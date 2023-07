El proyecto de judicialización de la política recargado (Parte Final)

Barataria

Después de la primera vuelta electoral y en los domingos subsiguientes me propuse ir exponiendo a ustedes amables lectores mis impresiones acerca de un proyecto de judicialización de la política. En realidad, este evento electoral sobrepasó las expectativas de lo que pude haber esperado en relación con el tema. La utilización de los aspectos puramente legales, judiciales y resolución o entrampamiento de procesos mediante ordenes judiciales, amparos y resoluciones finales de la Corte de Constitucionalidad no son nuevos. Recordamos cómo se quiso limitar y permitir la candidatura del General Rios Montt, cómo se le impidió a Sandra Torres en primera instancia la participación en un evento electoral, cómo se impidió la participación de otros candidatos a la presidencia y cargos de elección popular mediante argucias legales y, de qué manera en la pasada elección del señor Giammattei se le facilitaron las cosas para descalificarle todos los candidatos que tuvo cuando ocupaba el tercer lugar hasta llevarlo a disputar la segunda vuelta con la señora Torres y de cómo llego a ser presidente.

Habíamos visto muchas cosas, pero lo que estamos viendo en este proceso electoral es inaudito. En efecto, se inició con descalificar candidatos previo a la inscripción, allí el Tribunal Supremo Electoral tuvo su parte, descalificaron la candidatura de Telma Cabrera y Jordán Rodas, luego la de Roberto Arzú; hasta allí pensamos que todo iba a ser como en el evento anterior, se descalificaba a los candidatos al no inscribirlos y ellos recurrían a la Corte Suprema de Justicia y finalmente a la Corte de Constitucionalidad en donde se les terminaba de descalificar. Durante este evento electoral, sucedió algo verdaderamente vergonzoso, en tanto algunos candidatos que se suponían afines a la clase política gobernante hacían campaña todo el tiempo a muchos otros se les amonestó a no hacerlo. En fin, todo parecía que, teniendo el oficialismo todo a su favor: Un Tribunal Supremo Electoral complaciente a más no poder, un poder judicial servil junto con el tribunal constitucional y además dinero a miles que el Congreso de la República permitió mediante ampliaciones presupuestarias, decisiones sobre utilización del presupuesto del año pasado en el actual, así como decretos que piñatizaron los recursos y que permitiendo que toda la maquinaria montada por el oficialismo diera sus frutos.

Para la clase política gobernante el plan era perfecto: Candidatos a Alcaldes con recursos para ganar alcaldías, candidatos a diputados con recursos para ganar diputaciones, campaña anticipada realizada por el señor Giammattei llevando a pasear por todo el país al señor Conde para que todos votaran y lo vociferaban a los cuatro vientos “tenemos más de doscientos alcaldes que van a la reelección con el partido VAMOS”. Con todo esto, nada podría fallar: tenían que llegar a tener mayoría en el parlamento y lo lograron, tenían que tener la mayoría de municipios con alcaldes del partido Vamos y lo lograron. Algo falló en el proyecto: Por razones que no se saben, porque el electorado a ultima hora cambia de parecer y, como se dice siempre entre sociólogos y politólogos “La política es de tiempos y no de voluntades”, resultó que el candidato oficial el señor Manuel Conde no llegó a la segunda vuelta, se quedó fuera de pronóstico en tercer lugar ocupando el segundo lugar el señor Bernardo Arévalo del partido Semilla.

¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no se llegó al segundo lugar para disputar el balotaje ante la perdedora eterna? Es aquí en donde empieza la nueva etapa de este proyecto de judicialización de la política. Resulta que contra todo pronóstico, pese a no estar entre los primeros lugares, no tener fiscales en todas las juntas receptoras de votos y no hacer una campaña destinando grandes recursos el partido Semilla llega al segundo lugar y lo primero que alegan todos es FRAUDE!!! Hay que ser un poco obtuso, obcecado y verdaderamente estúpido para pensar en un fraude del partido semilla, dado que la maquinaria electoral estaba a favor de otros candidatos como fueron Torres, Ríos y Conde. A la voz de fraude se unieron otros partidos, unos partidos satélites que alegaron fraude, otros partidos que no debieron estar alegando esto fueron VOS, CABAL, AZUL, VIVA Y CREO, que fueron partidos que sumados al oficialismo les hicieron lado, se les unieron cuando no debían haberlo hecho, porque fueron contendientes y cada uno de estos sabía que no había existido fraude. Quizá les ganó la emoción, pero cayeron como borregos en la trampa del oficialismo, planteado el amparo ante la siempre atenta, complaciente y por lo general servil Corte de Constitucionalidad, empezó un grave manoseo al proceso electoral que casi llega a provocar que se haga un reconteo de votos que no existe en ley pero que parecía una treta peligrosa de anulación de todo el proceso electoral.

Al final, poco a poco, como lo dije en un artículo anterior se fueron “bajando del barco del oficialismo”, en efecto primero los candidatos y partidos políticos que al tiempo se apresuraron a decir que no estaban impidiendo la segunda vuelta, luego se sumó los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral quienes al ver los aviesos propósitos del oficialismo reconsideraron su papel en la democracia guatemalteca y reencauzaron el proceso, haciendo lo que sea necesario para “lavarse la cara” de todos los actos vergonzosos que cometieron para agradar a la clase política gobernante. Se recurre a la Corte Suprema de Justicia, en donde la Presidenta parece quedarse sola en un momento oportuno y con ello la debida ejecutoria de un amparo termina en un ridículo que hace que el proceso electoral sigua.

Como ultimo aspecto importante resulta ser la actuación del Ministerio Público en su insistencia juntamente con el Juez Séptimo de Instancia Penal, de continuar esta judicialización de proceso electoral al perseguir al partido Semilla buscando suspenderle la personalidad jurídica, realizando una serie de acciones judiciales en contra del mismo Tribunal Supremo Electoral persiguiendo a varios de sus funcionarios y ahora, también tiene consigo a una Corte de Constitucionalidad cuyas resoluciones dan más que pena, sabiendo que se están cometiendo ilegalidades pero manteniendo estas bajo un argumento de que “por el momento no afectan la segunda vuelta, pero luego quien sabe”. Así, la orden de suspender la personalidad jurídica del partido Semilla, según la Corte de Constitucionalidad no afecta la segunda vuelta, pero mi pregunta es ¿Qué pasara luego de la segunda Vuelta cuando el Ministerio Público y el Juez Orellana insistan en la ejecución de la orden? ¿Suspenderán al partido para que sus diputados no tomen posesión en el parlamento? Algunos piensan que esto no es viable, pero en mi opinión como se ha judicializado la justicia y todo este aparato jurisdiccional actúa al margen de la norma, únicamente dándole apariencia de legalidad a una sarta de ilegalidades, cualquier cosa puede pasar.

Hay que recordar que la elección en el parlamento se hace por planilla, las personas no votan por rostro, votan por el partido y la planilla y, dado que el Congreso se conforma por bloques legislativos establecidos en los partidos, resultaría una puerta a argucias legales que pueden dar sorpresas en este proyecto de judicialización de la política. No quiero imaginarme lo que sucedería si Arévalo fuera el triunfador en la segunda vuelta, ¿Qué va a hacer aquella clase política gobernante cuando vea que su fin se acerca? Estos han trabajado ya varias instituciones con acciones judiciales, no es raro saber que el rector de la USAC asumió mediante argucias legales, que en el Comité Olimpico Guatemalteco asumieron mediante argucias legales y que así, la misma Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones no ha sido renovada mediante argucias legales. Que le puede faltar a esta clase política gobernante para darle el tiro de gracia a esta débil democracia. Tienen el poder judicial con ellos, tienen al Ministerio Público con ellos y tienen a una Corte de Constitucionalidad complaciente. Si hemos visto acciones judiciales tendientes a que no se oficializaran los resultados de la primera vuelta; asimismo hemos visto como el Ministerio Público coludido con un Juez que llegó al extremo vil, de desechar una recusación en su contra porque quiere seguir conociendo un proceso del cual se duda su imparcialidad, Juez este que llegó a ordenar suspender la personalidad jurídica de un partido político precisamente para que no se celebrara la segunda vuelta electoral, porque con esto prácticamente se imposibilitaba el balotaje y hemos visto que hay una Corte de Constitucionalidad, que es sumamente tibia en sus resoluciones de amparo, evitando pronunciarse sobre la orden ilegal del juez Orellana y manteniendo en sus resoluciones de amparos que le han presentado la idea básica que la orden del juez no tiene efectos en la segunda vuelta, pero nunca dice que debe suspenderla. Con estos tres actores Ministerio Público, Juez Orellana y Corte de Constitucionalidad, tienen todo a su favor para provocar un caos electoral que puede dar como resultado el fin de la democracia guatemalteca.

Libre emisión de pensamiento.

