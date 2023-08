La visita de Luis Almagro y la hipocresía gubernamental

Barataria

Durante la semana recién pasada dada la crisis electoral que estamos viviendo en Guatemala, se provocó la visita del señor Luis Almagro en su calidad de Secretario General de la Organización de Estados Americanos -OEA-. Todo esto fue provocado porque en una reunión de urgencia de manera extraordinaria convocada y celebrada por el Consejo Permanente de la OEA para analizar exclusivamente la situación guatemalteca dado los constantes ataques que ha sufrido el proceso eleccionario y especialmente el Tribunal Supremo Electoral y el partido político Semilla.

Resulta importante resaltar en este contexto la hipocresía gubernamental, en realidad desde que se inició todas estos alegatos de “fraude electoral” porque resulta ser que no llegó a disputar la segunda vuelta electoral ni el candidato del partido oficial, el señor Conde ni la candidata Zury Rios. Entonces, pese a tener todo a su favor, a estos candidatos se les permitió hacer lo que quisieron: campaña anticipada, blindaje jurídico para participar, incluso recursos del Estado a través de las Municipalidad y muchas otras acciones contrarias a disposiciones electorales y, además de ello se les permitió hacer “campañas de afiliación” que en realidad eran campañas anticipadas. En realidad, sobre las campañas anticipadas, en lo personal; siempre me he manifestado en contra de esta normativa que no permite que ningún político aspirante a cargo de elección popular pueda manifestarse y expresar la forma en que haría las cosas estando en el poder y oponerse a quienes lo ejercen. Esas estúpidas normas junto a otras mas fue producto de la mente enferma de poder de un grupo de diputados de la UNE, encabezados por el señor Mario Taracena que, aprovechando su colusión con la CICIG, promovieron una serie de reformas favoreciendo a su partido con mayoría parlamentaria en ese momento para “hacer reformas a la medida” y con ello llevar a la señora Sandra Torres al poder. Desafortunadamente para ese partido ni llegó al poder la señora Torres, ni sabían que esta persona es más avorazada y ansiosa de poder que todos ellos juntos y ello terminó con la escisión del partido y la historia ya la conocemos pero es bueno recordarla.

El partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- estaba en proceso legal de cancelación porque se había quedado sin estructura partidaria de acuerdo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pero como en Guatemala las resoluciones judiciales no se apegan a la ley, sino a los dictados de la clase política gobernante; apareció un Juez de Instancia Civil, quien no tenía competencia pero teniendo todo el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, dicto un amparo mediante el cual no solo restituyó a la señora Torres como Secretaria General de un partido político en proceso de cancelación, sino que además le permitió a ella misma es decir a la Secretaria General convocar a Asambleas (esto únicamente lo podría haber realizado el Comité Ejecutivo Nacional que, no existiendo el partido caería en cancelación) y con ello reestructuraron el partido UNE “a fuerza de amparos”.

Pues bien, en el marco del análisis que realizaría la OEA, el señor Giammattei se apresuró a que previo a la sesión extraordinaria, se invitara oficialmente al Secretario General a visitar Guatemala. Esta medida hipócrita como no puede ser de otra manera obedeció al riesgo de carácter diplomático que hubiere significado que fuera la Comisión Permanente la que enviara al Secretario General en una visita no oficial. Pero es aquí en donde surge toda una actuación digna de Hollywood: Iniciando porque el Gobernante desde que inició todo este embrollo y todas estas acciones contra el proceso electoral no se ha pronunciado en ningún sentido, es aquí en donde debo llamar la atención a examinar que, un día antes de la primera vuelta vemos a un Presidente Giammattei salir en mensaje a la nación “garantizando el proceso electoral, bajo el argumento que este sería transparente”. ¿Por qué entonces no salió a respaldar los resultados si estaba seguro que todo iba a ser puro y transparente? ¿Qué hubiere sucedido si el candidato Conde hubiera llegado a segunda vuelta? Lo más probable es que nada de lo que ha pasado aquí hubiera sucedido.

Hay que recordar que con la simulada quema de algunos ambientes del Congreso de la República el mismo señor Giammattei en noviembre de 2020, procedió invocar la “Carta Democrática Interamericana” buscando el apoyo de la OEA porque a su juicio existía una «grave amenaza institucional» y era necesario recurrir a la comunidad internacional en busca de «apoyo» para «la preservación de la democracia en Guatemala» lo anterior no me lo invento, es lo que sucedió en noviembre de 2020 y en ese momento había sido una protesta la que había dado como resultado hechos vandálicos simulados o no, en el Congreso. Pero si ahora vemos cómo nuestra débil y enfermiza, democracia languidece, el señor Giammattei hipócritamente invita al señor Luis Almagro en visita oficial para mostrarle que en Guatemala la democracia rebosa de fortaleza y todo está bien, la democracia es sólida (lo único malo fue que el partido oficial perdió la elección y se esta forzando a anular todo el proceso electoral ante el peligro que significaría que el partido Semilla llegue a gobernar). Hay que recordar que el gobernante al llegar al poder tiene prohibido favorecer a partido político alguno y en este caso, estando en riesgo actualmente la democracia hubiera sido el primero en invocar la Carta Democrática Interamericana pero, siendo que no lo hizo ni lo hará porque ya se sabe de que lado está en esta ecuación.

Otro aspecto por demás importante es que, el Ministerio Público actúa de manera más que hipócrita, primero vemos como hacen allanamientos con excesivo despliegue de fuerza, inclusive con personal con gorros pasamontañas, vehículos sin placas y con muchos elementos policiales para allanar la sede del Tribunal Supremo Electoral en dos ocasiones, la ultima hacen todo el despliegue para obtener el expediente laboral de la Subregistradora del Registro de Ciudadanos, durante esta semana a la visita del señor Almagro, llegan discretamente al Tribunal Supremo Electoral, con poco personal sin muchos elementos policiales, carros debidamente identificados y avisando mediante oficio el día y hora que llegaran para obtener información de actas y tabla de datos digital de la primera vuelta. Es aquí donde nos preguntamos ¿Por qué no siguieron intimidando al TSE con un despliegue de fuerza inusitada como en las primeras veces? ¿Será posible que ahora, con la visita del señor Almagro de la OEA quieren mostrarse como un ente investigador profesional y no un aparato de intimidación como lo ha sido desde los días posteriores a la primera vuelta? Es evidente que la actitud hipócrita del Ministerio Público y sus funcionarios obedece a una actuación al mejor estilo de los actores de Hollywood para aparentar y mostrar que son un ente ¿independiente? Que solo cumple su mandato constitucional, pero ya todos sabemos a quienes se deben y porqué hacen todo esto. Llegaron al extremo de que, en una reunión con el Secretario General de la OEA procedieron a mostrar el expediente frabricado a la urgencia y brevedad para querer defenestrar al partido Semilla de la segunda vuelta electoral, cosa que procesalmente no debió haberse revelado mucho menos a un funcionario diplomático que solo buscaba entender porqué previo a la segunda vuelta electoral el Ministerio Público procedió a judicializar un caso y a solicitar en contubernio con un Juez Penal, una orden para suspender la personalidad jurídica del partido Semilla y evitar que llegaran a disputar un balotaje electoral. Pero como se dice en el argot de los abogados “explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”.

Al final, la actuación de las autoridades gubernamentales, especialmente del gobernante y el Ministerio Público, se asemejan a aquellos países en donde las condiciones democráticas están amenazadas, conculcadas y deterioradas pero que para los funcionarios todo esta sucediendo de maravilla y nada ha pasado “fuera de la ley”, aunque se haya cometido una serie de acciones en detrimento al proceso electoral y en contra de las autoridades electorales. Es tal, la hipocresía de la clase política gobernante que para ellos, realizar acciones judiciales como las que se han dado, tendientes a recontar votos uno por uno lo que no está en ley, pretender suspender la personalidad jurídica de un partido político para evitar que participe en la segunda vuelta, promover acciones para evitar que se oficialicen resultados electorales, realizar allanamientos a la sede de la misma autoridad electoral cuando, por ser una institución oficial del Estado debieron haberlo solicitado cordialmente porque se asume que este ente es autónomo y no supeditado a organismo alguno, continuar con una serie de acciones y requerimientos en contra de diversos actores dentro del proceso electoral y, encima de todo decir que no tienen como propósito bajarse la elección es un despropósito y digno de cualquier tragicomedia griega, pero que para el gobernante y el Ministerio Público todo esta bien, todo se hace conforme la ley y su único objetivo es que se cumpla con la ley pretendiendo insultar la inteligencia de la población que ya sabe que todas estas argucias lo único que busca en mantener el poder que sienten que ya se les esta yendo de las manos, que las cuentas no les salieron y que una elección que ellos consideraban ganada se les vino abajo porque el pueblo esta cansado de toda la obscenidad que representa la corrupción estatal que tira miles de millones de quetzales en lugar de invertirlos en la población y en donde casos como de corrupción como el INSIVUMEH o el Hospital de Chimaltenango para mencionar un par dentro de miles de casos son ejemplo de saqueo desvergonzado, sin que el dinero se recupere y pasan al olvido porque el ente investigador esta ocupado realizando acciones para darle el tiro de gracia a la democracia y tumbarse el proceso eleccionario.

Libre emisión de pensamiento.

