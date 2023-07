Los grupos de autodefensa en México y la política masiva mediante guerras

Relatividades Perspectivas

Un nuevo grupo de autodefensa, surge en México. Combaten contra el grupo «machete» por el control de sus áreas. A raíz de la desaparición de 21 personas, adjudicada al grupo «Machete».

El grupo «machete» posee dominio sobre la institución de arreos, municipal. Ahora, el nuevo grupo de autodefensa pretende tomar el control del mismo.

Conclusión: los arrieros dominantes han sido reemplazados: grupos de autodefensa. En lugar de auto – gestionarse, optan por aprovechar el comunismo aplicado desde siempre: política masiva – distribución de recursos mediante impuestos. Prefieren manejar a los arrieros intermedios, para obtener recursos que el sistema de política masiva para la toma de unos para darlo a otros.

¿En dónde queda la autoridad y dominio de los arrieros intermedios? ¿Por qué, los diputados, presidencia, etc. No hacen algo al respecto? Personalmente, considero que es por complicidad: ante el inevitable colapso de la política masiva (por ser ilógica a excepción de su aplicación sobre las «personas» adiestradas para ser arreadas – sumisas), los arrieros intermedios y los arrieros dominantes, no logran ya, arrear a las manadas que ya no son sumisas. No logran ya, sostener a la política masiva y autoritaria. No les queda más opción que ser ellos los sumisos y asumir lo que los grupos de autodefensa imponen.

Es cierto que la política de «abrazos, no balazos» del $%&# Andres Manuel Lopez Obrador, representa un factor clave en este asunto: muchos lugares en México parecen zonas de guerra entre pandillas. Recientemente, varios transportistas fueron atacados, desde hace mucho tiempo han existido guerras entre carteles. Y desde hace mucho tiempo han habido relatos por parte de personas allá afirmando que cada día es una odisea de temor por su supervivencia.Y también es cierto que esa política no existe porque AMLO sea un completo tarado. Existe porque es parte de la ejecución del plan que ya se ha mencionado hasta el cansancio.

Guatemala:

La gente no tiene (aún) la mentalidad y el coraje para vencer al temor de perder algo. Se aferra a lo que (aún) posee (sabiendo que lo perderá inevitablemente por causa de las decisiones y acciones de los arrieros intermedios en un sistema de política masiva). Y no tienen la mentalidad de autogestión, ni la mentalidad de autodefensa.

Arévalo y/o Torres (congreso) y otros arrieros intermedios ¿Forzaran esa transición?

Personalmente, quisiera que sea lograda la transición hacia políticas inversas y de sectorización, sin robo sistemático, eliminando por completo a los sistemas decadentes – murientes (reemplazándolos por coordinaciones federales para solucionar con base en la lógica, temas entre los diferentes sectores, formados por personas calificadas y contratadas, despedirlos y castigar inmediatamente en casos en los que se requiera hacerlo, en lugar de continuar «eligiendo» a arrieros con puestos por tiempo y con protección sistémica).

Pero lo mas probable es que las manadas en Guatemala, continúen sumisas – amaestradas para ser arreadas y soportar lo que los arrieros decidan y accionen.

Nota: no apoyo a las guerras asimétricas. La propuesta de sectorización, es precisamente para evitarlas mediante la lógica y soluciones reales mediante la postura de la asertividad ante la emocionalidad.

Si es necesario profundizar en los temas que menciono: en mis perfiles de redes sociales (Spiritus Umbrarum) están las redacciones sobre estos, que también fueron puestas en este diario hace tiempo).

Libre emisión de pensamiento.

