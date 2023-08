Petardo

La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual, ejecutarlos.

La historia de la esclavitud en el mundo antiguo está estrechamente vinculada a la guerra. Las fuentes documentales del mundo antiguo como las de Mesopotamia y Egipto, de los pueblos originarios de Israel, Grecia, Roma, Persia, o de civilizaciones como la maya, la china, la azteca y la India están llenas de referencias a la esclavitud vinculada a eventos bélicos. A menudo, los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por los vencedores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles, como mano de obra en trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su utilización para el servicio doméstico.

Muchos hogares de la Antigüedad, sobre todo de las clases altas, requerían el trabajo de uno o más esclavos como mano de obra habitual. Independientemente de los testimonios y documentos escritos, también se encuentran pruebas de esclavitud como mano de obra y como ayuda doméstica entre los pueblos que no poseían escritura, como los nómadas de Arabia, los pueblos nativos de América, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, y entre pueblos europeos del Norte, como los vikingos. Los esclavos del antiguo Egipto eran, normalmente, personas capturadas en la guerra o compradas en el extranjero, a través de expediciones a sitios como Nubia en el sur y Punt.

Durante el Alto Imperio romano y la República se estima que entre 15% y 20% de la población eran esclavos. La ley Cornelia, del 82 a. C., prohibió a los amos matar a sus esclavos. Durante la época de los vikingos, hacia 793 d. C., las razias normandas llevó a las redadas para capturar y esclavizar a sus oponentes. En Noruega e Islandia se llamó Thrall esclavos El yugo esclavizador llegó, en su mayoría, de Europa occidental, entre francos, escoceses, irlandeses, anglosajones y alemanes. La esclavitud entre los normandos desapareció con la expansión del cristianismo y la adopción de legislaciones nacionales en los países escandinavos. La abolición de la esclavitud llegó a ser tan escalonada. En los casos fue precedido por la derogación de esta, tal vez para no hacer daño a los ‘intereses’ de los amos, aunque siguió en descenso.

En la mayoría de los casos fue paralela a la abolición de la esclavitud en Europa. Cómo podemos deducir la esclavitud es la posesión de una persona como propiedad, especialmente a lo que respecta a su trabajo. La esclavitud se refiere en particular al estado de una persona sometida a ser forzada. A su vez, un esclavo es definido como una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Ya nos dimos cuenta de que la esclavitud se remonta a la edad antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Pareciere que su origen histórico proviene de la practica y aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual ejecutarlos también tenemos como causa de esclavitud las deudas que podían llevar a un hombre a perder su libertad a modo de pago, o incluso a vender a su mujer o algunos de sus hijos para saldar o escapar de su riña económica esos casos incluso se han registrado a nivel mundial es recomendable que todos los Estados deben prohibir la esclavitud y sus diferentes formas las practicas equivalentes o la servidumbre en sus propias leyes. Los Estados deben invertir en el desarrollo sostenible y en la protección y promoción de los derechos humanos. En Guatemala debemos de velar contra los mercenarios de esclavitud.

