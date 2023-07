Con una lata y un palo

Conversemos Acerca De:

Tal vez no para muchos el título les resulte familiar, pero no queda duda que si golpea una lata -entiéndase, lámina delgada y lisa de hierro o acero cubierta de una capa fina de estaño por ambas caras- con un palo se desprenderá un sonido, que de repetirse podría generar aplicando varios de los sentidos, una especie de ¿tumbao?

Mmmm, busquemos su definición «Acompañamiento (base rítmico armónica) realizada por parte de los instrumentos en la música afro caribeña como la salsa, el son, el jazz latino, el merengue, etc.», generando mágicamente un movimiento de pies, brazos, caderas (con mayor énfasis en las féminas), que, si le añado sus sinónimos, encuentro: «ritmo, sabor, salero, sabrosura. Calidad y cualidad que denotan mucha alegría y ritmo en una persona. Swing, estilo»

Más cuando se suman – según la edad – una serie de recuerdos de cantantes que en su momento lo escuchabas en la radio, provenientes mayormente de países de habla hispana, como rancheras, tangos, etc.

Pero al referirnos al impacto que podría tener lo proveniente del continente americano y en particular de Norteamérica, con un fuerte impacto en el mercado mundial, siendo escuchadas mediante discos de vinilo[1] y visualizadas en la televisión[2] o en el cine.

Ritmos que se amplían con las señales satelitales procedentes de Europa, España en particular a partir del año 1994, donde conocimos algunas de ellas como el cante jondo o flamenco, la copla, el pasodoble, y para muestra un botón: ¿Un tablao? «Local dedicado a espectáculos de baile y cante flamencos»[3].

De tener la posibilidad de asistir a uno “en vivo” y en el mejor de los casos por televisión, internet (video), disfruta no solo del cante y el baile, sino del toque que se caracteriza por un ritmo percusivo denso, donde una vez más las manos y el tacón de tu pie casi por ¿hechicería?, paulatinamente van “in crescendo”, cuyo origen algunos atribuyeron origen norteafricano. ¿Cómo?, ¿origen …africano?

¿Europa, América del Norte, América Latina? ¿Sinergia musical cuyos resultados conllevan sea uno u otro sonido usted “mueva el esqueleto”, con una lata y un palo? No queda dudas que escuchar música, bailar constituye un elemento fabuloso en el arte de disfrutar lo “bailao”, de recordar y volver a vivir.

Casualmente todo lo que hoy me ha permitido “la musa”, y que en este momento usted le da lectura no cumple con la frase “cualquiera semejanza con la realidad es pura coincidencia”, ¡No!, literalmente y muestra de ello -como testigos- tengo a Chanel y a Nina mis mascotas perrunas, las cuales mientras preparaba mi almuerzo y habiéndole dado la orden a mi bocina Bluetooth, de poner la canción…, bailaba y ellas con sus ojos manifestaban «Papá, ¡se ha vuelto loco!

Nada, la música no es más que un elemento anti estrés. ¿No me cree? Como persona de Ciencias, le sugiero, pruébelo y luego me cuenta.

[1] Introducido oficialmente en 1948 por la compañía Columbia Records en los Estados Unidos.

[2] Su entrada en América Latina ocurre a partir del siglo XX, siendo por países: Brasil, Cuba, México, Argentina, Venezuela y Colombia comienzan transmisiones entre 1950 y 1954; El Salvador, Uruguay y Nicaragua, en 1956; Perú y Chile, en 1958; Honduras, Ecuador y Guatemala, en 1959. Para la siguiente década lo hacen Costa Rica y Panamá en 1960; Bolivia, en 1969, y Paraguay en 1965

[3] El flamenco es un género musical español que tiene su origen en la región de Andalucía, en zonas de Extremadura y también en la Región de Murcia. ​ Es la más conocida

Libre emisión de pensamiento.

