No es lucha contra la corrupción, es conveniencia política de los interesados

En los últimos años hemos escuchado una frase que se ha popularizado en nuestro país y en el mundo entero: LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCCIÓN. Toda persona con dos dedos de frente estaría de acuerdo con este enunciado, pues es uno de los tipos de cáncer sociales más perjudiciales. Sin embargo, hemos visto hoy en día que se puede manipular con un concepto como este. Manejándolo a conveniencia de grupos específicos, mismos que también terminan cayendo en actos corruptos, al igual que los mismos grupos que critican. Como recordarán el caso de la ex Fiscal General Thelma Aldana, quien respondía cuando le cuestionaban, cualquier orden judicial “las órdenes judiciales no se discuten, se acatan”. Definitivamente cuando a ella le toco enfrentar procesos judiciales, huyó del país para refugiarse como asilada política, alegando “Persecución Política”. Retrocedo en el tiempo a este momento, puesto que la situación a la que nos ha llevado el TSE (más corrupto de la historia del país), cae en la subjetividad, desde donde se aplica la ley a conveniencia y donde para unos es de una forma y para otros es de otra. Desde mi punto de vista la única igualdad que debemos buscar. Esa es la igualdad ante la ley. Si este principio se rompe definitivamente hemos roto por completo el Estado de Derecho. Esto nos ha llevado a vivir en un sistema benefactor mercantilista estatista y nunca en un capitalismo real de libre mercado. Es a este sistema mercantilista mal llamado capitalista, al que se le culpa de que nada funcione. Pero comprendamos que nunca hemos estado cerca de un sistema capitalista de libre mercado, en el cual mi libertad termina, donde empieza la libertad del otro.

Cuando las instituciones hacen caso omiso, al principio de igualdad ante la ley y emiten resoluciones inequívocas de un lado a otro, el sistema se corrompe. Explíqueme ustedes ¿porque nunca se canceló a la UNE?, ¿Por qué su candidata fue considerada idónea, a pesar de la cantidad de procesos archivados que tiene la señora? Desde este momento todo nuestro proceso electoral ha sido afectado, se eliminaron muchos partidos que rompieron reglas. Sin embargo, a la UNE se le dejó participar. ¿Cuál fue la razón? La respuesta es muy sencilla, la UNE se volvió el comodín político del gobierno de turno. Recuerdo al final de la campaña anterior, cuando el actual presidente dijo que iba a hacer todo lo posible para que fuera a la cárcel Sandra Torres y también Joviel Acevedo. Pero al momento de asumir la presidencia, lo primero que hizo fue pactar y aliarse con ellos. En ese momento me di cuenta, de que nuevamente millones de chapines habíamos sido victimas de un gran engaño. Ahora el problema no radica en los ofrecimientos y mentiras del actual mandatario. El problema radica realmente en que las instituciones deberían de ser independientes y los procesos deberían de continuar. Sin embargo, está claro que, en nuestro país, seguimos viviendo un presidencialismo donde si se dan las condiciones, todos los poderes pactan entre ellos. Para llegar a una “conveniencia política” es allí donde se pierden los pesos y contrapesos que debería de proporcionar el sistema Jurídico de la Republica.

Es muy importante hacer hincapié en la situación anterior y analizar la situación actual. La última semana participé en una discusión con varios seguidores del partido Semilla. Ellos argumentan que el caso de las firmas falsas con la que se constituyó el partido, no es un causal para poder frenar el momento electoral, debido a que legalmente no se puede parar un proceso en segunda vuelta. Sin embargo, al cuestionarles pedirles la explicación legal, por la cual existe un proceso abierto, realizado mediante una denuncia legal, planteada antes de las elecciones y el que el TSE estaba obligado a resolver y no lo hizo. Sus respuestas fueron: “pero si todos los partidos lo hacen”, “pero mire a la UNE no la cancelaron” o ¿está de acuerdo con la corrupción de Giammattei y el pacto de corruptos? Mi respuesta fue muy clara y contundente, no estoy de acuerdo en favorecer a ningún partido político. Nuestras instituciones están totalmente corrompidas y las decisiones no se toman en base a ley, si no a conveniencia política de los actores involucrados, lo que ha llegado a generar el caos legal en el que estamos hoy en día.

Hoy lamentablemente podemos aplicar el dicho “Para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley”. Lo más preocupante es que la elección, para muchos sectores pareciera que es lo más importante, pasando encima de la ley y avalando que se aplique la ley de una forma a unos y de otra forma a otros. Esto no puede ser.

En el caso de las firmas falsas de Movimiento Semilla es claro que el delito existe. Sin embargo, el argumento es que los otros partidos lo hacen y no se les aplica la ley. Tampoco no debería de ser válido para ellos. Lo que se debe de buscar es que la ley se aplique por igual a todos y si hay que cancelar a otros partidos que faltaron a la ley, que se cancelen. Esto es igualdad ante la ley. Si este principio no se aplica lo hemos perdido todo. Y el próximo gobierno no será legítimo, aunque algunos digan que es la voluntad popular, la ley se habrá violado.

Me preocupa que para varios sectores del país de diversa índole, como el empresarial organizado, no sea su prioridad la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento del estado de derecho. Ignorar esto por hacer lo “políticamente correcto” será un bumerang, que posiblemente no puedan esquivar en el futuro.

Para explicar mi argumento daré dos ejemplos recientes de lo que hablo:

1. En la primera vuelta de las elecciones hay suficiente evidencia, para poder afirmar que muchas actas, en las que no coinciden los resultados con el sistema de cómputo del TSE. Como recordarán este sistema fue denunciado como anómalo en múltiples ocasiones antes de adquirirse y que podía prestarse a ilegalidades.

Entonces ante la duda debemos recurrir a la última instancia de verificación que son los votos emitidos en las papeletas. Precisamente esa es la garantía de la voluntad del pueblo. El conteo de los votos de las actas que muestran irregularidades era necesario para poder dar certeza al proceso electoral. Algo que fue ordenado por la CC para que se efectuara. Sin embargo, una resolución posterior de la CSJ dijo que ya se había hecho la revisión necesaria. Se cotejaron las actas, pero nunca se revisaron físicamente los votos. Ante lo cual quedamos exactamente igual y nunca hubo una exigencia de la CC, para que se efectuara el conteo voto por voto y así salir de duda y darle legitimidad al proceso. En ese momento salieron los grupos de presión de internacionales, como el Departamento de Estado o el G13 y los observadores internacionales a decir que todo estaba bien. Ojo todos estos grupos si usted los investiga tienen relación con agendas políticas especificas y desde ese punto no pueden ser imparciales.

La postura del sector privado organizado debería de haber sido contemos los votos y demos certeza al 100% al proceso. Pero jamás fue así, pareciera que las “ordenes en inglés” les hace temblar las piernas, pues miran amenazado su sistema de privilegios mercantilistas, que ha imperado desde hace mucho tiempo. Lamentablemente ante esta complacencia de los sectores organizados, como podemos lograr los ciudadanos de a pie que se nos escuche y se busque la verdad como fin supremo del proceso, prácticamente estamos atados de manos.

2- El tema que nos atañe en la actualidad, es el de las firmas falsas de Partido Semilla. Se aduce que está a destiempo y que no se puede frenar la elección por la Ley electoral y luego vienen las demás excusas. El punto en cuestión es que, si existió una notificación al TSE el 23 de mayo de este año y este organismo lo obvio, fue hasta después de las elecciones que entregaron su informe con el cual el MP procedió. Aquí es donde vemos el retraso malicioso que realizó, hay presiones políticas y no se aplica la ley como debe de ser. Pero en otros casos lo hicieron de forma express cuando se excluyó a candidatos que subían en las encuestas y que no se alineaban a la agenda política del momento. Como es el caso de Carlos Pineda por irregularidades en proceso de formación o Roberto Arzú por campaña anticipada. Pero la UNE claramente nunca ha dejado de hacer campaña. Pero como es el comodín político, no se le antojo al TSE accionar en contra.

Lo que es inaudito es que sectores influyentes en general obvien la falta a la ley que ha cometido Semilla (que se pinta como la opción que “está en contra de la corrupción”) cuando claramente su partido cometió fraude en su constitución. Ellos argumentan que denunciaron a la persona que consiguió las mas de 5,000 firmas falsas y los 12 muertos. El delito existe ellos mismos lo aceptan, pero aun así niegan lo evidente que su partido se constituyó con fraude de ley. Esto es como que usted haga una sociedad con su abogado y meta un muerto como socio y luego se descubra este mal proceder, comprendamos sociedad nació muerta y es ilegal, todos los contratos que se ejecutaron en su nombre deben ser cancelados porque es Nulo Ipso Jure. Todo lo actuado no tendrá validez porque la sociedad fue constituida al margen de la ley, todo lo que se celebre en su nombre es ilegal por lo cual se anula. Pero el caso de Semilla no es así es la excepción, a la regla, ellos son los privilegiados del momento.

Ahora al analizar estos dos casos planteados definitivamente, en todo el proceso son las instituciones de justicia y electorales, (que se supone son las garantes de que el proceso se lleve a cabo en legalidad), las que se han prestado a este juego político a conveniencia de operadores con sesgo político o grupos de presión nacional e internacional y toda decisión se debe de resolver en base a la “ley” en el mismo sentido a TODAS las organizaciones políticas, algo que claramente no fue así y desde ahí empieza un Fraude liderado desde el TSE. Quitar y poner candidatos a dedo es también fraude, por otro lado el MP también debe de tener expedientes archivados que comprometen a candidatos que nunca deberían de haber participado por sus problemas con la Ley.

Hace unos años el expresidente Morales dijo algo que a todo el mundo le puso los pelos de punta en una entrevista en Univisión: “Es que en Guatemala ese tipo de corrupción es normal”, al analizar este ultimo acontecimiento de las firmas falsas, miro no solo a la mayoría de los sectores o personas justificar el fraude de ley, como que fuera algo sin importancia, cuando realmente es el centro del problema que tenemos y afirma las declaraciones dadas por Morales en su momento. Como Sociedad aceptamos que hay temas que son normales, aunque sean corruptos y los dejamos pasar y por eso mismo debemos de replantearnos como sociedad, no podemos avalar ninguna situación que genere actos ilegales, solo porque “aquí así funciona el sistema” o para sacar a un grupo político rival. Nuestras instituciones deben ser el árbitro y el ejecutor que dirige y aplica la ley por igual a todos. No solo un aliado del sistema político interno o externo según sean las presiones del momento.

Definitivamente los dos partidos que participan como decimos en buen chapín “ambos tienen la cola machucada” y por la complacencia del TSE siguieron participando. Sin embargo, el caso planteado contra Semilla tiene la evidencia necesaria para anular el partido, pues es un partido creado en fraude de ley. Si hay otros partidos más, que se denuncie y se accione en contra ellos.

¿Quién es el responsable de este mal actuar? ¿el MP que presento el caso antes de las elecciones o el TSE que obvio la denuncia al igual que lo hizo con la UNE? La respuesta es sencilla y clara, el TSE es el gran responsable de la situación ilegal que estamos viviendo, por no apegarse a derecho.

Al igual que el MP que nunca saco del archivo los casos contra la UNE y nunca investigo los casos de corrupción del gobierno actual. Por ejemplo, en los abusos cometidos a la ciudadanía durante la pandemia.

No podemos luchar contra la corrupción y un sistema amañado mientras existan privilegios para algunos en la aplicación de la ley dependiendo de quien se trate. Recordemos que esta discrecionalidad de la ley, fue la que destruyo al Imperio Romano y pareciera ser una practica cada vez más común en el mundo occidental y no digamos en Guatemala.

La búsqueda de la igualdad ante la ley y su aplicación general, así como la búsqueda de la verdad, sin presiones políticas, debe ser el fin supremo de cada estado. No se debe de utilizar la ley para cumplir con agendas políticas específicas, como ha sucedido y que han evidenciado que el fraude electoral se ha decidido desde los tribunales, al eliminar solo a algunos que no cumplieron y dejando participar a otros que tampoco cumplieron, pero que son los “ungidos” del momento. Comprendamos en el sistema actual lo único que importa es beneficiar a instituciones, individuos o partidos políticos. Es decir, al “pacto de corruptos de ungidos del momento”, siempre y cuando les garantice la Convivencia Política y los intereses de ciertos sectores. Hacer cumplir las leyes, garantizar el estado de derecho y la igualdad ante la ley a los guatemaltecos, queda prácticamente relegado a una segunda o tercera instancia, cuando debería ser el fin supremo por si mismo.

