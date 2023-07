Kundera, Catch-22 y un espejo roto

Evolución

Milan Kundera, escritor nacido en la antigua Checoslovaquia y quien posteriormente adquirió la nacionalidad francesa, dijo: “El novelista le enseña al lector a comprender el mundo como una pregunta. Hay sabiduría y tolerancia en esa actitud. En un mundo construido sobre certezas sacrosantas, la novela está muerta.” Extrapolo esa frase para decir que la política, en su sentido genuino, y más aún, la civitas, también. Las buenas obras literarias son como una pieza de un espejo roto del tamaño de nuestro universo, que reflejan en mayor o menor medida algunos de sus detalles y aspectos. A menudo recurro a la literatura como retrato de nuestras aflicciones. Cuando nuestra realidad pareciera rivalizar con distopias del imaginario kafkiano, sus obras han resultado ilustrativas; y no lo digo como consuelo. Hace cuatro años comenté sobre “el proceso” electoral.

Hoy recuerdo a Joseph Heller y su Catch-22, impregnado en la cultura occidental contemporánea. Procedo a parafrasear excerpta de su obra en una traducción libre. “Había una salida con una condición y esa era la Catch-22, que especificaba que la preocupación de alguien por su propia seguridad de cara a peligros que fueran reales e inminentes era el resultado del proceso de una mente racional. Él estaba loco, por lo que podría prohibírsele que volara. Solo lo tenía que pedir, pero tan pronto lo hiciera, dejaría de estar loco y tendría que volar más misiones. Estaría loco de volar más misiones, y cuerdo si no lo hiciera; pero si estaba cuerdo, tendría que volarlas. Si las volaba, estaba loco y no tendría que hacerlo; pero si no quería hacerlo, entonces estaba cuerdo y tendría que hacerlo”. El título de la novela se convirtió en una expresión que generalmente se utiliza para describir una situación que representa un dilema o circunstancia del cual no hay escape debido a condiciones que están mutuamente en conflicto o que dependen una de la otra. Agrego un diálogo de la novela: “Intentan matarme”, dijo. “Nadie intenta matarte”, respondió. “Entonces ¿porqué me disparan?”, preguntó. “Les disparan a todos” respondió “intentan matar a todos”. “¿Y cuál es la diferencia?”. Otro par de frases: “El enemigo es cualquiera que vaya a hacer que te maten, sin importar de qué lado está”. “A alguien que está muerto no le hace la mínima maldita diferencia quien gana la guerra”.

La capacidad de dialogar y, sobre todo, de cuestionarse se han olvidado para dar paso a certezas sacrosantas. Todos son los buenos ante sus feligreses; y todos los adversarios, necesariamente los malos. La intolerancia, el fanatismo y la polarización se extreman. El poder se procura para imponerse y para vengarse. En medio estamos quienes queremos vivir libres y en paz; libres de que el poder se use, por quien fuere, para alterar la esencia de nuestro modo de vida. Por eso apelamos a la libertad y al republicanismo, para que nadie pueda limitar el derecho de cualquiera de buscar su propia felicidad siempre y cuando no lesione el legítimamente igual derecho de otro.

Una última de Heller. “¡Qué terrible tierra! Se preguntaba cuánta gente era indigente esa misma noche aún en su próspero país, cuántos hogares chabolas, cuántos esposos ebrios y esposas golpeadas, y cuántos niños eran acosados, abusados o abandonados. Cuántas familias padecían hambre. Cuántos corazones rotos. Cuántos ganadores eran perdedores; triunfadores, fracasados; y gente rica, pobre. Cuántos genios, tontos. Cuántos hombres honestos eran mentirosos; valientes, cobardes; fieles, traidores; cuántos santos, corruptos; cuántas personas en puestos de confianza habían vendido sus almas; cuántos nunca habían tenido almas. Cuántos caminos derechos y angostos eran torcidos. Cuántas mejores familias eran las peores familias y cuánta gente buena era mala. Si sumas y restas todos, puede que te quedes solo con los niños, y tal vez con Albert Einstein y un viejo violinista o escultor”. ¿Cuántos mostraría el espejo?

Libre emisión de pensamiento.

