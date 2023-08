Comunicado

Campo Pagado

Estamos organizados en una asociación civil que busca a través de una transformación cultural fundamentada en los principios universales que nos unen como humanos, a encontrar nuestra máxima plenitud, formándonos, y viviendo como mensajeros de diálogo, paz y desarrollo que transmitamos a nuestras familias, trabajos y empresas, esa plenitud integral que llegue a transformar Guatemala.

Como asociación nos pronunciamos en el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, pues la lucha continua del poder, que sólo ha tenido por objeto imponer una cultura generaliza de corrupción, ha llegado a extremos no imaginados en la actualidad, y prueba de ello son estas elecciones que ponen en peligro todos los principios y valores de las personas, familias, sociedad y futuras generaciones, al no poder impulsar procesos sociales limpios y ahora, tampoco un proceso electoral transparente desde sus inicios, manchado por las constantes intervenciones de los organismos judiciales, electorales, extranjeros, que aunados a la falta de capacidad y transparencia de estas instituciones y los grupos sociales de poder, han causado que la máxima expresión de un pueblo a través del voto, quede en total duda su legitimidad, resultado que está a penas soportado por la escasa representatividad y alto ausentismo, todo lo cual es muestra clara del rechazo a este sistema del cual estamos excluidos, y de los autores nacionales y extranjeros que lo han propiciado para sus propios intereses.

Como asociación tenemos la confianza que los ciudadanos honrados y trabajadores somos la gran mayoría, y que siempre seremos la máxima y más pura expresión de la esencia de Guatemala, y estamos convencidos que los esfuerzos que hagamos por nuestros principios, nuestras familias, nuestros hijos y las futuras generaciones, nunca dejaran de tener la más alta valía, por lo que vemos que en este momento de inflexión histórica, la necesidad de reflexionar y actuar, para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros en lo que este dentro de nuestras posibilidades y capacidades.

Con lo anterior interpelamos a las personas que como nosotros, aún abrigamos fe y esperanza en nuestros corazones para construir la NUEVA GUATEMALA que soñamos heredar: a) a que respetemos los más altos valores, aunque no compartamos los criterios de los demás; b) a no polarizarnos por opciones y mucho menos por personas que tienen poca representatividad como pueblo y como nación, c) a que dejemos posicionamientos individuales, y a través del dialogo y la cooperación busquemos, planteemos y ejecutemos soluciones y proyectos en pro de la Unión, y la Paz en Guatemala, protegiendo y defendiendo la riqueza de nuestra cultura y nuestros valores, como requisitos indispensables para lograr el desarrollo sostenible del individuo y de la sociedad en forma humana, integral, y armoniosa.

Como “ASOCIACIÓN GUATECULTURA” apoyamos y motivamos aquellas iniciativas cívico-culturales, necesarias para la formación de las nuevas generaciones que sigan construyendo la NUEVA GUATEMALA.

A Dios tememos, por ÉL actuamos y por Él saldremos victoriosos.

