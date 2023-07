El seguidor de la religión del robo sistemático

Relatividades Perspectivas

Increíble que aún permitan a rateros como Álvaro Leonel Ramazzini Imeri, influir (en las manadas de imbéciles y rateros).

Al existir muchas «personas», los recursos escasean y quienes se esfuerzan y toman conciencia, logran obtenerlos. Quienes no se esfuerzan ni toman conciencia, no lo logran. Y quitarle a los primeros para darle a los segundos, es un robo sistemático. Busca adular a las manadas de rateros para arrearlas fácilmente.

Casi podría asegurar que ni siquiera propone planes para que quienes no toman conciencia y no se esfuerzan, lo hagan para lograr algo. Seguramente propone un sistema educativo con metodologías de arreos mediante adulación (decirles que merecen… Aunque no se esfuercen ni tomen conciencia. Y que es justo quitarle a quienes lo lograron mediante visión y esfuerzo). Para así, adiestrar a las manadas con la finalidad de arrearlas para otros fines.

Supongo que ya muchos, piensan y logran percibir que la distribución no basada en visión y esfuerzo, es robo. Y que causa decadencia para todos: los de arriba caen (algunos, que obtuvieron recursos y bienes de manera poco ética, es justo que caigan y que los afectados por ellos recuperen lo que les fue quitado (mediante demostración con pruebas irrefutables)) porque les robaron recursos y bienes que invertirían y / o que obtuvieron mediante esfuerzo y logros = quienes no lo lograban… Continúan sin lograr… Y sin empleos y estabilización económica que generaban los que cayeron.

Pero, tristemente, aún existen unos cuantos ladrones que solamente piensan en recibir… Sin importar cómo.

Si alguien tiene pruebas de que algo le fue robado. A él o a un antecesor cercano, puede reclamarlo. Tristemente, aún algunos $/&$%#&%$ sin capacidad de obtener (pero si de reproducirse inconscientemente) recurren a la idiotez de «derecho ancestral» (ese derecho ancestral, daría las tierras y más, a descendientes de quienes cruzaron el estrecho de Behring (asiáticos, europeos… Y finalmente llegando a los africanos).

Quien no logra obtener y reclama sin tener pruebas fehacientes de que algo les fue robado a ellos o a un antecesor directo; Son simplemente ineptos rateros que buscan apelar a idioteces emocionales sin lógica como la «función social de la propiedad» que propone el ratero Álvaro Ramazzini para adularlos y arrearlos para intereses propios, para robar.

Y lo peor es que luego, esas manadas de rateros se reproducen inconscientemente. Aún más que cuando no robaban sistemáticamente… E infestaron cada vez más áreas, y robarían cada vez más a otros, con la excusa de que merecen porque son “seres humanos” y que los arrieros los instan a robar. Y cuando hayan plagado todo… Ellos también caerán… Por sus propias acciones carentes de lógica.

Libre emisión de pensamiento.

