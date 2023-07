Algunos empresarios y USA, apoyan a Arévalo

Relatividades Perspectivas

En un artículo anterior, mencione que ni con Arzu apoyando, lograban comprender que lo que acontece, es la alineación con Oriente.

Los Estados Unidos fueron destruidos desde adentro. Ahora, tras eclipsar a Europa, busca empujar a Latinoamérica hacia relaciones con oriente, mediante posturas, sanciones y más.

Instituciones gubernamentales en Guatemala, ante la presión, causan guerras asimétricas, mediante aparentes indecisiones – reales provocaciones-.

Quienes pierden control en el sistema de política masiva, autoritaria – impositiva, deberán decidir si pierden poder o se alinean con oriente.

La cuestión se reduce a: personajes del orden mundial muriente ¿serán sumisos? O personajes en el orden mundial naciente, ¿lo serán?

La economía define todo.

Tristemente, aún no percibimos la mentalidad activa, como para que se logren sectorizaciones. Aún percibimos una mentalidad de arreados – sumisos que no logran ver más que la política masiva, autoritaria – impositiva, dentro de las fronteras impuestas por los arrieros. Las manadas buscan imponerse a los arrieros y otras cosas, mutuamente; dentro de las fronteras impuestas. La economía dictará la sumisión de quienes aún intentan sostener al orden mundial muriente, ante el orden mundial naciente. Pero es en ese punto, donde iniciaran las guerras asimétricas físicas: como siempre, los arrieros llevarán a las manadas según los intereses de ellos o de otros arrieros. Cuando las manadas sientan (sientan, porque no piensan) que una vez más, son arreadas para intereses de los arrieros y que los arrieros les impondrán controles como sistema de puntaje social, capitalismo estatal y otros. Al no lograr aún, comprender cuál es la solución verdadera, optarán por la emocionalidad como respuesta. Por ahora, igual que siempre, se aferran a creer que el cambio de los arrieros intermedios significa complacencias para ellos. Cuando están como están las manadas en China, Irán, etc., lloriquean y si su frustración por no lograr comprender por que siempre terminan siendo arreados según los intereses de los arrieros, optarán por guerras físicas.

Incluso, los pueblos ancestrales ya proyectaron la intención de batallas, en caso en que no exista paz a nivel intelectual.

La alineación con oriente: selección

Si los terrenos no son de los desalojados, si fueron obtenidos limpiamente mediante el esfuerzo de quienes los poseen y que sean malditos los que condenan desalojos y romantizan la infestación por parte de rateros que no toman conciencia ni se esfuerzan y en cambio, roban lo que es de otros.

Malditos los hijos de perra como los miembros del CUC y los que rebuznan que los desalojos son malos, porque los invasores son pobres y ser pobre les da derecho a robar.

Y malditos sean los rateros que se escudan con la pobreza, para robar y luego volver a escudarse con pobreza para volver a robar.

Maldito sea quien apoya o defiende la infestación de rateros que no se esfuerzan para lograr algo, y roban a quienes sí se esfuerzan.

Malditos, quienes utilizan su situación de pobreza y nivel intelectual infrahumano de plagas con forma humana, para perpetuar su multiplicación y utilizarlas a favor de sus intereses (y que pronto las dejarán perecer por ya no ser útiles debido a postura de lógica sobre emocionalidad, entre otros).

Malditos sean quienes promueven permisión de la multiplicación de seres con estructura física humana, pero con nivel intelectual infrahumano, con la excusa de que «son personas» y por lo tanto, no se les puede poner control o concientización sobre natalidad y lógica y al mismo tiempo, afirmar que se les debe permitir natalidad inconsciente y decadencia, porque no son pensantes y por eso tienen justificación. Luego los utilizan para intereses propios, volviendo a afirmar que son personas y tienen derechos como voz, voto y otros (después de haberlos amaestrado para ser arreados según los objetivos en cuestión).

Lo positivo es que esto es parte de la selección y la erradicación mediante guerras las asimétricas físicas o intelectuales (sectorización tecnocrática).

En Guatemala: las dos opciones impuestas para las «elecciones» de arrieros, causaron guerras asimétricas o sectorización, igual que la simple lógica, lo hará.

Libre emisión de pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...