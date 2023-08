¡Y la derecha se durmió en sus laureles!

Del Escritorio del General

Primer acto

De la fiesta democrática planeada pasamos a la Zarabanda populista y demagógica, en las tinieblas del salón de feria (tres meses) a cuáles hijos de la desavenencia y los barrancos, se inició la danza de lemas de lo más vulgar, desentonados, desde cartones de blanquillos, traileros y profetas, sin mucho contenido pero invocando al pueblo, para unos jocosos y poco serios en su objetivo de promocionarse como un prospecto a dirigir la nación, por cierto, en llamas; en otro rumbo personajes abordando temas de interés nacional y promocionando liderazgos políticos, académicos y constructores de visión, estos con seriedad pero tristemente en el fragor de la zarabanda y con el cortísimo tiempo de exposición fueron consumidos por la obscuridad y el oportunismo. En el ínterin surgió la incertidumbre y favoritismo legal, sin criterios definidos y casi a dedo, fueron sorteando los diferentes casos generando mayor discrecionalidad en sus “fallos” colisionando desde muchos ángulos con la confianza de los ciudadanos responsables.

Los ofrecimientos no se hicieron esperar, en una ensarta de burlas a la ciudadanía y con un estigma de babosear al prójimo. Dineros y prebendas fueron ofrecidas y fanfarrias de regalos, maestros de inglés, tabletas para todos, dinero en efectivo para todas las mujeres. Cárcel y persecución. En fin, la más dramática desesperante y burlesca campaña que hayamos observado.

Las autoridades se unieron a la zarabanda y bailaron a cualquier música que les tocaron, generando un escenario incierto y nebuloso, como nunca, hay que darles su mérito de “laceros” (los que pasaban el lazo para cobrar). Como corregidores del evento dejan un saldo terrible de ineficiencia y apego a la ley. De supremo nada y de tribunal, corrupción.

Los partidos con su voracidad y falta de respeto ciudadano se dieron a la tarea de recolectar e inscribir a los más siniestros personajes del ámbito nacional, la narcopolítica estuvo presente y se hicieron del poder en municipalidades y en el legislativo, se avizora un funesto ejercicio, en los ayuntamientos y legislativo, con contadas excepciones.

Segundo acto

La atomización de los personajes de la “derecha” fue evidente, muchos buenos pero dispersos, incapaces de forjar una propuesta coherente y directa a los ciudadanos, que demandan prosperidad, empleo, seguridad y oportunidades, en síntesis, su incorporación al mundo globalizado. Su incoherencia de integración es en buena medida la causal del desmadre que presenciamos en este segundo baile de la zarabanda.

“Pilas los quiero” dirán muchos, se durmieron en sus laureles y nos metieron en esta encerrona, sin mucho donde manifestarnos. Que no nos vuelva a suceder, será el llamado, a la organización de un frente de libertad, crecimiento económico y de legalidad, de respeto a nuestra cultura, principios y valores, que nos dan el carácter nacional por excelencia. Un rumbo sin colisión, hacia un gobierno limitado, el respeto a la propiedad privada, de cejar en la persecución del empresariado, únicos generadores de riqueza, empleos y prosperidad. El debido proceso y el respeto a la vida y a la libertad de expresión, en concordancia con la libertad empresarial y a los postulados de vida, familia, igualdad y respeto, enmarcados en nuestra constitución, que sin duda es un marco referencial para la vida en sociedad y no se cambia como cambiarse la ropa interior.

Tercer acto

El festín publicitario no se hizo esperar, los medios así contratados iniciaron sus bulas y bolas. Factor preponderante lo jugaron las encuestadoras, algo como 20 empresas unas más serias que otras iniciaron “su agosto” publicación y publicación, tic-toc debutante, se lanzó a los más arriesgados contenidos para construir y destruir. Pero el factor “sorpresa” privó, ninguna de ellas, las encuestadoras, identifico la “realidad” del supuesto resultado final, en ningún momento, en un silencio pétreo un partido se alzó con el segundo lugar, “difícil de creer”. Sorpresa no, sorprendidos, muchos. Ninguno de los chorrocientos encuestadores hizo referencia a tal impulso, con un alcalde, se treparon a la tercera fuerza en el congreso y a segunda casilla en las presidenciables.

La zarabanda debe continuar para unos, y debe repetirse para otros. La justicia debe ser respetada y apoyada, porque “como decía mi madre” más vale un rato colorado que mil descoloridos. Lo que inicia mal termina peor. Los ciudadanos no debemos hacernos de la indiferencia, por el contrario, debemos estar atentos y ser partícipes de las decisiones. Todo proceso democrático está sujeto a la ley, si esta se quebrantó, debe aplicarse los correctivos necesarios. Ya hemos tenido varios ejemplos de ello, desde el serranazo, donde la ley impero y los resultados fueron satisfactorios, y la defenestración del gobierno, mal llamado patriota. La República, se fundamenta en la división de poderes, hoy, es la ley la que debe imperar y no hacer las del avestruz de enterrar la cabeza, hacernos los desentendidos y miedosos no es el carácter del Chapín.

Juntos defenderemos el futuro de nuestro país, con equidad, respeto y valentía. Adelante con espíritu de vencedores.

¿Cómo se llama la obra?

¡El Fiasco electoral!

Libre emisión de pensamiento.

