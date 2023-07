Los años no tienen por qué marcar la retirada

Conversemos Acerca De:

Posiblemente usted que lee o escucha[1] mis artículos siempre en el campo de la educación, pensará que fui un buen estudiante en mi etapa de los primeros años de la universidad, pues sencillamente NO, tomaba con poca seriedad la preparación para los exámenes, estudiaba el día antes -cuando nos daban una semana de preparación para los mismos- y por supuesto las consecuencias están claras que me convertí en un pésimo estudiante por lo que perdí un año de estudio.

La reprimenda de mis padres fue la que les correspondía -ellos nunca tuvieron la opción de pisar ni un escalón de una universidad-, lo que conllevó a «ahora tendrás que ver lo que haces, nosotros no podemos mantenerte»

Todas las puertas se cerraron, perdida de tiempo, 18 años sin saber nada que hacer, nada, pero los “ángeles, ¡existen!, y la mamá de un amigo de la infancia, que era maestra, me dijo que porqué no daba clases, ¿clases?; casualmente, las coincidencias, fueron publicadas convocatorias de jóvenes para insertarse en el magisterio, ante el déficit de profesores en ese momento.

Con un año de licenciatura en química perdido, con un título de graduado como bachiller, realmente no servía para nada, que hablar de hoja de vida o curriculum vitae, nada un simple mortal indefenso, sin embargo, las otras personas que aplicaban a pasar un curso emergente de unos seis meses para poder impartir clases, no necesariamente tenían una “preparación” como la mía.

Pasó el tiempo de preparación y fui asignado a una escuela secundaria, donde mis alumnos sus edades oscilaban entre 20 y 28 años (recuerden yo con 18), lo que implicaba un alto retraso escolar en el grado de noveno, a lo que se sumaba que los mismos (algunos poseían antecedentes penales, madres solteras, etc.), realmente ello constituyó una experiencia que aún recuerdo como si fuese hoy.

Pasaron años, “la espina de mal estudiante” debía quitármela si quería ser como educador un transmisor de conocimiento, pero también de valores, por lo que, laborando entré nuevamente a la universidad, graduándome 5 años después y siendo el mejor graduado de la carrera de ese año en el campo de la educación.

Pasaron décadas, ya como docente universitario, profesión que adoro, por lo que nunca pensé en jubilarme, mientras tuviese la fuerza, energía y salud necesaria para dejar de enseñar, continuar superándome (adentrándome en el campo del uso de la tecnología, en cursos de posgrados vinculados a la profesión y otros) que hoy en día continúo aprendiendo y aplicando.

Creo que una vez, una, pensé –que comparado con otras profesiones- que ser docente, lo puedes hacer con más de 60, 65 años, a diferencia de otras; ¿acaso pasar “a retiro” constituiría un alejamiento total de las aulas?, sencillamente NO.

Ello me establecía un reto, grande, pasar de una vida cotidiana de lidiar con estudiantes y docentes, a una de silencio, sin repartir consejos para aquellos jóvenes que se equivocaban -como una vez me sucedió, ¿recuerdan?– y no quería que cometieran mis propios errores; silencio en aprender de los (mis docentes) que acompañaba en sus clases para recomendarles lo que diría detalles en lo observado y superarlos.

Realmente era complejo cambiar de entorno de uno ¿bullicioso? a uno de ¿aislamiento?, NO, hecho que me conllevó a céntrame en -apoyándome en la tecnología- en la impartición de webinares, en escribir, para lectores sobre todo en medios periodísticos y que estos leyesen, (docentes, estudiantes, padres de familia, público en general) algo tan necesario como es la educación para tratar de contrarrestar al menos con “una pizca” los hechos sociales tan complejos que nos aplastan, y que abarcan los primeros planos prácticamente en todos los medios audiovisuales.

En fin, la edad, no es una causa, para pasar a retiro. Los años vividos y trabajados son experiencias acumuladas, de los cuales, lo mejor -inclusive sin que haya tenido la formación académica necesaria-, para transmitir los mejores valores. ¿Me equivoco?

