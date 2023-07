Conversemos Acerca De:

Mi querido viejo 5

Parto de una anécdota real, sin ficción `donde cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia’, siendo la siguiente: daba clases para el nivel medio de secundaria (noveno grado o tercer año) la cual comenzaba a las 7:00 am, donde había un jovencito que era reincidente en las llegadas tardes – 10 o 15 minutos –, generando los trastornos propios de quién interrumpe.

Por supuesto se hubo de conversar en más de una ocasión, pero nada. No me quedaba otra de citar a sus padres a modo de colaboración y apoyo.

Para lo cual le dije al adolescente, «por favor dile a tu vieja, que venga mañana para conversar acerca de la puntualidad»

Al día siguiente, se presentó la mamá del estudiante y una vez presentado ambos, cuando comenzaba a explicarle la necesidad de…, la señora me detuvo y me respondió: «mire profesor, por lo visto usted no es de mi nacionalidad, pero… ¡más vieja será su señora madre!»

Está de más que hubiese querido que `la tierra me tragase’ en ese momento, pedí disculpas, le explique a la señora, pero su rostro era inamovible dada la ofensa, por tanto, lección aprendida; por lo visto mi fortaleza en cuanto al etnocentrismo[1] no era aún lo suficientemente fuerte y arrastraba el lenguaje de mis ancestros.

Que por supuesto detrás de cada error hay una enseñanza – la cual debo continuar superando –, y es el uso correcto del lenguaje, donde una palabra puede tener diferentes significados como es el caso de las palabras homófonas aquellas que se pronuncian igual, pero tiene significados diferentes y en el caso que se escriban iguales, con significados diferentes se catalogan como homógrafas.

Que, de retomar la anécdota, en mi cultura decir vieja es señal de cariño, aprecio, amor, halago que se hace a una persona que, durante muchos años, muchos han estado a tu lado como madre/padre, abuela/abuelo educándote, mediante consejos posiblemente heredados de sus progenitores o bien de sus propias experiencias de lo que es bueno y es malo, aunque nunca hayan tenido la posibilidad de asistir a la escuela.

Para otros las opciones son muchas: mi papa, papá, mamá, inclusive cuando anteponen al nombre de la persona la palabra Don o Doña – vocablo de origen hispano muy usado protocolarmente que antecede al nombre de la persona y que se usa como una expresión de respeto, cortesía o distinción social -.

Mi querido viejo 6

Tal vez la moraleja de este artículo es: `A las personas mayores, hay que quererlas’, sin importar las distancias, ni los desacuerdos, sin la búsqueda de quien tiene la razón o no, y sí están vivas, más y de no ser así, siempre mantenlas en tu corazón.

Es un buen tipo mi viejo

Que anda solo y esperando

Tiene la tristeza larga

De tanto venir andando

Yo lo miro desde lejos

Pero somos tan distintos

Es que creció con el siglo

Con tranvía y vino tinto

Viejo, mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando el viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Él tiene los ojos buenos

Y una figura pesada

La edad se le vino encima

Sin carnaval, ni comparsa

Yo tengo los años nuevos

Mi padre los años viejos

El dolor lo lleva dentro

Y tiene historia sin tiempo

Viejo, mi querido viejo

Ahora ya caminas lento

Como perdonando al viento

Yo soy tu sangre, mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo

Yo soy tu sangre, mi viejo

Nota: Mi Viejo, conocida también como Mi Querido Viejo, es una canción co-creada por el escritor José Tcherkaski y por Piero: el primero hizo la letra en homenaje a su padre y el segundo hizo la música.

[1] Tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...