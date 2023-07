¿Bernardo es tramposo o semilleros transeros?

Libertas Custos

A veinte días de la segunda vuelta electoral, los ciudadanos guatemaltecos estamos sumidos en una vorágine de situaciones y hechos políticos extraordinarios. A mis cincuenta y un años, votando ininterrumpidamente desde 1990, no dejo de sorprenderme de la decadencia de los procesos electorales de las dos ultimas elecciones. Puede ser que, inocentemente no me haya percatado de mas que posibles fraudes electorales desde hace décadas, pero lo que hemos vivido específicamente desde las elecciones generales de 2019 y la primera vuelta del 25 de junio de 2023, no tienen parangón.

Eliminación de partidos y candidatos desde la convocatoria a elecciones, compra de más que dudosos sistemas de cómputo con algoritmos para el conteo de votos, intervención del Departamento de Estado de los Estado Unidos, de filántropos magnates como George Soros y la gente del FEM, visita de supuestos observadores internacionales europeos y sudamericanos de extrema izquierda, un partido y un candidato que ni siquiera salía en las encuestas, ahora en segunda vuelta electoral, al que se le ha descubierto un origen oscuro e ilegal: Q175 mil que gastó de ingresos no reportados al TSE para comprar 25 mil firmas, de las cuales 5 mil firmas son falsificadas y dentro de ellas, 12 personas fallecidas con pruebas científicas del INACIF, ahora en poder del Ministerio Público; cuyos representantes hasta han admitido el financiamiento electoral internacional, el cual es prohibido y penado por la legislación guatemalteca, o sea, financiamiento electoral ilícito.

La semana pasada han salido huyendo de Guatemala dos fundadores del Partido Semilla, Juan Alberto Fuentes Knight y Anabella Giracca. El primero, evidente prófugo, pues estaba ligado a previo proceso penal. Y parece que apenas se ha destapado la olla de grillos. Ya tenemos “desaparecidos” a dos funcionarios del Registro de Ciudadanos, uno en vacaciones permanentes y el otro con orden de captura vigente. El Ministerio Público envuelto en una tarea titánica por ejercer su función investigativa y de persecución penal.

Pero los Magistrados del TSE, necios, confirmaron la segunda vuelta electoral, no obstante, la más que evidente nulidad absoluta de la naturaleza misma del Partido Semilla. Aupados por los medios de propaganda (que no de comunicación) nacional e internacional, los magistrados se sienten envalentonados y protegidos por el DeepState, el G13, filántropos billonarios extranjeros, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI. Olvidan que la responsabilidad penal dura hasta 20 años luego de dejar sus funciones.

Como que a pura fuerza desean que Guatemala sea gobernada por la extrema izquierda, de marcados tintes marxistas leninistas, aunque ellos se llaman progresistas (de risa). En nombre de una más que falsa lucha anticorrupción quieren destruir la Gran Guatemala cristiana, conservadora y próspera, de la cual, los patriotas estamos orgullosos. Estos perversos, cuyos alfiles en esta bella tierra del Quetzal, están representados por Semilla, traen como consigna establecer la perversa Agenda 2030 de la ONU: el aborto, la destrucción de la familia, la degeneración del hombre y la mujer (únicos dos sexos), el adoctrinamiento depravado a niños y jóvenes en las escuelas, colegios y universidades en la nefasta agenda de genero LGBT; el eco-histerismo, el racismo indigenista, la subida de impuestos, el aumento exponencial en el gasto público y la burocracia estatal, la confiscación y expropiación de bienes de producción y de propiedad privada, el control ciudadano total, el desarme de la población civil y la persecución política-penal contra los enemigos ideológicos; en fin la destrucción del tejido social actual y la refundación de Guatemala como un estado socialista, con una nueva constitución. A estos gamberros les encanta el lema: “No tendrás nada, pero serás feliz”.

Solo miremos lo que esta gentuza les hace a las naciones: la extinta Unión Soviética, la antigua Europa del Este, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua… …Argentina, Colombia, Chile… Los marxistas son los Reyes Midas del excremento. ¿Queremos cambiar nuestra forma de vida y caer en socialismo del siglo XXI?

Un dato muy curioso, es que todos los países mencionados anteriormente, son mucho más corruptos que Guatemala. Y sumarle a eso la expropiación de bienes a los ciudadanos, solamente pueden lograr el resultado de tener un país paupérrimo y miserable.

Hoy en día, todo indica que se celebrará la segunda vuelta el 20 de julio de 2023. Por lo que más quiera, ciudadano, con su voto y una estricta fiscalización, le pido que vote contra el marxismo semillero. Amén.

Libre emisión de pensamiento.

