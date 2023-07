El deporte de riesgo de vivir

La Dama Consejera

Nos preocupamos de cosas superfluas porque creemos que vamos a llegar a ancianitos, y luego te dan un chupetón en el cuello y mueres, ya ni placer puede sentir uno; beber es malo, trasnochar es malo, las redes son malas, el deporte también puede causar la muerte, el sexo puede matarte al igual que el tabaco, ¿para qué queremos llegar a viejos? Ah, sí, para jubilarnos, y que el Estado no se quede con los dineros que nos corresponden ¿Y cuándo nos jubilemos podremos hacer todo aquello que es malo? Pues creo que no, si con tres copas de vino me levanto con resaca a los cuarenta y cinco años, creo que lo de beber, fumar y el resto de cosas que afectan al cuerpo, no voy a tener ganas de hacerlo.

A la playa vamos a jugarnos la vida esquivando medusas y tiburones, el pobre chico mexicano de diecisiete años ha muerto por un simple chupetón, hoy han dicho en televisión que algunas pastillas producían deseos suicidas a los años de tomarlas, la gente está colapsando las clínicas de estética porque no quieren verse tan mayores como los muestra el filtro de Tik Tok, en España, más concretamente en Andalucía, estamos a cuarenta y cinco grados a la sombra, parece que se nos está acostumbrando al infierno para que podamos sobrevivir en el inframundo.

Creo que los móviles cada vez nos están volviendo más idiotas para tenernos dominados y dependientes de la tecnología, o quizás para que el día en el que haya una catástrofe y nos tengamos que comer unos a otros lo hagamos sin pensar y sin remordimiento, y os aseguro que tendremos que comernos unos a otros porque no sabremos plantar una simple tomatera, claro que, según un hijo de la chingada, o como decimos en España, un hijo de puta, ha dicho que el dieciocho de julio va a haber una gran catástrofe, sí, justo el día que me voy a la playita de vacaciones, no podrían esperar a que empezase a trabajar ¿no? Pues no, es cuestión de joderme las vacaciones, bueno, lo mismo lo que pretende el destino es que no haya elecciones generales aquí en España el veintitrés de julio, lo mismo Dios o lo que sea que exista por ahí, ha pensado que ya hemos alcanzado el nivel pro de estupidez y va a enviar a seres de otro planeta para que nos gobiernen o aniquilen a la raza humana.

En fin, después de esta lluvia de ideas, he llegado a la conclusión de que no voy a seguir intentando estar a dieta, y digo intentando porque aún no me he puesto a ello, pero puedo prometer y prometo que después del todo incluido del hotel, me pongo a dieta, bueno… quizás podría empezar después del verano, no por nada, sino porque en agosto vienen unos amigos, también he quedado con mi amiga en darnos un homenaje y luego viene mi cumpleaños.

Además, ¿qué hago yo planteándome eso si según el tocapelotas ese, va a haber una gran catástrofe el 18 de julio?

Libre emisión de pensamiento.

