USA revela contacto extraterrestre

Relatividades Perspectivas

Muchos opinan que es para anunciar invasión o conflictos a escala extraterrestre y poder lucrar con armamento y tecnología. Otros consideramos que es para justificar mediante un enemigo común, la «unificación absoluta» de las manadas para arrearlas como a una sola.

Todos sabemos que el Covid, Ucrania, reorganización bancaria, y más sucesos, fueron acciones para efectuar la transición desde el orden mundial muriente hacia el orden mundial naciente. La agenda 2,030 sería lograda, pero no lo fue, ante el auge intelectual y la evolución de algunas manadas arreadas, hacia personas pensantes.

Estrategia secular: utilizar la idiotez emocional de quienes para «disimular» no lograr pensar – analizar una problemática y concluir soluciones; ponen como «solución» para todo tema, la sensación de asertividad mediante la coincidencia social (repetir lo que otros que tampoco logran pensar, para sentir que piensan): hay que estar unidos, unámonos para solucionar esto, esta situación es negativa ojalá que todos nos unamos para solucionarla y, parecen no lograr siquiera, notar que nunca proyectan alguna estrategia o tan solo una idea para solucionar.

Una amenaza común para todas las manadas, activaría a miles de millones, de lo que tengan miles de millones en lugar de mentes, para reaccionar emocionalmente (al no lograr hacerlo intelectualmente), apelando a la sensación de asertividad mediante coincidencia social.

«Existe amenaza extraterrestre! hay que estar unidos unámonos para superar esto que todos nos unamos para arreglar esto».

¿Quién implantó la mentalidad colectiva? ¿Quién es beneficiado por las manadas amaestradas para sentir (porque no piensan) que el colectivismo es sinónimo de pensar y de tener asertividad? Que surge ante las manadas que sienten que su emocionalidad – escaso intelecto, las unifica?: arreos. Las manadas no logran pensar y al finalmente notarlo porque estar «unidas» y repetir todas lo mismo que ni siquiera posee algo más que complacencia para mentes inactivas, no soluciono algo, buscan a arrieros o los arrieros se presentan para arrearlos con cualquier idea, aunque esta sea minimalista o ni siquiera tenga lógica.

Un asunto que afecta a todas las manadas = quien presente ideas y acciones más impactantes, arreara a todas las manadas (con clima y otros temas, no lo lograron porque cada área presenta distintos efectos climáticos, según los factores propios).

«Nosotros tenemos los recursos y potenciales estrategias para hacer frente a esta situación»

«Dios los bendiga. Sálvenos. Dios los proteja y los guíe. ORAREMOS POR USTEDES Y CUENTEN CON TODO NUESTRO APOYO. AGRADECEMOS A DIOS PORQUE HAY PERSONAS COMO USTEDES PARA LOGRAR EL BIEN PARA TODOS NOSOTROS. ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA HACER LO QUE USTEDES DIGAN Y PARA DEFENDERLOS SI HICIERA FALTA Y PARA DARLES, LO QUE NECESITEN».

Impondrán la agenda 2,030 y más, a todos a través de manadas poco pensantes – emocionales – arreadas, que los defenderán, alabaran y defenderán y alabarán lo que impongan.

Sería cómico, que otros (orden mundial naciente), presentaran una contra – estrategia… y la muerte del orden mundial muriente, continuará siendo inevitable. Y sería cómico, como sucede exactamente lo mismo (apoyo, sumisión y alabanzas), hacia los arrieros del nuevo orden mundial.

Libre emisión de pensamiento.

