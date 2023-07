El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente

Barataria

No hay duda alguna que su proyecto de país, el mismo que en su momento nos ofreció el señor Giammattei en sus cinco intentos por llegar a ser presidente de la República, jamás se imaginó estar ante una situación como la actual. Habiendo pasado por los Bomberos Municipales y Empagua gracias a sus nexos con Alvaró Arzu y el Partido de Avanzada Nacional, terminó siendo un funcionario de poca monta de un banco del sistema, que al día de hoy ya no existe y que fue intervenido por malos manejos realizados por su consejo de administración. El médico de profesión, atrincherado en una oficina de una entidad bancaria realizando labores que no son propias de la medicina nunca hubiera esperado mucho menos desempeñar la función pública, intentó ser Alcalde de la Ciudad, sin embargo fracasó en su intento. Su “golpe de suerte” lo tuvo bajo la bendición del gobierno timorato de Oscar Berger que le llevó a ocupar un puesto de poca importancia en el gobierno, Director del Sistema Penitenciario, que sin embargo mediante una publicidad desmedida le hizo ver como quien pondría orden en las cárceles pero esto fue solo un show, ya que las cárceles siguen igual o peor y nada de diferencia se vio a excepción de un operativo cuestionado que produjo posteriormente una serie de acciones penales incluso en su contra. Ahora siendo presidente, aquella constitución que juró defender es un trozo de papel, que se ha suplantado por cualquier argucia o artimaña legal, ya que ha permitido que toda una maquinaria institucional se ensañe en contra del proceso electoral y lo mantiene en vilo.

Así, una persona que llegó a la presidencia tras cuatro intentos 2007, 2011, 2015 Y 2019 logra ganar más porque le descalificaron a los candidatos que encabezaron las encuestas del segundo al cuarto lugar así la señora Aldana, la señora Ríos, el señor Escobar, el señor Estrada y hasta el señor Radford sufrió la descalificación al postularse por el anterior partido que postuló al señor Giammattei. Finalmente llegando a la presidencia aprendió al pie de la letra las recetas y formulas de cómo controlar el poder y de cómo se puede cooptar tantas instituciones como sea posible hasta mantener un estado secuestrado al servicio de unos que poco a poco se han ido sumando a la clase política gobernante. Una tras otra ha caído las instituciones siendo totalmente complacientes con la clase política gobernante, primero fue el Congreso que por la vía del “consenso y concertación” (lógico que es sarcasmo), se logró que de la noche a la mañana todos los partidos de oposición salvo pocas excepciones se volcaran en apoyar al presidente en todos sus caprichos, lo hicieron una y otra vez hasta permitir el uso discrecional de más de tres mil millones de quetzales que se usaron sin mayor control, además de permitir una serie de subsidios de ficción que nunca aliviaron a la población, pero llenaron los bolsillos de unos pocos. Luego fueron cayendo una a una otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral (que inexplicablemente se le bajó del carro en este proceso electoral pero complaciente durante todo el tiempo), Corte de Constitucionalidad, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Comité Olímpico Guatemalteco, incluso hasta la otrora gloriosa y digna USAC. El caso de la USAC es patético desde todo punto de vista, siendo un centro del saber, una academia, en donde el pensamiento y el razonamiento se sobrepone a todo, es lamentable que personajes nefastos como los decanos y el propio rector se vendan cual prostituta por mantener una cuota de poder en detrimento de la dignidad, pero al final ese es el triste escenario de la USAC y me imagino que en sus tumbas se revolcarán aquellos que dieron su vida luchando en contra de dictaduras a lo largo de los 200 años de vida que tiene este país. Pero a Mazariegos como rector y a decanos como el pelele que ocupa la Decanatura de Derecho, el señor Henry Arriaga, poco les parece que la USAC sea hoy lo que es, una pobre universidad nido de corruptos, con baja calidad educativa en decadencia y cerca de ser comparada con las universidades de garaje que pululan por el país.

Así, con todo bajo control la clase política gobernante se propuso un plan infalible en apariencia para continuar gobernando con mayoría parlamentaria y continuar con la cooptación de las instituciones para otros cuatro años más. Los cálculos no les salieron y el pánico entre ellos salió a flor de piel, pero tienen el poder que corrompe y que ha corrompido a la clase gobernante actual. Las muestras de corrupción están a la vista, no se necesita una auditoría para saber que los recursos del Estado no han sido bien empleados, ni que el inútil Contralor General haga bien su trabajo, porque estos han dispuesto de miles de millones de quetzales de recursos ahora y durante la pandemia y no les interesa dar cuenta de eso. Esa tremenda opacidad en la gestión de recursos públicos, la utilización del Crédito Hipotecario Nacional y escudarse en el secreto bancario para no dar cuenta o escudarse en contratos de confidencialidad para no dar cuenta de cómo se hizo el fallido negocio de las vacunas rusas demuestra de qué son capaces. La protección de sus propios intereses que ha generado esta corrupción producto de un ejercicio ilegitimo, inmoral y falto de ética de la función pública nos mantiene en una tremenda incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el desenlace del actual proceso electoral.

Resulta totalmente inverosímil que días antes de la primera vuelta del proceso hasta el señor Giammattei, como presidente salió a indicar que garantizaba la pureza del proceso electoral, literalmente sus palabras fueron que “su gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada electoral se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad”, posiblemente anticipando una victoria del partido VAMOS y que su candidato presidencial el señor Conde llegase a segunda vuelta. Pero nada de eso pasó y entonces surgieron los alegatos de fraude. Entonces, ¿ahora que dice el gobernante? ¿No que garantizaba la elección trasparente y pura? Sucede que no llegó la persona que quisieron y están ante el fuerte temor de perder el poder y con ello la posibilidad de seguir controlando.

Ahora, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y con ello se tiene un escenario inédito para el país, con el Ministerio Público y el Poder Judicial como aliados de la clase gobernante, inició la judicialización del proceso electoral en su fase más crítica. Querer suspender la personalidad jurídica del partido Semilla previo a que participe en una segunda vuelta electoral, es decir en el balotaje final es un despropósito porque ello hubiere significado simplemente que no habría tal segunda vuelta, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tiene su propia agenda la cual no necesariamente es compromiso con la democracia y constitución del país, así mantiene firme la segunda vuelta pero a la par de todo mantiene firme la orden de juez de suspender la personalidad jurídica del partido Semilla luego de la segunda vuelta cuando cobre esta orden sus efectos positivos suspendidos.

Esta alianza entre Ministerio Público y poder judicial representado por el ¿juez? Orellana del Juzgado séptimo de instancia penal, ha iniciado la fase final del ejercicio del poder absoluto y la absoluta corrupción. Ya dentro de esta causa judicial que involucra al partido Semilla, se incluyó como parte del combo una solicitud para conocer quienes fueron los digitadores durante la primera vuelta en todo el país. Estas personas, por lo general jóvenes, que tienen trabajo por unos días, ahora son incluidos dentro de la misma causa que lleva la suspensión de la personalidad jurídica del partido semilla, ¿Qué es lo que busca el Ministerio Público? ¿Será que pretende que estos jóvenes so pretexto de ser procesados declaren que alteraron resultados a favor del partido Semilla? ¿Será que van a atemorizar a la usanza de la antigua CICIG con cárcel o libertad a cambio de falsos testimonios aduciendo que si fraguaron una alteración de resultados? ¿ Será que pretenden buscar que estos jóvenes sean llevados a prisión sin haber cometido ningún delito? Hay muchas preguntas, pero sobre todo hay una agenda perversa del Ministerio Público creando situaciones y fabricando casos para tumbarse todo el proceso electoral. Porque no tiene sentido, que si el ente investigador esta realizando una investigación que data de 2018 por posibles falsificaciones de firmas en la hojas de Adhesión del Comité Proformacion del Partido Semilla, resulte que ahora hasta los digitadores del actual proceso electoral en este año 2023 sean involucrados en este proceso.

Como colofón, resulta que ahora el Ministerio Público también está pidiendo información sobre el sistema de conteo de votos adquirido por el Tribunal Supremo Electoral. Todo esto, lo que indica es claro que el Ministerio Público ya metió sus manos no muy diáfanas en el proceso electoral. Las metió en el proceso de elección de Magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones y hasta el día de hoy tenemos magistrados ilegitimos. Ahora resulta que el interés del Ministerio Público ya no es de seguir un proceso sobre firmas falsificadas de un partido político, sino que ya esta tras la persecución de otros aspectos relacionados directamente con el actual proceso electoral. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente; en realidad nada nos garantiza que este proceso electoral que inició como un plan macabro, perverso del partido en el poder y la clase política gobernante de continuar con el poder manipulando el proceso electoral con campaña ampliamente anticipada, con recursos del mismo Estado para financiar sus candidatos a diputados, alcaldes y presidencial y que esperaba llegar a la continuidad en el poder. Habiendo fracasado, ahora se han propuesto mantenerse en el poder mediante una serie de argucias legales orquestados por el ente investigador y el poder judicial ilegitimo, de tal suerte que la poca democracia que nos esta quedando parece que tiene sus meses contados.

Libre emisión de pensamiento.

