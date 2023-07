Fraude electoral «a calzón quitado»

Desde Mi Trinchera

Siempre hemos escuchado aquellos comentarios, como que en “Guatemala no se elige presidentes, se los imponen”, que la democracia es una payasada para adormecer a las masas, que los votos valen tanto como ahora se sabe que valen los afiliados falsos de Semilla, o sea nada, pero así “A calzón quitado” hoy queda demostrado, que el proceso electoral es una farsa, es una ofensa, es mirarle la cara de idiotas a todo el pueblo de Guatemala.

¡Pero vuelvo a insistir, esta vez escribiré a calzón quitado!, eliminando circunloquios, dispuesto a desnudar con toda franqueza y sincerad, esta porquería que el TSE y una estructura criminal quiere llamarle. “proceso electoral”. Cada vez resulta más descarada la forma de imponer presidente, pero debemos entender que el Presidente en estos tiempos, no es al final el centro del poder y decisiones en la dirección de un país, ahora toca comprender quiénes son los que acompañan a esa figura decorativa, que resulta ser nada más que un “cholero de lujo” para una estructura criminal, que ha sido nutrida y fortalecida a nivel interno, pero sobre todo por la intromisión extranjera, encabezada por la embajada de USA ubicada en zona 16 de esta ciudad capital, el G-13, Comunidad Europea y una marimba de ongs y fundaciones internacionales dedicadas a engañar, idiotizar, crear divisionismo, polarización en la sociedad, y en estas elecciones crear un falso espectro de aceptación popular, casi “divino” en torno de la figura de un candidato presidencial y partido político corrupto y fraudulento como lo es Bernardo Arévalo y Semilla.

Difícil escribir en un espacio tan pequeño todo lo relacionado a este fraude electoral y su “Caballo de Troya” el partido Semilla, tratare de improvisar una crónica de un fraude anunciado. Son varias estructuras criminales poderosas que operan para controlar el poder del Estado y manejar la opinión de los guatemaltecos, estos se organizan en diferentes tareas, desde la violencia, la manipulación económica al comprar voluntades y favores políticos, financiar la división, para crear un Estado de ingobernabilidad, utilizando sectores pequeños irracionales y violentos, con cobertura mediática, ayudados por los medios de comunicación locales y extranjeros, que se volvieron vulgares rameras, promocionando y levantándoles el perfil a estos grupos criminales, que bajo la falsa bandera de la “lucha contra la corrupción”, han manipulado a varios segmentos de la población, que cansados del robo y saqueo de nuestros impuesto caen fácilmente en sus mentiras e hipocresías.

Primer Fraude Electoral 2019. -1. Bajo la manipulada lucha contra la corrupción, la embajada de USA con Tood Robinson, la CICIG con Iván Velásquez, y Thelma Aldana al frente del MP, Dionisio Gutiérrez, Helen Mack, utilizaron el poder político y judicial que habían usurpado para fortalecer una estructura criminal, político ideológica y crearles una figura partidaria, de esa manera conciben Semilla. -2. Esta misma estructura utiliza a la CICIG, MP, CSJ y CC para eliminar a opositores políticos, utilizan fondos de estas instituciones, e imagen de CICIG y MP para proyectar como candidata presidencial a Thelma Aldana. -3. Los actos de venganza de persecución y depuración política son tan descarados que esta estructura de Semilla pierde fuerza, sus fundadores están involucrados en actos de corrupción, la perdida de la CICIG con Iván Velásquez deja al descubierto los actos de corrupción de Thelma Aldana, y secuaces, pierde la aceptación popular y prefiere convertirse en prófuga. -4. Con tentáculos dentro de TSE, Semilla pese a señalamientos de corrupción para inscribir el partido, lo hacen con favores del Registro de Ciudadanos, ocultando todos los delitos de falsedad material en que incurrieron. -5. Se deshacen del candidato con mayor preferencia electoral en ese momento, Zury Ríos por medio de una resolución de la CC controlada por Gloria Porras. -6. Parte de esa estructura decide apoyar, por estrategia de poder y mercantilismo barato al corrupto de Alejandro Giammattei, lo hacen presidente por medio de fraude electoral electrónico.

Segundo Fraude Electoral 2023. -7. Aprovechando las crisis políticas creadas a partir de la pandemia y la corrupción descarada del gobierno de Giammattei, nuevamente la estructura criminal globalista de izquierda Semilla, prepara terreno para el control mediático y político con el objetivo de un futuro fraude electoral a favor de ellos. -8. Desgastan nuevamente la figura de sus rivales potenciales de derecha, con campañas de difamación y desinformación. -9. Lanzan “globos” de candidatos presidenciales para distracción, el caso de Mulet (títere de la izquierda y globalismo), Roberto Arzú, y le ayudan casos especiales como el de Carlos Pineda. -10. Semilla a falta de estructura y organización a nivel nacional por la razón de inscribir el partido ilegalmente, solamente en “papel”, le es imposible impulsar exitosamente a un total desconocido como Bernardo Arévalo. -11. Aprovechando la corrupción y “colas machucadas “de los magistrados del TSE, la embajada de la zona 16 les tuerce el brazo y obligan que el fraude electoral cambie de dueño, y favorezca a Semilla. -12- La estrategia electoral de la izquierda y Semilla, por medio de sus netcenters y medios de comunicación se dedicó exclusivamente a seguir con el plan de desgaste contra quienes consideraban riesgos políticos e ideológicos, nuevamente por medio de campañas negras, principalmente contra la candidata presidencial Zury Ríos, una de los candidatos punteros en la preferencia electoral. -13. Ya con las cartas puestas sobre la mesa, el fraude por medios electrónicos y algoritmos es un hecho, sería para favorecer al presidenciable de Semilla y sus candidatos a diputados principalmente en la región metropolitana, ya que en las municipalidades es imposible hacerlo, ya que forzar un fraude con candidatos desconocidos de Semilla a nivel municipal del país, sería encender la pólvora y evidenciar el fraude que se llevaba a cabo. -14. Consuman el fraude y con el moño de arrogancia y descarado al bajar a un candidato de preferencia electoral hasta un 5ta posición por debajo de desconocidos. -15. Inmediatamente la estructura criminal nacional y extranjera trabaja en darle validez y la falsa impresión de transparencia y seguridad a su fraude electoral que favoreció a Semilla, por medio de la prensa y redes sociales, observadores internacionales (mismas ongs financiadas por Soros y el Departamento de Estado USA), de esta manera de ser un total desconocido Bernardo Arévalo en todo el país, pasa a estar de boca en boca de todos, porque es proclamado ilegalmente, por los medios de comunicación y el TSE como uno de los dos nefastos candidatos presidenciables que pasan a segunda vuelta. -16. El fraude es evidente, muchos partidos sobre todo con los mismos intereses ideológicos de izquierda, y otros disfrazados de derecha, pongo como principal ejemplo al partido Unionista y su vergonzoso y decrepito Fiscal Nacional, Pablo Duarte, todos ellos sedientos de migajas de poder, se venden y se prestan al fraude, traicionando a las personas que votaron por ellos. -17. Pero el agua sucia tarde o temprano apesta y la corrupción de Semilla la arrastra desde sus inicios, y así es como sale a luz las 5 mil firmas falsas, muertos y compra de firmas, método para lograr inscribir corruptamente su partido político Semilla. Una Semilla podrida y malvada jamás germinara y será imposible que de un buen fruto y sano para el país.

Solamente en Guatemala puede pasar que un partido, que fue Inscrito por medio de corrupción, sea visto su candidato fraudulento, como alguien que puede combatirla dirigiendo los destinos del país; me parece ridículo y sorprendente que en un país con valores cívicos, morales y cristianos, existan personas y sobre todo jóvenes que apoyen a un candidato y partido como Bernardo Arévalo y Semilla que promueven el aborto, la persecución de la religión (aunque sus dirigentes lo nieguen, sus seguidores y miembros del partido, y sus actos, participado en la destrucción y vandalismo en Iglesias, propiedad privada y pública en “manifestaciones” lo confirman), promuevan la destrucción y depravación de nuestra niñez al querer institucionalizar agendas extranjeras como la 2030, la lgtb, promuevan el consumo de drogas; todo esto no me lo invento, no lo escribo por escribir, es la realidad, ahí están en sus planes de gobierno y en la boca de sus candidatos.

Desgraciadamente vivimos dirigidos por funcionarios que tienen “cola que les machuquen”, magistrados de las diferentes Cortes, jueces, y otros funcionarios, por lo mismo resulta fácil para extranjeros invasores y un pollero traidor, doblarles el brazo y así ser complacidos todos sus caprichos oscuros, entregando a Guatemala a los brazos del socialismo chavista de Venezuela, al socialismo terrorista de Petro en Colombia, al socialismo degenerado e ignorante de Borick en Chile. La rebeldía estúpida de la juventud adoctrinada en las aulas universitarias pone su grano de arena en el desastre nacional que se ha de venir, los delincuentes que están en el poder, producto del primer fraude electoral, que lejos de llamarse “derecha”, son vulgares ladrones, mercantilistas son los grandes culpables, pero sobre todo los máximos culpables somos nosotros los guatemaltecos por no defender como verdaderos hijos valientes de esta amada nación, la verdadera voluntad popular, los verdaderos votos, que están ahí en las cajas que los guardan y que estas estructuras criminales no han permitido que se abran y se cuenten, por la razón que quedaría en evidencia el gran engaño a toda Guatemala.

Bernardo Arévalo un candidato presidencial, falso, fraudulento, tiene responsabilidades penales que tendrá que pagar, toda esa estructura criminal de igual manera tarde o temprano tendrán que rendir cuentas, y el titiritero pollero de Dionisio Gutiérrez ya que le importa tanto el triunfo del globalismo Ucraniano en la guerra con Rusia, debería agarrar su jet privado, mudarse a Donetsk e ir a invertir sus millones en el títere de Zelensky, y hacernos el favor de quedarse ahí para siempre.

El dilema hoy por hoy es decidir si, ¿vamos a permitir que Guatemala sea gobernada por delincuentes imbéciles?, que les puedo asegurar, dejaran el país destruido y en la miseria el día que lo dejen…si es que lo dejan… ¡Tú decides!

“No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión, pero son demasiado cobardes para manifestarla”, -Emperador Napoleón Bonaparte-

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...