Guatemala: elecciones de pesadilla

Cada cierto tiempo los pueblos necesitan una revolución. Un cambio en la convivencia, una reforma del sistema económico, un avance en la ciencia y la cultura, un sistema de convivencia con bienestar para amplias mayorías.

Guatemala es un país maravilloso, como dirían los escritores del boom, es una república mágica, llena de vestigios culturales antiguos, con una efervescente naturaleza que encanta los sentidos y nos hace comprender lo maravilloso de la creación. Y con una forma de administrar el Estado que es un rotundo fracaso. Con una de las dos poblaciones más pobres y analfabetas de América.

Luego de la convocatoria para elecciones en junio del 2023, el mundo no esperaba ningún cambio en el país en que nunca pasa nada, que vive como si fuera un día de mayo de 1808, cuando Napoleón invadió España, y destruyó el decadente y atrasado imperio español. Tardaron 13 años los dirigentes de la capitanía en darse cuenta que el imperio ya no existía y podían hacer una revolución, construir una república liberal, es decir, democrática y con mercados libres. Como en este país no hay muchos teóricos, no pudieron realizar esa leve tarea histórica.

El mundo no sale del estupor. Luego de las elecciones del 25 de junio aparecen muchas sorpresas. Primero, todo estaba preparado para que ganaran las diputaciones y municipalidades una miriada de partidos sin fundamento ni organización, para convivir con la delincuencia; no hubo sorpresa. Pero, sin que nadie se lo explique, ganó la elección el partido UNE, que se suponía que tenía que quedar segundo, y quedó segundo, ante la mirada bobalicona de todo el entramado de poder, la Semilla. Esto ha provocado un terremoto. El grupo semilla debía quedar sexto o séptimo, según lo planeado. Como se coló al balotaje. Es un problema que está más allá de la conjetura de Hodge.

Otra sorpresa, esta esperada. El ministerio público, la sala constitucional, el Cacif, todo el poder judicial, todos han iniciado una campaña para encontrar pruebas de lavado de dinero, falsificación de asambleas partidarias, alianzas con la unión soviética y chantajes de alta seguridad cometidos por unos desconocidos dirigentes de Semilla. Es todo un engranaje teatral digno de los inicios de Shakeaspeare.

Aquí otra sorpresa, que tiene, por primera vez a Guatemala en los medios del mundo. La ruptura del orden legalmente preparado para cumplir los planes de la cúpula gobernante desde los inicios de la historia. El TSE indicó que no acatará las órdenes judiciales, ya que recordó que la única norma aplicable es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual tiene rango constitucional. Poniéndose al lado de los desencantados electores, este tribunal, convertido súbitamente en héroe de la democracia nacional ha proclamado la validez de la elección del 25 de junio, y se atrevió, frente a toda la inquisición pseudo legal que rige al país, a convocar la segunda vuelta para el 20 de agosto.

Es una de las grandes sorpresas, que tiene en insomnio al mundo. Dicen los del tribunal electoral: “En pleno apego al principio de legalidad, se respeta la voluntad ciudadana expresada en las urnas y se anuncia que el 20 de agosto se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial entre las dos planillas que obtuvieron el mayor número de votos: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla”. Esto es horrendo, la gran esperanza es que las fuerzas dictatoriales no barran con fuego la expectativa de todo un pueblo.

Se lee y no se puede creer, el TSE, destacó que sin respeto al voto no puede haber democracia. En ese sentido, afirmó que ante cualquier intento de interferir en el proceso electoral mediante la judicialización u otras vías se apoyará en la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala.

Sí ya los indicadores de inversión, empleo, inflación y bajo crecimiento del PIB, mostraban un futuro incierto y lleno de riesgos, una encuesta previa de Cid-Gallup, reconocía que el pueblo chapín es el más pesimista sobre su futuro, y si no se respetan sus votos, la tristeza más grande del mundo la cargarán los pobres guatemaltecos.

Y, es fundamental, que un aparato del sistema legal se enfrente a todos los poderes del Estado, legales y subterráneos, y reconozca que la LEPP es de rango constitucional, que en relación a los partidos políticos legalmente constituidos y reconocidos, la única norma aplicable es la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Las siguientes palabras tienen que ser las que se respeten para continuar en la construcción de una verdadera república democrática: “El Tribunal Supremo Electoral hace un llamado a todas las instituciones del Estado, las organizaciones políticas y la sociedad civil en general para garantizar el desarrollo de los comicios, el derecho al voto libre y el respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía. Se enfatiza que las elecciones se ganan o se pierden en las urnas”.

Recordando que la economía es la base de todo el entramado social y político, para el progreso de una nación, la afamada firma Bloomberg ha estado informando que el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, partido político que con Bernardo Arévalo de León al frente pasó a la segunda vuelta, informó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Generando un golpe de Estado técnico al judicializar el proceso y pretender no respetar el voto del pueblo. Según Bloomberg, en varios medios políticos de USA y la Comunidad Europea acusan a ‘perdedores’ de las elecciones en Guatemala de ‘abusar’ del sistema judicial.

Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, afirma que puede desplazar a Semilla pues este partido compró 5 mil firmas para inscribirse como partido. Ya que se inscribió con 25 firmas que darían una cantidad de dinero comprando firmas. Lo que no explica la FECI, es que Semilla en la elección saco 26 veces 25 mil. Y que los partidos que hay que investigar son los que no sacaron ni el 5% de los votos.

Construir puentes, no construir muros

En síntesis, Guatemala podrá iniciar la reconstrucción de una república, de un Estado democrático al realizar las elecciones sin contratiempos. Que sean los electores, el pueblo, quien decida quién llevará la conducción del país en esta etapa. Los guatemaltecos son uno de los pueblos en donde el odio, la venganza anidan en lo más profundo del alma. Una república no se puede construir así. Hay que tender puentes de entendimiento, el partido ganador tendrá que apoyarse en las fuerzas del resto de poderes del Estado y la sociedad civil para generar la solución de los grandes problemas que aquejan al país. Para tratar de llevarlo a mejores posiciones en el desarrollo social, ambiental, económico y político del mundo. Ojalá que todas las fuerzas se unan para co-gobernar el país pensando en el bienestar de todos.

