planeta, la Pachamama y a tomar mas conciencia y jamás ceder al ecocidio.

Todo suma en el Arte, cuando se parte del corazón, al amar cada día un nuevo amanecer y yo migrante poeta, comparto en Costa Rica con ella, con seres llenos de humanidad, humildad a una gran poeta, sin narcisismos egóicos que me conmueve y alumbra siempre esa semi sonrisa al pronunciar mi nombre, y solo es posible escuchar de corazón a corazón, como a una hermana, de poeta lúcida y amante de las causas justas; definitivamente trabajar con vos es un encanto y aprendizaje, que me llena de motivación continua e impele a continuar con mas fuerza y sueños reales.

Amiga poeta, nadie le quita lo bailado y sabes que ´´aún hay mucho por hacer’’ en esta tierra chiquirritica, en la Patria Grande de grandes brechas sociales. Apenas, intento dar unos trazos de vos y, me ha conmovido hasta los tuétanos las niñas y niños estudiantes, del aula 5A de la Escuela Joaquín García Monje, con ese resonar de almas puras, poéticas que toman al vuelo las lecturas de poemas y pintan al poema con el color de la inocencia de tener diez años. Una década de vida y sueños tocados por el verso y se alborotan al sueño inducido, casi hipnótico de la creación. Un niño solicita más hojas porque necesita escribirle una carta a su novia- me confiesa secretamente-

Los poemas que leía Luissiana fueron varios y apenas tengo las notas de ’’soy yiguirro pardo, canto mi canción. En mi nido esperan,/árbol de limón, dos polluelos blancos/piando por la flor.’’ ‘’volando está/ sobre la flor,/con su poquito/chupador, el colibrí,/baila en el aire,/chupa que chupa,/en esta rosa,/en el poro…/ Leo: Monocongo huele hondo/huele a humus/huele a danta;/mono araña salta y zumba/sobre el lomo de la rama;/monta al hombro la mazorca/el monito carablanca…’’ y varios como el Colibrí trabajador, el Coscó, Eslabón tumbado, que motivaron estas creaciones (apenas es una pequeña muestra) ‘’el gato rasca los árboles’’ – pinta un gato azul, el niño- y la niña pinta un gato anaranjado: ‘’Me jura lealtad y amor incondicional’’ ‘’siempre seguirá enrollándose’’ ‘’me despierto en la mañana con su bello canto’’ ‘’El pájaro loco pica pica en un rincón lento’’…

